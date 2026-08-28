Estados Unidos

Asaltan una tienda CardVault de Tom Brady, exestrella de la NFL, una semana después de su apertura en California

Los ladrones rompieron una ventana y destrozaron vitrinas para sustraer 60 piezas de colección tasadas en más de USD 12.000

Tom Brady corta una cinta blanca con la inscripción CardVault flanqueado por cuatro personas frente a la puerta de una caja fuerte
El robo en la tienda CardVault ocurrió hacia las 00:30 del domingo 23 de agosto en el local ubicado sobre El Camino Real (Captura de video: CardVault By Tom Brady).
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La tienda CardVault de Tom Brady en Palo Alto, California, fue asaltada una semana después de su apertura. La policía informó que los sospechosos rompieron una ventana y varias vitrinas del local. Por consiguiente, se llevaron 60 tarjetas coleccionables valoradas en más de USD 12.000.

A partir de registros del Departamento de Policía de Palo Alto, el robo ocurrió hacia las 00:30 del domingo 23 de agosto, en el local ubicado sobre El Camino Real.

La policía indicó que los autores ingresaron tras destrozar el acceso y los exhibidores interiores. Hasta el momento, los responsables no fueron detenidos, informó People.

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El antecedente en la tienda de Nueva York: tres visitas y un fraude con la terminal de pago

El asalto en Palo Alto no fue un caso aislado para CardVault. En noviembre de 2025, la cadena ya había denunciado la sustracción de USD 10.000 en tarjetas de béisbol y Pokémon en su local de SoHo, en Nueva York.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso ingresó a la tienda y llevó a la caja productos por USD 2.633, entre tarjetas Topps de béisbol y cartas de Pokémon. Tras el rechazo de la tarjeta Visa con la que intentó pagar, el empleado le facilitó el lector, precisó CBS News.

La acusación sostiene que el hombre alteró la configuración de la terminal para aparentar una aprobación y salió del comercio con la mercadería.

CardVault ya había denunciado en noviembre de 2025 otro robo en su tienda de SoHo, Nueva York, por USD 10.000 en tarjetas de béisbol y Pokémon (REUTERS/Daniele Mascolo).
CardVault ya había denunciado en noviembre de 2025 otro robo en su tienda de SoHo, Nueva York, por USD 10.000 en tarjetas de béisbol y Pokémon (REUTERS/Daniele Mascolo).

El mismo hombre regresó más tarde y repitió la maniobra con otra compra de tarjetas de béisbol valuadas en USD 2.558. Su tarjeta volvió a ser rechazada e intervino nuevamente el dispositivo para fingir que el cobro había sido aceptado antes de retirarse con los artículos.

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La policía agregó que hubo una tercera visita, poco antes de las 18:30, cuando el hombre se llevó nuevas tarjetas por USD 4.528 con el mismo método utilizado en las dos operaciones anteriores. Los tres episodios quedaron registrados por las cámaras de seguridad del local.

Después de que los investigadores difundieran imágenes del sospechoso, una tienda independiente de tarjetas de felicitación en Brooklyn reportó que ese mismo hombre había robado productos por USD 500 el 1 de octubre.

Los investigadores también indicaron que una tienda de tarjetas en Nashville, Tennessee, denunció operaciones fraudulentas por USD 3.000 y afirmó que luego intentó vender la mercadería en eBay y en una tienda de tarjetas de Alabama.

Dos capturas de cámara de seguridad muestran a un hombre con gorra negra, ropa oscura y zapatillas blancas en el interior de un local
La acusación en Nueva York sostiene que un hombre alteró la terminal de pago para simular cobros aprobados y llevarse mercadería en tres operaciones (NYPD/Crime Stoppers).

La apertura del local en Palo Alto

CardVault fue fundada en 2020 y cuenta con 17 locales en Estados Unidos. Muchos de ellos fueron inaugurados después de que Brady adquiriera una participación del 50% en la cadena en febrero de 2025.

La empresa proyecta superar las 100 tiendas en el país, con 24 sucursales previstas para fin de año y 40 para finales de 2027.

El negocio vende tarjetas deportivas, objetos de colección y recuerdos autografiados. Al mismo tiempo, comercializa productos de franquicias ajenas al deporte, como Pokémon y Magic.

La sucursal de Palo Alto es la número 19 y la tercera de la empresa en California. La inauguración atrajo a seguidores y coleccionistas.

Algunos fanáticos esperaron más de ocho horas ante la posibilidad de ver al exjugador en persona. Durante la apertura, Brady posó para fotografías, firmó artículos y compartió tiempo con asistentes y empleados.

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