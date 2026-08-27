El accidente químico que paralizó seis ciudades y sacudió la industria aérea mundial: GKN pagará USD 100 millones a los evacuados

Más de 50.000 residentes de seis ciudades del condado de Orange tendrán derecho a reclamar reembolsos por los gastos generados durante la evacuación de mayo (AP Foto/Ethan Swope)

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En mayo de 2026, un tanque con un químico volátil al borde de la explosión obligó a evacuar a más de 50.000 personas en seis ciudades del condado de Orange, California.

Fue el mayor incidente de materiales peligrosos en la historia reciente del condado, y la planta responsable —propiedad de GKN Aerospace— fabrica ventanas para aviones comerciales y militares de todo el mundo. Tres meses después, la empresa enfrenta una compensación de hasta USD 100 millones para los afectados.

El acuerdo fue negociado por la Oficina del Fiscal del Condado de Orange (OCDA) con GKN, filial de Melrose Industries, luego de que la investigación penal abierta tras el siniestro llegara a su fin sin cargos criminales.

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El programa alcanza a entre 13.000 y 17.000 hogares de Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster que permanecieron bajo órdenes de evacuación obligatoria durante cinco días, tal y como confirmó Reuters.

Un tanque con miles de galones de metacrilato de metilo elevó su temperatura hasta niveles críticos, forzó el cierre de escuelas y puso en alerta a agencias federales, estatales y locales durante cinco días (REUTERS/David Swanson)

Qué cubre el programa de compensación

Los residentes y negocios afectados podrán reclamar reembolsos por gastos de hotel, pérdida de uso de la propiedad, alimentación, transporte y salarios no percibidos durante el período de evacuación. El programa será administrado por un tercero independiente, sin vínculos con GKN, tal y como precisó la OCDA en su comunicado oficial.

La empresa prevé abrir las solicitudes en el otoño de 2026. Reuters informó que los pagos se realizarán a la brevedad una vez aprobadas las reclamaciones, aunque GKN no especificó el mecanismo concreto de postulación.

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La compañía ya había contribuido con USD 3 millones a un fondo de ayuda de emergencia gestionado por la Orange County United Way, que ya alcanzó el máximo de solicitantes admitidos.

La compañía, filial de Melrose Industries y proveedora de ventanas para aviones comerciales y militares, tiene como objetivo retomar la producción total el 28 de septiembre (REUTERS/ Caroline Brehman/File Photo)

El origen del incidente: un tanque de 34.000 galones “en crisis”

Ese día, personal de la planta detectó un aumento anormal de temperatura en un tanque de metacrilato de metilo (methyl methacrylate, MMA), una sustancia altamente inflamable utilizada en la fabricación de materiales acrílicos de alta resistencia para la industria aeroespacial.

La válvula del tanque principal quedó bloqueada e imposibilitó la neutralización del contenido.

Las autoridades advirtieron que el depósito, con entre 6.000 y 7.000 galones de MMA, se encontraba “activamente en crisis” y que solo quedaban dos alternativas posibles: un derrame o una explosión.

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Una válvula bloqueada impidió neutralizar el contenido del depósito principal y dejó a las autoridades ante un escenario sin salida: derrame o explosión (Captura de video)

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en el condado de Orange el 22 de mayo.

Las evacuaciones se levantaron de forma total el 26 de mayo, sin que se registraran heridos entre bomberos, empleados ni civiles, según informó la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA).

GKN desactivó de forma permanente el tanque involucrado en el incidente e invirtió en mejoras de seguridad en la instalación. El monitoreo de calidad del aire realizado durante y después de la emergencia no arrojó niveles elevados de contaminantes, afirmó la empresa.

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El gobernador de California declaró el estado de emergencia en el condado de Orange el 22 de mayo, un día después de que se detectara el aumento anormal de temperatura en la planta (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Investigación cerrada y camino hacia un acuerdo civil

Tras meses de inspecciones en sitio, revisión de registros y consultas con expertos, la OCDA determinó que no habrá cargos criminales contra GKN, aseguró el fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer.

Las negociaciones avanzan ahora hacia una resolución civil que incluirá un plan de seguridad reforzado y un sistema de monitoreo independiente, cuya aprobación final quedará a cargo de un juez.

Reuters también reportó que la OCDA negocia con GKN un reembolso adicional por los costos operativos de los servicios de emergencia desplegados durante el incidente, así como sanciones civiles.

El fiscal del condado de Orange lideró los meses de negociación que derivaron en el cierre de la causa penal y en un acuerdo civil que deberá ser aprobado por un juez (REUTERS/Mike Blake)

El gobierno federal de Estados Unidos abrió su propia investigación, y la división californiana de Seguridad y Salud Ocupacional (Cal/OSHA) inspeccionó la planta.

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Spitzer apoya la fecha del 28 de septiembre de 2026 como objetivo para la reanudación de la producción total, siempre que la empresa cumpla las condiciones exigidas, entre ellas la aprobación judicial del plan de seguridad.

El impacto del incidente trascendió lo local: Reuters informó que la paralización de la planta agravó la escasez de ventanas para aviones y afectó a fabricantes, aerolíneas y talleres de reparación a nivel internacional.