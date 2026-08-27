Un avión de carga de DHL aterriza y sus llantas se prenden fuego en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Un incendio en las llantas de un avión de carga de DHL obligó a declarar una emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (Captura ABC )

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Los equipos de emergencia de Los Ángeles intervinieron en la noche del miércoles por un incendio en las llantas de un avión de carga de DHL que acababa de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

El episodio obligó a declarar una emergencia y a cerrar de manera temporal una pista, lo que afectó la operación del aeropuerto.

La aeronave era un Boeing 737-800 operado por Kalitta Charters II. Según informaron autoridades aeroportuarias y un portavoz de la empresa, el fuego se originó por un aparente bloqueo del sistema de frenos al momento de tocar pista.

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La alerta se activó a las 23:06, cuando la torre de control notificó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles por un problema reportado inicialmente en uno de los motores.

Poco después, videos difundidos mostraron que, tras el contacto con la pista, el tren de aterrizaje principal izquierdo emitió humo blanco, luego chispas y finalmente llamas en la parte trasera inferior del fuselaje.

La torre de control activó la alerta a las 23:06 y notificó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles por el incidente en el avión de DHL (Captura ABC)

Los controladores declararon la emergencia y suspendieron temporalmente las operaciones en la pista 25L. Otras aeronaves recibieron instrucciones de evitar la zona mientras el avión, que había partido desde Phoenix, se detenía con fuego y humo concentrados en el área del tren de aterrizaje.

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La tripulación informó que los frenos parecían haberse bloqueado, lo que provocó el sobrecalentamiento y el incendio de las llantas.

Un portavoz de DHL confirmó que la aeronave experimentó “un aparente problema en el sistema de frenos al aterrizar en el aeropuerto LAX”, en línea con el reporte de los bomberos y las imágenes difundidas.

No se registraron heridos entre quienes estaban a bordo y no se requirió una evacuación asistida, según reportó la vocera del Departamento de Bomberos, Jennifer Middleton.

En total, 13 unidades trabajaron en el lugar y permanecieron hasta las 00:44 del jueves, cuando sofocaron el fuego con agua y espuma especial para evitar que alcanzara los tanques de combustible o la bodega de carga.

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El Boeing 737-800 operado por Kalitta Charters II habría sufrido un bloqueo del sistema de frenos al aterrizar en LAX (Captura ABC)

El fuego se concentró en el tren de aterrizaje

La evaluación preliminar determinó que el foco se limitó a la zona de las ruedas y a la parte inferior trasera del fuselaje, sin daños en el resto de la aeronave. Los equipos de respuesta aseguraron el área y verificaron la integridad de la carga.

Un portavoz del aeropuerto declaró: “Nuestros equipos de respuesta de emergencia reaccionaron al instante para controlar el fuego y asegurar la aeronave”.

Las tareas continuaron hasta la mañana del jueves para remover el avión inmovilizado y limpiar los restos sobre el pavimento, lo que mantuvo el cierre de la vía y generó demoras.

Los trabajos de remoción apuntaron a despejar la pista y a retirar los residuos del incidente para restablecer las condiciones de seguridad.

En paralelo, el personal en tierra mantuvo la coordinación con la torre para ordenar la circulación de aeronaves en otras áreas operativas, mientras el sector afectado permanecía restringido.

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En los videos también se observó la secuencia posterior al aterrizaje, cuando el humo se intensificó antes de que aparecieran las llamas en la parte trasera inferior.

Ese registro visual fue clave para dimensionar el foco del fuego y explicar por qué la respuesta se concentró en el tren de aterrizaje.

Los videos del aterrizaje mostraron humo blanco, chispas y llamas en el tren de aterrizaje principal izquierdo del Boeing 737-800 (Captura video @AirNavRadar)

Investigación en curso y normalización progresiva

Funcionarios federales de seguridad aérea abrieron una investigación para determinar las causas del bloqueo del sistema de frenos.

El objetivo es reconstruir la secuencia del aterrizaje y precisar qué falló antes del incendio en las llantas, a partir de los reportes y los procedimientos de seguridad activados durante la emergencia.

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Representantes de LAX no respondieron a solicitudes de comentarios. La reapertura total de la pista dependía del retiro del avión y de la limpieza del pavimento, un proceso que seguía en marcha durante la mañana del jueves.

El incidente dejó en evidencia la coordinación entre los controladores aéreos, los bomberos y la tripulación. Esa coordinación permitió contener el fuego sin víctimas y evitar que se extendiera a sectores críticos de la aeronave, como los tanques de combustible o la bodega de carga.