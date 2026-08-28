Atlanta y MARTA cierran una disputa por fondos del transporte con un acuerdo de 52 millones de dólares

Atlanta y MARTA cerraron una disputa por fondos del transporte con un acuerdo final de 52 millones de dólares (Captura de video)

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La ciudad de Atlanta y la Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) alcanzaron un acuerdo final por 52 millones de dólares para cerrar una disputa de varios años sobre el uso de fondos destinados a ampliar el servicio de colectivos dentro del programa More MARTA Atlanta. La información fue difundida por CBS Atlanta, que precisó que el entendimiento pone fin a una discusión sobre recursos provenientes de un impuesto local aprobado para mejoras en el transporte público.

Cómo se originó el conflicto por los fondos

La disputa surgió por el uso del impuesto a las ventas de medio centavo aprobado por los votantes en 2016 para financiar mejoras en el transporte público (Captura de video)

De acuerdo con CBS Atlanta, el conflicto giraba en torno al dinero recaudado a través de un impuesto a las ventas de medio centavo, respaldado por los votantes en 2016, con el objetivo de financiar obras y mejoras de movilidad en la ciudad. Parte de esos recursos había sido asignada a la expansión del servicio de autobuses, aunque con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos sobre la forma en que MARTA calculó costos y trasladó fondos entre distintas cuentas cuando el gasto real quedaba por encima o por debajo de lo presupuestado.

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La señal estadounidense indicó que MARTA ya transfirió 19,37 millones de dólares a la cuenta de reserva de More MARTA Atlanta. A esa cifra se sumará el resto del monto previsto en el entendimiento, ya que la agencia deberá completar pagos mensuales hasta el 31 de agosto de 2028 para cubrir los 32,63 millones de dólares restantes. Esos fondos permanecerán en una cuenta administrada por la propia autoridad de transporte y podrán destinarse a futuros proyectos del programa y a otras prioridades vinculadas con ese esquema.

La postura del alcalde y el cierre de la disputa

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, afirmó que el acuerdo permite cerrar una disputa de larga data (Wikipedia)

En una declaración conjunta citada por CBS Atlanta, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, afirmó que el acuerdo permite dejar atrás una disputa prolongada y concentrar la atención en las obras prometidas a la población. “Este acuerdo deja atrás una disputa de larga data y nos permite concentrar toda nuestra atención donde debe estar: en concretar las inversiones en transporte que los habitantes de Atlanta votaron”, aseguró el intendente en el mensaje difundido junto con MARTA.

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El origen del enfrentamiento tuvo un nuevo capítulo en 2024, cuando una auditoría encargada por la ciudad concluyó que alrededor de 70 millones de dólares debían regresar a la cuenta de More MARTA para proyectos de construcción. Esa revisión planteó reparos sobre el manejo de recursos vinculados al servicio de colectivos y abrió una diferencia fuerte entre ambas partes. La cifra que sostenía la administración local contrastó con otra evaluación promovida por la propia agencia de transporte.

Las diferencias entre las auditorías

Tal y como recogió CBS Atlanta, la revisión encargada por MARTA calculó que el monto en discusión era muy inferior y lo ubicó en cerca de 866.000 dólares. Esa distancia entre ambas estimaciones exhibió la magnitud del desacuerdo y explica por qué la negociación se extendió durante años. El convenio anunciado ahora establece que los 52 millones de dólares representan la compensación total y definitiva sobre el dinero en disputa.

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El programa More MARTA Atlanta ocupa un lugar central en la política de transporte de la ciudad. Los votantes aprobaron en 2016 el impuesto especial para financiar mejoras dentro de los límites urbanos, con la expectativa de reforzar la red de movilidad a través de nuevas obras e iniciativas. En ese marco, la discusión por la asignación de fondos para autobuses adquirió peso político y administrativo, ya que involucró recursos públicos asociados a una promesa concreta ante el electorado.

La resolución del caso también despeja un frente institucional entre la administración municipal y la autoridad regional de transporte. Aunque CBS Atlanta no detalló nuevos proyectos específicos que se activarán de inmediato con este dinero, sí remarcó que los fondos quedarán reservados para iniciativas futuras y otras prioridades del programa. El cronograma de pagos acordado entre la ciudad y MARTA se extenderá hasta 2028, fecha fijada para completar la transferencia total prevista en el pacto.

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