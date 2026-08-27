Estados Unidos

Illinois recibirá 768 millones de dólares tras un acuerdo con Meta por adicción en redes sociales

El acuerdo obliga a la empresa a implementar límites de uso, pausas obligatorias, controles parentales y nuevas restricciones para adolescentes en Facebook e Instagram

Illinois recibirá 768 millones de dólares tras un acuerdo judicial con Meta por denuncias sobre adicción en redes sociales en Facebook e Instagram
Illinois recibirá 768 millones de dólares tras un acuerdo judicial con Meta por denuncias sobre adicción en redes sociales en Facebook e Instagram
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El estado de Illinois recibirá casi 768 millones de dólares como parte de un acuerdo judicial con Meta por denuncias vinculadas al presunto diseño adictivo de Facebook e Instagram para usuarios menores de edad. La información fue difundida por CBS Chicago, que detalló que el pacto forma parte de una demanda impulsada por 47 estados de Estados Unidos contra la compañía tecnológica.

La acusación sostuvo que Meta Platforms desarrolló funciones orientadas a prolongar el tiempo de permanencia de niños y adolescentes en sus plataformas, al tiempo que expuso a esos usuarios a perjuicios para la salud mental. A eso se sumó otra imputación: la presunta violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA), a raíz de la recolección y uso de datos personales de menores de 13 años.

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De acuerdo con CBS Chicago, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, anunció el entendimiento este miércoles y precisó que los fondos serán distribuidos a lo largo de 10 años. El destino del dinero incluirá servicios de salud mental y programas para jóvenes.

Qué medidas deberá aplicar Meta en Facebook e Instagram

La demanda contra Meta sostuvo que Facebook e Instagram incorporaron funciones para prolongar el uso de niños y adolescentes y afectar la salud mental
La demanda contra Meta sostuvo que Facebook e Instagram incorporaron funciones para prolongar el uso de niños y adolescentes y afectar la salud mental

Además del pago millonario, el acuerdo obliga a Meta a incorporar una serie de cambios en el funcionamiento de Instagram y Facebook, con foco en la seguridad infantil y adolescente. Entre esos puntos figuran límites diarios de uso, pausas obligatorias, restricciones por horario, mayores controles parentales y sistemas más robustos para verificar la edad de los usuarios.

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Tal y como informó CBS Chicago, ambas plataformas deberán establecer un tope combinado de dos horas diarias para menores en Facebook e Instagram. También tendrán que activar pausas obligatorias tras 15 minutos de uso continuo, además de interrupciones adicionales a los 60 y 90 minutos, con el objetivo de frenar el desplazamiento infinito de contenidos.

Raoul aseguró que también habrá bloqueos nocturnos que restringirán el acceso a los contenidos y desactivarán notificaciones entre las 00:00 y las 06:00. A la vez, durante los días de clase, las plataformas deberán limitar las notificaciones entre las 08:00 y las 15:00.

Entre las exigencias adicionales aparecen controles de contenido apropiados para la edad, con más protección frente a publicaciones vinculadas con acoso, trastornos alimentarios, suicidio y autolesiones. Según detalló CBS Chicago, la empresa además tendrá que desactivar para adolescentes ciertos filtros de belleza que alteran el tono de piel o imitan procedimientos cosméticos.

El alcance político y judicial del acuerdo

El acuerdo con Meta se convirtió en uno de los casos más relevantes en Estados Unidos sobre Facebook, Instagram y adolescentes
El acuerdo con Meta se convirtió en uno de los casos más relevantes en Estados Unidos sobre Facebook, Instagram y adolescentes

La demanda contra Meta fue presentada en 2023 y se convirtió en uno de los casos más relevantes en Estados Unidos sobre el impacto de las redes sociales en menores. El acuerdo, de acuerdo con lo informado por CBS Chicago, también prevé una supervisión externa: un auditor independiente evaluará durante cinco años si la empresa cumple con las medidas impuestas.

El propio Raoul afirmó que el acuerdo no se limita a la compensación económica. Según expresó en el anuncio citado por el medio estadounidense, la resolución también busca forzar cambios estructurales en el diseño y uso de las plataformas más populares entre adolescentes.

La señal norteamericana también indicó que Meta pidió que otras compañías del sector, como TikTok y YouTube, adopten medidas semejantes. El director jurídico de la empresa, CJ Mahoney, sostuvo en un video difundido tras el acuerdo que “necesitamos una solución para toda la industria”, una declaración que, traducida al español, apuntó a extender estas reglas más allá de Facebook e Instagram.

Qué puede pasar ahora con otras plataformas

El caso podría influir en otros litigios abiertos dentro del ecosistema digital. CBS Chicago recordó que Raoul también demandó a TikTok en 2024 por funciones adictivas, prácticas empresariales presuntamente dañinas para menores y por, según la acusación, engañar al público sobre los riesgos de la plataforma.

A eso se suma otro frente judicial reciente. El medio estadounidense consignó que el fiscal general de Illinois se unió a otros estados en una demanda contra xAI, empresa dueña de X y del chatbot Grok, por denuncias relacionadas con imágenes sexuales no consentidas generadas por inteligencia artificial y material de abuso sexual infantil.

Para especialistas citados por CBS Chicago, el pacto con Meta puede transformarse en una referencia para futuras negociaciones o fallos. El profesor de derecho Jim Speta, de la Northwestern University Law School, señaló que tanto la fiscalía estatal como la empresa buscaron fijar un estándar para toda la industria. “La intención era establecer una norma que termine convirtiéndose en referencia para el sector”, afirmó, en declaraciones recogidas por el canal.

El acuerdo todavía deja abierto un interrogante mayor en Estados Unidos: si este tipo de compromisos alcanza para modificar la arquitectura de plataformas diseñadas para captar atención durante lapsos cada vez más prolongados. Por ahora, el dato concreto es que Illinois recibirá 768 millones de dólares y que Meta deberá adaptar funciones centrales de Facebook e Instagram bajo supervisión externa durante los próximos años.

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