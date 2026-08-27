Estados Unidos

Una oficina postal de California sufrió dos robos la misma semana y ofrecen USD 150.000 por datos sobre los sospechosos

El Servicio de Inspección Postal difundió videos del asalto ocurrido a las 5.30 del 5 de agosto, cuando tres personas con el rostro cubierto cargaron correspondencia en una camioneta y escaparon

Cámaras de seguridad captaron el momento en que varios sospechosos cargaron carros con correspondencia en una oficina postal de San Bruno (X: @USPIS_HQ).
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Un nuevo robo de correspondencia volvió a encender las alertas en la bahía de San Francisco, una zona que ya registró otros episodios recientes contra oficinas postales y buzones del correo. Tras el último caso, las autoridades ofrecieron una recompensa de USD 150.000 por información que permita detener a los sospechosos.

El episodio ocurrió en San Bruno, California, hacia las 5.30 de la mañana del 5 de agosto, cuando tres personas con el rostro cubierto llegaron en una camioneta SUV azul hasta un muelle de carga de la oficina postal, informó ABC News.

Las imágenes difundidas por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) muestran a dos sospechosos que empujan carros con correspondencia hasta el vehículo, mientras el tercer integrante ayuda a cargar cartas y paquetes.

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El robo en San Bruno fue el segundo en la misma sucursal durante esa semana. El 30 de julio, un trabajador del correo sufrió una agresión por parte de un sospechoso que escapó con varias bandejas de correspondencia.

En ese caso, las autoridades también ofrecieron USD 150.000 a cambio de datos que conduzcan a un arresto.

Dos tomas de seguridad muestran personas encapuchadas junto a un automóvil azul y con un carro metálico lleno de bultos
Las cámaras del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos registraron que tres personas con el rostro cubierto llegaron en un SUV azul a la oficina postal de San Bruno (X: @USPIS_HQ).

Advertencia de las autoridades

La Policía de San Bruno advirtió en un comunicado: “Si usted visitó recientemente la oficina de correos de San Bruno o depositó correo en un buzón de recogida atendido por esa oficina, incluidos los buzones de recogida en la zona sur de San Francisco, es posible que su correo se haya visto afectado”.

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Las autoridades pidieron a los residentes que revisen sus cuentas bancarias, los movimientos de tarjetas de crédito y otros registros financieros ante posibles operaciones no autorizadas.

Más casos en la bahía de San Francisco

El caso de San Bruno no es aislado. La policía de Sunnyvale detuvo este mes a dos personas y recuperó más de 36 kilogramos (80 libras) de correspondencia presuntamente robada de buzones de varias ciudades del área, entre ellas San José, Mountain View, Menlo Park, Sausalito y Oakland, reportó ABC News.

Según informaron las autoridades, los sospechosos utilizaban una herramienta para abrir los buzones, que quedaban aparentemente cerrados con llave y sin rastros visibles del hurto.

El inspector postal de Estados Unidos, Matthew Norfleet, vinculó esa ola de delitos con circuitos de reventa o intercambio.

Quienes lo roban lo intercambian por algo, drogas, dinero en efectivo o cualquier otra cosa”, declaró a KGO-TV, la emisora de San Francisco.

Una caja con llaves y herramientas, un dispositivo electrónico en su estuche y bolsas de basura negras con cartas sobre una mesa
La policía de Sunnyvale recuperó más de 36 kilogramos de correspondencia presuntamente robada en varias ciudades de la bahía de San Francisco y detuvo a dos personas (Instagram: @sunnyvaledps).

Un problema que aparece en otros estados

Los robos de correspondencia no se limitan a la bahía de San Francisco. En abril, dos exempleados postales de Nueva York se declararon culpables de conspirar para vender y depositar de forma fraudulenta USD 4,5 millones en cheques del Tesoro de Estados Unidos sustraídos de una instalación postal del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

Ambos recibieron condenas de entre 5 y 12 años de prisión y la orden de pagar más de USD 400.000 en restitución.

En julio, el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Nueva York, anunció el arresto de tres hombres por el presunto robo de cheques de buzones del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) en distintos puntos del condado.

De acuerdo con la investigación, el 3 de junio de 2026 los acusados viajaron desde el Bronx hasta Suffolk y robaron correo en localidades como Melville, Huntington Station, East Northport, Commack, Smithtown, St. James, Nesconset y Hauppauge, entre otras.

La acusación sostiene que los sospechosos utilizaron un dispositivo improvisado, con una trampa de pegamento en el extremo de un cinturón, para extraer correspondencia que contenía cheques, giros postales, tarjetas de regalo y otros objetos de valor. Posteriormente, intentaron vender los cheques robados en una red social.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron órdenes de registro en las viviendas de los acusados e incautaron más de 6.750 cheques robados por un total de USD 4,8 millones, además de un arma de fuego cargada de 9 milímetros y efectivo.

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