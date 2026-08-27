Estados Unidos

Una mujer de Atlanta fue sentenciada a 16 años de prisión por un plan de fraude millonario en Amazon

La Justicia federal de Georgia la encontró culpable de desviar 9,4 millones de dólares con facturas falsas y proveedores ficticios, en una maniobra que también derivó en cargos por lavado de dinero y falsificación

La Justicia federal de Georgia sentenció a Brittany Hudson a 16 años de prisión por un fraude millonario contra Amazon (REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)
La Justicia federal de Georgia sentenció a Brittany Hudson a 16 años de prisión por un fraude millonario contra Amazon (REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)
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Una mujer de Atlanta recibió una pena de 16 años de prisión por un fraude que desvió casi 10 millones de dólares de Amazon, en un caso que, de acuerdo con CBS News Atlanta, incluyó proveedores falsos, facturas adulteradas y el uso del dinero en propiedades y vehículos de lujo. La condenada es Brittany Hudson, de 40 años, quien además deberá pagar casi 9,5 millones de dólares en restitución.

La historia se remonta a 2022 y tiene como eje una maniobra armada junto a Kayricka Wortham, entonces gerente de operaciones en un depósito de Amazon en Smyrna, en el estado de Georgia. Tal y como informó CBS News Atlanta, ambas aprovecharon sus vínculos con la compañía para canalizar pagos hacia cuentas bajo su control y el de otros involucrados.

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Cómo funcionó la maniobra con proveedores falsos

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El esquema de fraude en Amazon desvió 9,4 millones de dólares mediante proveedores falsos y facturas fraudulentas (Foto: Amazon)

La fiscalía federal del Distrito Norte de Georgia sostuvo que el esquema operó entre enero y junio de 2022. En ese período, Hudson y Wortham hicieron incorporar proveedores falsos al sistema de la empresa y luego presentaron facturas fraudulentas que simulaban la prestación de bienes y servicios. Wortham, por su cargo dentro de la firma, aprobó esos movimientos.

A partir de esa operatoria, aseguró la oficina del fiscal federal citada por CBS News Atlanta, se transfirieron 9,4 millones de dólares a cuentas bancarias manejadas por la pareja y por otros co-conspiradores. El caso expuso, además, que subordinados de la compañía habrían sido inducidos a intervenir sin conocer que formaban parte de una estafa.

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El expediente judicial mostró que el dinero terminó financiando compras de alto valor. Entre ellas aparecieron una vivienda de casi 1 millón de dólares en Smyrna, un Lamborghini Urus 2019, un Tesla Model X 2022, un Porsche Panamera 2018, una motocicleta Kawasaki ZX636 y otros bienes. Esa parte del caso fue presentada por los fiscales como una prueba del destino que tuvo el dinero desviado.

Qué delitos le imputaron y qué resolvió la Justicia

Hudson fue declarada culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y falsificación de la firma de un juez federal (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
Hudson fue declarada culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y falsificación de la firma de un juez federal (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Hudson fue hallada culpable en marzo por un jurado federal. La condena abarcó dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, 17 cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para lavar dinero, nueve cargos de lavado de dinero y un cargo por falsificar la firma de un juez federal.

La sentencia se conoció el miércoles 26 de agosto de 2026. El fallo dispuso 16 años de cárcel, seguidos de tres años de libertad supervisada, además del pago de la restitución millonaria. CBS News Atlanta precisó que la pena deberá cumplirse sin posibilidad de libertad condicional.

En la misma cobertura, el fiscal federal Theodore S. Hertzberg afirmó que Hudson y su pareja “idearon un fraude masivo contra Amazon y robaron casi 10 millones de dólares en apenas unos meses”. El funcionario también expresó, en declaraciones recogidas por el medio, que la acusada “mostró un desprecio absoluto por la ley al falsificar la firma de un juez federal” mientras se encontraba en libertad bajo fianza.

Las acusaciones posteriores y el antecedente de su pareja

La causa no se limitó al desvío de fondos dentro de la compañía. Los fiscales también indicaron que, después de que ambas fueran imputadas en septiembre de 2022, Hudson y Wortham intentaron sostener nuevos vínculos comerciales con terceros a partir de información falsa. Para eso, habrían dicho que los cargos en su contra ya habían sido desestimados.

Esa versión, señaló CBS News Atlanta, estuvo acompañada por documentos judiciales falsificados y también por extractos bancarios adulterados. Ese tramo del expediente fue uno de los elementos que agravaron la situación judicial de Hudson, sobre todo por la acusación vinculada con la firma apócrifa de un magistrado federal.

Wortham, la otra acusada en el caso, ya había sido sentenciada en 2023. Recibió la misma pena de 16 años de prisión, tal y como recordó la emisora local. De esa manera, la Justicia federal de Georgia impuso castigos idénticos a las dos principales involucradas en una maniobra que afectó a una de las mayores compañías del comercio global.

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