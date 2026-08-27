Estados Unidos

Los abogados de Joyce Beatty tildan de "infundada" la amenaza de demoler el Kennedy Center

La defensa de la congresista califica de "chantaje" la postura del Gobierno, que supedita las obras del emblemático recinto cultural a la inclusión formal de Donald Trump en la fachada

Los abogados de Joyce Beatty calificaron de infundada y desmedida la advertencia del Departamento de Justicia sobre la posible demolición del Kennedy Center. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Los abogados de Joyce Beatty calificaron de infundada y desmedida la advertencia del Departamento de Justicia sobre la posible demolición del Kennedy Center. (REUTERS/Jonathan Ernst)
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Los abogados de la congresista Joyce Beatty calificaron de “infundada” y “desmedida” la reciente advertencia del Departamento de Justicia sobre la posible demolición del Kennedy Center. La defensa legal de la legisladora sostiene que el gobierno utiliza este argumento como una táctica de presión judicial para forzar la aprobación de un controvertido plan de renovación que incluye el nombre de Donald Trump en la fachada del recinto.

Este enfrentamiento legal escala una disputa sobre el futuro de una de las instituciones culturales más reconocidas de Washington. El conflicto estalló cuando la junta del centro, designada por el presidente, aprobó incluir la inscripción “Renovado y Restaurado por el Presidente Donald J. Trump” en el edificio y renombrar el área circundante como Plaza Presidente Donald J. Trump.

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El origen de la advertencia sobre la demolición

El Departamento de Justicia presentó un escrito oficial donde describe al complejo como una “estructura insegura y ruinosa”. El abogado Brantley Mayers, integrante de la División Civil de esta entidad, sostiene que la falta de intervención técnica mediante el plan de reformas actual condenará al edificio a un deterioro irreversible.

La disputa por el Kennedy Center se agravó cuando la junta aprobó la inscripción con el nombre de Donald Trump en la fachada y el cambio de nombre del entorno a Plaza Presidente Donald J. Trump. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
La disputa por el Kennedy Center se agravó cuando la junta aprobó la inscripción con el nombre de Donald Trump en la fachada y el cambio de nombre del entorno a Plaza Presidente Donald J. Trump. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

La advertencia de derribo aparece en este documento como una consecuencia directa de las trabas legales. Según el texto, si los tribunales impiden la ejecución de las obras, la única alternativa futura será el desmantelamiento total del complejo. La entidad sugiere que el sitio podría albergar alternativas más económicas, como un anfiteatro al aire libre con vista al río Potomac.

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Los actores en el centro de la disputa

La congresista demócrata por Ohio, Joyce Beatty, encabeza la oposición al proyecto mediante una demanda formal. Su equipo legal argumenta que la junta directiva carece de autoridad para realizar cambios de nombre o menciones personales en un edificio público, ya que esta facultad corresponde exclusivamente al Congreso.

Joyce Beatty presentó una demanda contra el proyecto y afirmó que la junta del Kennedy Center no tiene autoridad para cambiar nombres ni agregar menciones personales en un edificio público sin aval del Congreso. (REUTERS/Annabelle Gordon)
Joyce Beatty presentó una demanda contra el proyecto y afirmó que la junta del Kennedy Center no tiene autoridad para cambiar nombres ni agregar menciones personales en un edificio público sin aval del Congreso. (REUTERS/Annabelle Gordon)

Por otro lado, la administración de Trump defiende las reformas como una necesidad imperativa. El Departamento de Justicia insiste en que los esfuerzos de restauración son indispensables para evitar la caída en una “espiral de muerte” estructural. La junta directiva, alineada con el mandatario, sostiene que estas obras son la única vía para salvar la integridad física del recinto.

La base legal del conflicto

Un juez federal emitió previamente una orden que bloqueaba el cambio de nombre y exigía la retirada de la mención al presidente de la fachada. El gobierno apeló esta medida, lo que mantiene el caso en un punto muerto mientras la controversia se intensifica en los tribunales.

La parte demandante califica la estrategia del Departamento de Justicia como un acto impropio de una institución estatal. Los abogados de Beatty reiteran que la ley no permite tales modificaciones sin un proceso legislativo previo. El tribunal revisará estos argumentos en la audiencia programada para esta semana.

Financiamiento y el papel de los donantes

El gobierno asegura haber gestionado 258 millones de dólares del Congreso para la rehabilitación del centro. No obstante, el Departamento de Justicia argumenta que la captación de capital privado es fundamental para completar el proyecto. Según esta postura, los donantes condicionan su apoyo financiero al reconocimiento público hacia el presidente Trump.

El Departamento de Justicia afirmó que la rehabilitación del Kennedy Center depende de capital privado y que los donantes exigen reconocimiento público para Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)
El Departamento de Justicia afirmó que la rehabilitación del Kennedy Center depende de capital privado y que los donantes exigen reconocimiento público para Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La administración advierte que, si se prohíbe asociar el nombre del mandatario al edificio, los contribuyentes retirarán su respaldo económico. Sin este flujo de fondos, el equipo legal del gobierno sostiene que no existirá la pericia técnica necesaria para consolidar la estructura, lo que precipitará el cierre y la eventual demolición.

Próximos pasos en el tribunal

El juez federal Christopher Coper fijó una audiencia para las 14h del jueves. En este encuentro, el tribunal evaluará una moción de emergencia presentada por la congresista Beatty, quien busca un interdicto para impedir de forma definitiva la colocación del nombre de Trump en el centro de artes.

Ambas partes mantienen posiciones rígidas ante la resolución judicial inminente. Mientras la defensa de Beatty insiste en la ilegalidad de las acciones de la junta, el Departamento de Justicia sostiene que la supervivencia del edificio depende estrictamente de la ejecución del plan de obras tal como fue diseñado.

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