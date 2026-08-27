Las acciones tecnológicas impulsaron al Nasdaq tras los resultados de Nvidia y Salesforce

Wall Street subió impulsado por las acciones tecnológicas, con el Nasdaq Composite como principal beneficiario tras los resultados de Nvidia y Salesforce. REUTERS/Shannon Stapleton

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Las acciones tecnológicas impulsaron a Wall Street el jueves, con el Nasdaq Composite como principal beneficiario tras los resultados trimestrales de Nvidia, Salesforce y otras compañías del sector, que superaron las previsiones de analistas y disiparon parte del escepticismo acumulado sobre el rendimiento real de la inteligencia artificial.

El índice tecnológico avanzó 411,16 puntos, un 1,57%, hasta las 26.540,78 unidades, según datos preliminares. El S&P 500 sumó 55,03 puntos, o un 0,72%, para cerrar en 7.730,73 unidades, acercándose a su máximo histórico registrado a principios de mes. El Promedio Industrial Dow Jones anotó una ganancia más modesta de 100,33 puntos, un 0,19%, hasta las 53.564,21 unidades.

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Nvidia lideró las ganancias del día con un alza del 8,7%, luego de presentar beneficios e ingresos para el último trimestre superiores a lo que esperaba el mercado, y de ofrecer proyecciones de crecimiento de ingresos que también rebasaron las estimaciones de los analistas. Para Wall Street, las perspectivas futuras pesaron tanto como los resultados pasados: la demanda de chips destinados a proyectos de inteligencia artificial se mantiene firme, según se desprende de los pronósticos de la compañía.

“La IA ha alcanzado su punto de inflexión”, afirmó el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. “Está haciendo trabajo útil. Sus tokens son productivos y rentables”, añadió, según AP.

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El índice de semiconductores Philadelphia (.SOX) encabezó las subidas sectoriales, mientras que el segmento de Tecnologías de la Información del S&P 500 fue el de mayor alza entre los 11 componentes del índice, la mayoría de los cuales terminaron en terreno negativo.

El Nasdaq avanzó 1,57%, el S&P 500 ganó 0,72% y el Dow Jones subió 0,19% en una jornada marcada por el repunte del sector tecnológico. EFE/OLGA FEDOROVA

Salesforce protagonizó otro de los avances del día al dispararse un 22,6%, su mejor desempeño bursátil en seis años, tras reportar uno de sus mejores trimestres en la historia de la empresa. La compañía elevó sus previsiones anuales de ingresos y beneficios, y anunció una asociación ampliada con Anthropic para integrar el chatbot Claude en su plataforma.

El director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, señaló que la empresa está “viendo una demanda increíble por sus productos de IA y datos” y que está “convirtiendo la IA en éxito para el cliente a una escala sin precedentes”, de acuerdo con AP. Los resultados son especialmente significativos dado que las acciones de Salesforce habían acumulado presión ante el temor de que competidores impulsados por IA pudieran arrebatarle clientes.

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Los informes de ambas compañías contribuyeron a calmar los temores de que las herramientas avanzadas de IA pudieran desestabilizar al sector tradicional del software, que había sufrido caídas pronunciadas en semanas previas. Pese al optimismo generalizado, Nvidia alertó sobre una posible escasez de componentes de memoria que podría moderar el ritmo de expansión del sector.

“Los resultados de Nvidia demuestran que el auge de la IA no está perdiendo demanda... aunque lograr ese crecimiento se está volviendo más costoso y requiere mayor inversión de capital”, señaló Lale Akoner, estratega de mercado global de eToro.

Nvidia trepó 8,7% después de superar las previsiones trimestrales y de proyectar un crecimiento de ingresos sostenido por la demanda de chips para inteligencia artificial. EFE/Sarah Yenesel

Fuera del universo tecnológico, la jornada presentó un perfil más dispar. HP cayó un 2,9% pese a superar las expectativas de beneficios e ingresos; analistas apuntaron a preocupaciones sobre las ventas de computadoras personales y la presión sobre los márgenes derivada del encarecimiento de la memoria y otras materias primas. Best Buy retrocedió un 4,4%, también a pesar de superar las estimaciones, en medio de la inquietud persistente sobre la capacidad de gasto de los consumidores estadounidenses ante la inflación elevada.

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Dollar General avanzó un 2,5% tras publicar beneficios superiores a lo previsto, mientras que su rival Dollar Tree cedió un 3,9% pese a haber superado ampliamente las expectativas de ganancias, al presentar proyecciones de ingresos cuyo punto medio quedó por debajo de lo que anticipaban los analistas.

En el mercado de deuda, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron levemente tras un informe que sugiere que el mercado laboral estadounidense se mantiene sólido: las solicitudes de subsidio por desempleo de la semana pasada disminuyeron, lo que indica que los despidos continúan siendo bajos. El rendimiento del bono a 10 años subió al 4,67% desde el 4,66% del miércoles.

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Los rendimientos han escalado durante el verano impulsados por la inflación persistente, el abultado endeudamiento del gobierno federal y otros factores. El Departamento del Tesoro realizó la semana pasada un anuncio sorpresivo de intervención en el mercado de bonos, aunque analistas consultados por AP advirtieron que su efecto podría ser limitado.

El precio del barril de petróleo Brent, referencia internacional, subió un 1,8% el jueves hasta los USD 88,52, en medio de la incertidumbre sobre cuándo el conflicto con Irán permitirá que los petroleros vuelvan a transitar libremente por el Golfo Pérsico. En los mercados internacionales, las bolsas de Seúl y Shanghái avanzaron un 1,5% y un 1,1%, respectivamente, mientras que París retrocedió un 1,7%.

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La atención de los inversores se desplaza ahora hacia el primer discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, previsto para el viernes en el simposio de Jackson Hole, en busca de señales sobre la postura del banco central frente a los últimos datos de inflación y los esfuerzos del Tesoro por contener los rendimientos de la deuda.