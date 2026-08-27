El Servicio Postal de EE. UU. informa que entraron en vigor las restricciones al voto por correo

La norma del USPS se aplicó tras fallos judiciales que levantaron bloqueos previos y habilitaron el esquema impulsado por la orden ejecutiva de Donald Trump (REUTERS/Hannah Beier).

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Las nuevas reglas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para el envío de boletas por correo en elecciones federales entraron en vigor en Estados Unidos tras decisiones judiciales que levantaron bloqueos previos y permitieron aplicar de inmediato un esquema impulsado por el presidente Donald Trump.

La norma final fue puesta a disposición para inspección pública el 21 de agosto de 2026 y se publicó en el Registro Federal el 26 de agosto, explicó el propio organismo.

La agencia postal confirmó que las exigencias alcanzan a las elecciones federales generales, especiales o de segunda vuelta y precisó que alcanzarán a la elección legislativa del 3 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con The Guardian, el cambio deriva de la orden ejecutiva 14399 firmada por el presidente el 31 de marzo bajo el título “Garantizar la verificación de ciudadanía y la integridad en las elecciones federales”.

La administración republicana busca ampliar la supervisión federal sobre los procesos electorales y sobre el voto por correo, un terreno que la Constitución reserva a los estados y al Congreso.

Las nuevas reglas del Servicio Postal de Estados Unidos para el envío de boletas por correo en elecciones federales ya rigen para los comicios legislativos del 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Mike Blake).

Qué cambia la nueva norma del USPS

La disposición incorpora una nueva sección al Manual de Correo Doméstico del USPS y fija requisitos de preparación de sobres y de reporte de datos para la votación por correo en comicios federales.

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Según la explicación oficial del organismo, la medida no modifica el tratamiento postal una vez que las piezas son aceptadas dentro de la red, pero sí introduce controles previos para que las boletas salientes puedan ingresar al sistema.

Entre las exigencias centrales aparece un Portal Federal de Votación por Correo, en el que los principales funcionarios electorales de cada estado, o sus designados, deberán cargar datos de los destinatarios antes de remitir los envíos.

El USPS indicó que esa información incluirá nombre del destinatario, dirección, código de barras inteligente único del sobre de ida, código de barras único del sobre de devolución y estado emisor.

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Esos datos no podrán ser alterados por la agencia ni serán cotejados con otras bases federales o externas.

El portal no estará disponible para el público general y la información cargada por un estado no podrá ser consultada por otros.

La nueva regla del USPS incorpora al Manual de Correo Doméstico requisitos para la preparación de sobres y el reporte de datos en la votación por correo federal (REUTERS/Gaelen Morse).

Cuáles boletas quedan alcanzadas

La norma no abarca todas las formas de correspondencia electoral. El USPS aclaró que solo cubre boletas de elecciones federales generales, especiales o de segunda vuelta.

Se excluyen las primarias, las boletas utilizadas exclusivamente para elecciones estatales o locales y las comprendidas por la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero.

A la vez, se dejan fuera otras piezas de correo electoral como tarjetas de registro de votantes, solicitudes de voto ausente y avisos sobre lugares de votación.

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No se modifica el retorno de boletas completadas por los votantes. Según el organismo, una vez que la boleta llega al elector, este podrá devolverla por los canales habituales, ya sea mediante buzón residencial, buzón azul de recolección o ventanilla postal.

El procesamiento y la entrega de la boleta devuelta seguirán bajo las prácticas operativas ya vigentes.

Qué boletas podrá rechazar el USPS antes de su distribución

La regla establece que el correo federal de boletas salientes podrá ser rechazado antes de ingresar al circuito postal si el código de barras inteligente del sobre no coincide con los datos cargados en el portal.

En ese caso, la pieza no será aceptada ni entregada, aunque el estado o su remitente autorizado podrá corregir los errores y volver a presentarla.

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La documentación oficial del USPS sostiene que la disposición “no significa que el Servicio Postal decida quién puede votar por correo” y remarca que los estados conservan el control sobre la elegibilidad de los votantes, sobre quién puede recibir una boleta según la ley estatal y sobre si ese voto será contado.

El Servicio Postal de Estados Unidos podrá rechazar boletas salientes antes de su distribución si el código de barras del sobre no coincide con los datos cargados en el portal (REUTERS/Mike Blake).

Fallos judiciales y nueva demanda

La aplicación de la medida quedó habilitada tras una serie de fallos de tribunales federales. La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el 24 de agosto que debía levantarse, al menos de forma provisoria, una orden de un tribunal inferior que impedía aplicar el cambio antes de que el correo comenzara a ejecutarlo.

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El máximo tribunal no se pronunció sobre la legalidad ni sobre la constitucionalidad de la norma, reportó The Guardian.

Después de ese paso, la jueza federal de distrito Indira Talwani levantó el 26 de agosto el bloqueo nacional, al citar la decisión de la Corte Suprema. Con ese movimiento, la agencia postal quedó en condiciones de aplicar la regla para las elecciones federales previstas este año.

Ese mismo día, 24 estados y el Distrito de Columbia presentaron una nueva demanda para frenar la orden ejecutiva. Los demandantes sostuvieron que la política postal integra “un esfuerzo más amplio” de la administración “para reescribir la ley electoral federal y usurpar la autoridad de los estados y del Congreso”.

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