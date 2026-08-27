Ni capitalismo ni socialismo: este es el modelo económico preferido por el 81% de los estadounidenses

La encuesta de Gallup mostró que la libre empresa alcanza una aprobación del 81% en Estados Unidos, frente al 54% del capitalismo y el 39% del socialismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gran mayoría de los estadounidenses parece haber encontrado un punto de encuentro en un terreno que esquiva las etiquetas tradicionales de los grandes debates políticos. Mientras el capitalismo y el socialismo generan divisiones profundas en la opinión pública, un modelo económico destaca con una ventaja contundente: la libre empresa logra cautivar al 81% de los adultos en el país.

Este respaldo masivo, confirmado por una reciente encuesta de Gallup realizada a finales de 2025 entre 2.020 ciudadanos, deja en evidencia una preferencia clara por un sistema que el público asocia directamente con la libertad de mercado. En contraste, el capitalismo se queda con un 54% de aprobación, mientras que el socialismo apenas suma un 39% de apoyo.

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La investigación profundizó en las razones detrás de estas cifras.

Niveles de aceptación y rechazo

Los datos muestran que la libre empresa cuenta con el mayor consenso entre la población. Por el contrario, el socialismo enfrenta una resistencia notable: el 45% de los encuestados afirma que no encuentra nada positivo en este modelo o no logra identificar atributo alguno.

Este rechazo hacia el socialismo duplica la tasa de respuestas negativas observada para el capitalismo, que se sitúa en el 22%. Para la libre empresa, el porcentaje de personas que no identifica aspectos positivos o rechaza la pregunta es del 27%.

El estudio de Gallup, realizado en diciembre de 2025 con 2.020 adultos, vinculó la imagen favorable de la libre empresa con los mercados abiertos y las críticas al capitalismo con la desigualdad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta indica que los estadounidenses poseen impresiones concretas sobre las ventajas y desventajas de cada sistema. Esta claridad mental explica por qué el socialismo registra una favorabilidad inferior frente a los otros modelos, mientras que la libre empresa mantiene un atractivo generalizado en distintos sectores.

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Percepción sobre la libre empresa y el capitalismo

Los estadounidenses definen a la libre empresa principalmente a través de conceptos como la libertad económica, la elección del consumidor y la competencia, elementos citados por el 40% de los participantes. La innovación y la creatividad ocupan el segundo lugar, con un 26% de menciones, seguidas por la oportunidad personal con un 22%.

La infografía compara la aprobación ciudadana, ventajas y críticas sobre la libre empresa, el capitalismo y el socialismo. (Imagen Ilustrativa Infobae con datos de Gallup)

En contraste, el capitalismo recibe elogios por facilitar la movilidad ascendente. El 35% de los encuestados valora su capacidad para recompensar el trabajo duro, crear riqueza y permitir que las personas mejoren sus circunstancias. Un 29% adicional reconoce su papel en el fomento de la innovación, la competencia y la eficiencia operativa.

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No obstante, el 23% de los adultos señala que este sistema beneficia a los ricos a expensas de otros o genera una desigualdad excesiva. Esta cifra contrasta con solo un 9% que atribuye este mismo perjuicio a la libre empresa. Esta diferencia sobre la distribución de la riqueza es un factor determinante en el respaldo superior que recibe la libre empresa.

Preocupaciones comunes y críticas éticas

A pesar de las diferencias, muchos ciudadanos comparten críticas similares sobre el capitalismo y la libre empresa. Cerca de uno de cada cuatro estadounidenses menciona la codicia, la búsqueda de ganancias y otras inquietudes éticas como desventajas principales.

El poder corporativo, la formación de monopolios y el abuso de mercado también figuran en las respuestas. Estas preocupaciones afectan al 21% de las opiniones sobre el capitalismo y al 24% sobre la libre empresa. La libre empresa recibe una crítica ligeramente mayor por la explotación de trabajadores y consumidores, con un 17% frente al 12% del capitalismo.

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La visión sobre el socialismo

El atractivo del socialismo se concentra en la seguridad económica y la equidad social. Un 26% de los encuestados aprecia este sistema por proporcionar una red de protección que incluye acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda.

Otro 23% destaca la promoción de una mayor igualdad y una distribución más equitativa de la riqueza. Un sector minoritario menciona el apoyo a los trabajadores, el fortalecimiento de las comunidades o el control gubernamental como virtudes principales.

Los adultos jóvenes en EE.UU. muestran menor rechazo al socialismo y mayor valoración de la innovación, mientras que los mayores de 55 años privilegian la movilidad social y presentan más resistencia a los cambios de modelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, quienes critican el socialismo lo asocian con la ineficiencia económica (21%), el control estatal excesivo (19%) y la reducción de los incentivos para trabajar (18%). Un 17% adicional considera que este modelo disminuye la libertad y las oportunidades individuales.

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Diferencias partidarias y generacionales

Las divisiones políticas influyen en cómo los ciudadanos evalúan estos sistemas. Entre los republicanos, el 47% destaca la movilidad social del capitalismo, mientras que solo el 25% de los demócratas comparte esa visión. Los demócratas, en cambio, enfatizan más la capacidad del capitalismo para fomentar la innovación.

Respecto al socialismo, más de la mitad de los republicanos (54%) sostiene que no tiene aspectos positivos. En contraste, las mayorías demócratas e independientes elogian el sistema por el acceso a servicios básicos o la igualdad. Los demócratas también muestran mayor disposición a no identificar debilidades en este modelo económico.

Las brechas generacionales resultan más profundas respecto al socialismo. Los adultos de 18 a 34 años muestran menos rechazo hacia este sistema que los mayores de 55 años, con un 13% frente a un 42% que afirma no encontrar nada positivo. Los jóvenes destacan con mayor frecuencia la igualdad como virtud.

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En cuanto al capitalismo, los adultos jóvenes son más propensos a valorar la innovación y la eficiencia, mientras que los mayores de 55 años subrayan la movilidad ascendente. Las preocupaciones sobre el impacto ambiental del capitalismo también son más comunes entre los encuestados de menor edad.

Aspiraciones económicas de los ciudadanos

Los participantes buscan un equilibrio que promueva la innovación sin descuidar la equidad. Las respuestas espontáneas sugieren que el público valora los ideales de un mercado abierto, pero mantiene una preocupación constante por la concentración de la riqueza y el poder corporativo.

Los datos sugieren una preferencia, sobre todo entre los demócratas, por un enfoque híbrido. Este modelo busca reducir las brechas de ingresos sin perjudicar las fuerzas que impulsan la productividad y la oportunidad personal en la economía actual. Cada pregunta del estudio contó con un margen de error de ±5 puntos porcentuales.

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