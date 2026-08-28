Un preso federal en Nueva York entra a la boleta electoral de Alaska para el Congreso

Eric Hafner, un preso federal en Nueva York, avanzó en las elecciones primarias de Alaska para disputar el único escaño del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. (REUTERS/Shannon Stapleton)

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El preso federal Eric Hafner que cumple una condena en Nueva York logró avanzar en las elecciones primarias para disputar el único escaño que posee Alaska en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este hecho insólito coloca a un demócrata sin vínculos aparentes con el estado en la boleta definitiva de noviembre.

El sistema electoral de Alaska permite que los cuatro candidatos con mayor cantidad de sufragios pasen a la elección general, sin importar su afiliación política. Con el 93% de las papeletas escrutadas, el recluso obtuvo 5.757 votos, una cifra que lo posiciona como uno de los finalistas tras el retiro de otro competidor.

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Perfil de candidato en prisión

El protagonista de esta historia cumple una sentencia tras declararse culpable en 2022 de realizar amenazas contra agentes de policía, jueces y otros funcionarios. Su liberación está programada para el año 2036, una fecha que dista significativamente de cualquier calendario legislativo convencional.

El sistema electoral de Alaska permite que los cuatro candidatos más votados en la primaria abierta pasen a la elección general sin importar su afiliación política. (Facebook)

Esta no es la primera incursión política del aspirante. En 2024, él ya logró posicionarse en la boleta de la elección general para la misma banca, a pesar de enfrentar una impugnación formal por parte del Partido Demócrata de Alaska.

El funcionamiento del sistema electoral local

La normativa de este estado del extremo norte estadounidense establece que los votantes eligen a sus favoritos en un formato de primaria abierta. Los cuatro aspirantes que acumulan más apoyos avanzan a la siguiente etapa, lo que genera escenarios donde los partidos pierden el control sobre sus propios candidatos.

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En la contienda actual, los nombres que lideran la preferencia son el republicano Nick Begich, quien ocupa el cargo en la actualidad, y el independiente Bill Hill, un pescador comercial y educador jubilado. El retiro de Matt Schultz, quien figuraba en tercer lugar, facilitó el avance de otros aspirantes en la lista.

Controversias sobre la residencia y la legalidad

La Constitución de Estados Unidos impone un requisito fundamental para quienes buscan representar a un estado: la residencia efectiva en el territorio al momento de la elección. La candidatura actual genera dudas razonables, dado que el aspirante no posee lazos comprobables con Alaska.

Eric Hafner cumple una condena desde 2022 por amenazas contra agentes de policía, jueces y otros funcionarios, y su liberación está prevista para 2036. (REUTERS/Tim Evans/File Photo)

En su documentación oficial, el demócrata consignó una dirección postal en Box Elder, Dakota del Sur, y un número telefónico de Nueva York. Ambos datos coinciden con los registros de su madre, Carol Hafner, quien también ha participado en procesos electorales sin éxito, incluida una postulación reciente para el Senado.

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Desafíos legales y perspectivas futuras

La confirmación de su lugar en la elección general anticipa nuevos litigios en los tribunales. Los expertos en derecho electoral señalan que la falta de domicilio en el estado representa un incumplimiento directo de los estándares constitucionales, lo cual podría derivar en una descalificación definitiva antes de la votación final.

Mientras el recuento avanza, las autoridades electorales todavía deben determinar quién ocupará el cuarto lugar definitivo entre los finalistas. La situación plantea interrogantes sobre la rigurosidad de los filtros para los candidatos y la integridad del proceso democrático frente a postulaciones que carecen de arraigo territorial.

El caso expone las particularidades de un modelo electoral diseñado para fomentar la participación, pero que permite la aparición de figuras ajenas a la realidad estatal. La resolución de las impugnaciones legales marcará el desenlace de esta contienda y definirá si la boleta final incluirá finalmente a alguien que cumple su pena a miles de kilómetros de distancia.

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