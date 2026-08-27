Más de 38 millones de personas quedan bajo alerta por tormentas severas, inundaciones y posible riesgo de tornados

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos emitieron una advertencia por tormentas severas e inundaciones en el noreste que afecta a más de 38 millones de personas. (REUTERS/Andrew Kelly)

Guardar

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos emitieron este jueves una advertencia por tormentas severas y potenciales inundaciones que afectan a más de 38 millones de personas en el noreste del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) señalaron que ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C. y Baltimore enfrentan condiciones climáticas adversas con vientos intensos, granizo y una baja probabilidad de tornados.

Según el NWS, activó alertas de inundación para los cinco distritos de Nueva York, así como para el Hudson Valley, Nueva Jersey y el este de Pensilvania. Las advertencias comenzaron al mediodía, con pronósticos de lluvias intensas capaces de afectar la movilidad y aumentar el riesgo de inundaciones urbanas.

PUBLICIDAD

El fenómeno ocurre tras varias semanas de precipitaciones intensas en la región, que dejaron suelos saturados y sistemas de drenaje bajo presión. Las autoridades recalcaron que la acumulación previa de agua puede agravar los efectos de las nuevas lluvias.

¿Cuál es el nivel de alerta por tormentas en el noreste de Estados Unidos?

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC), dependiente de la NOAA, clasificó la amenaza para el noreste como nivel 2 de 5 en su escala de riesgos. Esta categoría implica probabilidad de tormentas con potencial de causar daños materiales, interrupciones eléctricas y caída de árboles. El área bajo vigilancia abarca desde el norte de Virginia hasta el norte del estado de Nueva York, incluyendo ciudades densamente pobladas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Insurance Journal, el organismo también identificó un riesgo bajo pero real de tornados en los alrededores de Nueva York, Filadelfia y Baltimore, asignando a estas metrópolis un nivel 1 de 5 en la escala de amenaza por tornados. Según datos citados en Fox Weather, se trata de la séptima ocasión en el año que el área metropolitana de Nueva York entra en zona de riesgo por tornados, mientras que en 2025 esto ocurrió solo una vez.

El SPC precisó que existe un 2% de probabilidad de formación de tornados en la zona, cifra considerada significativa en áreas urbanas de alta densidad.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional activó alertas de inundación para Nueva York, el Hudson Valley, Nueva Jersey y el este de Pensilvania por lluvias intensas desde el mediodía. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Qué ciudades están bajo vigilancia de inundaciones y tormentas severas?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de inundación que cubren desde Filadelfia hasta Nueva York, incluyendo aproximadamente 25 millones de personas. Las previsiones señalan que las lluvias pueden alcanzar tasas de hasta 6 centímetros por hora (2,5 pulgadas) en algunos puntos, con acumulados totales de hasta 7,6 centímetros (3 pulgadas) en la ciudad de Nueva York, informó Insurance Journal.

El mal tiempo afecta también a zonas de Connecticut, Delaware y el Hudson Valley, donde la saturación de los suelos y los sistemas de drenaje limitados incrementan la vulnerabilidad ante inundaciones repentinas. Se esperan acumulaciones de agua de hasta 12,7 centímetros (5 pulgadas) en áreas aisladas, con la posibilidad de que los principales aeropuertos de la región sufran demoras por la actividad eléctrica y las lluvias.

PUBLICIDAD

¿Por qué hay riesgo de inundaciones urbanas y cuáles son las causas?

Las alertas actuales se explican por la combinación de varios factores: la llegada de un frente frío, la inestabilidad atmosférica y la saturación previa del suelo. El NWS advirtió que las lluvias intensas pueden superar la capacidad de absorción del terreno y de los sistemas de alcantarillado, lo que expone a las áreas urbanas a inundaciones súbitas.

La región ha experimentado un verano con episodios de lluvias intensas. En Filadelfia, según datos de Fox Weather, ya ocurrieron cuatro advertencias de inundación en 2026, tres de ellas solo en agosto. El registro de precipitaciones del mes supera en 3,8 centímetros (1,5 pulgadas) el promedio habitual, lo que refuerza la preocupación por nuevos episodios de inundaciones.

PUBLICIDAD

El riesgo se incrementa en zonas bajas o con drenaje deficiente, así como en áreas donde las lluvias recientes dejaron el suelo incapaz de absorber más agua.

El Centro de Predicción de Tormentas clasificó la amenaza en el noreste de Estados Unidos como nivel 2 de 5 por vientos intensos, granizo y posibles daños materiales. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Qué precauciones recomiendan las autoridades frente a las tormentas severas?

El NWS y el SPC instaron a la población a seguir las actualizaciones de los pronósticos oficiales y a prestar atención a las alertas de emergencia. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios durante el periodo crítico de las tormentas, resguardar vehículos y objetos sueltos, y preparar suministros básicos en caso de cortes eléctricos.

Las recomendaciones incluyen mantenerse alejado de cables caídos, evitar cruzar zonas inundadas y tener a mano linternas, agua potable y baterías. El NWS advirtió que las tormentas pueden provocar daños en la infraestructura eléctrica, caída de árboles y afectaciones en el transporte público y vial. También señalaron que la nubosidad persistente puede dificultar la visibilidad y generar retrasos adicionales en tráfico aéreo y terrestre.

PUBLICIDAD

Las autoridades recordaron que en caso de una advertencia de tornado, es vital buscar refugio en el nivel más bajo de la vivienda, lejos de ventanas, y esperar instrucciones oficiales antes de salir.

¿Cómo afecta el clima a los principales aeropuertos y al transporte en el noreste?

Univision y Insurance Journal informaron que las lluvias intensas y la actividad eléctrica generan demoras y cancelaciones en los principales aeropuertos del corredor noreste, incluyendo Nueva York, Filadelfia y Washington D.C.. Las carreteras también pueden verse afectadas por acumulaciones de agua y caída de árboles, lo que incrementa el riesgo de accidentes y bloqueos temporales.

El NWS indicó que las condiciones adversas persistirán hasta la madrugada del viernes, con lluvias localmente intensas y tormentas puntuales de alta peligrosidad. Las autoridades advirtieron a los conductores sobre la posibilidad de encontrarse con zonas anegadas y recomendaron buscar rutas alternativas si es necesario.

PUBLICIDAD

Nueva York, Filadelfia y Baltimore quedaron bajo un riesgo de tornados de nivel 1 de 5, con una probabilidad del 2% en áreas urbanas densamente pobladas. (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

¿Cuáles son las perspectivas meteorológicas para las próximas horas?

La vigilancia meteorológica se mantendrá activa durante toda la jornada y la madrugada del viernes. El Centro de Predicción de Tormentas mantiene el monitoreo sobre la evolución del frente frío que avanza desde los Grandes Lagos hacia el Atlántico, con posibilidad de nuevas alertas si las condiciones se agravan o aparecen células de tormenta con potencial tornádico.

El NWS anticipó que el sistema podría dejar acumulaciones adicionales de 2,5 a 5 centímetros (1 a 2 pulgadas) de lluvia en una franja que va desde Filadelfia hasta el sur del estado de Nueva York. Las autoridades recalcaron la importancia de consultar fuentes confiables para obtener información actualizada y no confiar en rumores o información no verificada en redes sociales.

PUBLICIDAD

¿Qué antecedentes recientes agravan la situación de inundaciones en el noreste?

El verano de 2026 se caracterizó por una sucesión de tormentas y lluvias intensas en el noreste, lo que contribuyó a la saturación de los suelos y a una mayor vulnerabilidad ante nuevos eventos. En Filadelfia, tres de las cuatro advertencias oficiales de inundación del año ocurrieron solo en agosto, según Fox Weather.

En el pasado reciente, la región experimentó daños significativos por inundaciones urbanas, con afectaciones a viviendas, comercios y servicios esenciales. Las autoridades locales implementaron planes de contingencia y reforzaron la comunicación de alertas para minimizar el impacto de las nuevas tormentas.

La saturación del suelo, los sistemas de drenaje bajo presión y el avance de un frente frío elevan el riesgo de inundaciones urbanas repentinas en el noreste. (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

¿Qué dicen los pronósticos oficiales sobre la duración de la alerta?

El NWS y el SPC prevén que las condiciones adversas persistan hasta la mañana del viernes, momento en el que el sistema frontal se desplazará hacia el Atlántico. La posibilidad de lluvias localmente intensas y tormentas severas continuará hasta que el frente termine de cruzar la región.

La vigilancia se prolongará mientras existan condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas o tornados. Las autoridades insisten en la importancia de mantener la atención a los boletines meteorológicos y seguir las recomendaciones para reducir riesgos.