Luna de sangre en Florida: cuándo y cómo ver el eclipse

El eclipse lunar parcial en Florida ocurrirá entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026, con una Luna rojiza visible durante más de cinco horas (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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El cielo del sur de Florida ofrecerá en la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 un eclipse lunar parcial de gran profundidad, un fenómeno que permitirá ver a la Luna con tonos rojizos durante varias horas.

La información fue difundida por CBS News, que precisó que el punto máximo del evento ocurrirá a las 12:12 a.m., hora de Miami, cuando el 96,3% de la superficie visible del satélite quedará dentro de la sombra más oscura de la Tierra.

Si bien en la conversación popular se lo describe como “luna de sangre”, CBS News aclaró que el episodio no alcanzará la categoría de eclipse total. De acuerdo con ese medio, una franja muy delgada de la Luna permanecerá iluminada incluso en el momento de mayor cobertura, lo que ubica al evento dentro de la categoría de eclipse parcial, aunque con una intensidad poco frecuente.

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La publicación aseguró además que el fenómeno podrá observarse sin telescopios ni gafas especiales, siempre que el estado del tiempo acompañe. El proceso completo tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos, un lapso que amplía la ventana de observación para residentes y visitantes del sur del estado.

Qué ocurrirá en el cielo y por qué la Luna se verá roja

La Luna se verá roja durante el eclipse lunar porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y deja pasar los tonos rojos y anaranjados, según la explicación atribuida a la NASA (Instituto de Astrofísica de Canarias - IAC)

CBS News explicó que un eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados y el planeta se ubica en medio de los otros dos cuerpos. Esa disposición bloquea la luz solar directa y proyecta la sombra terrestre sobre la superficie lunar.

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Tal y como detalló el medio, la sombra de la Tierra tiene dos zonas. La primera es la penumbra, donde la reducción del brillo resulta leve y a veces difícil de percibir a simple vista. La segunda es la umbra, la región más oscura, donde la cobertura se vuelve evidente y la Luna parece perder parte de su disco.

El tono rojizo que suele asociarse con este tipo de eventos también fue explicado en el artículo. CBS News indicó, con base en la descripción atribuida a la NASA, que la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol, dispersa los colores azules y deja pasar los rojos y anaranjados.

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Por esa razón, incluso cuando la Luna entra en la sombra, no desaparece por completo. La agencia espacial sostuvo que se trata del mismo efecto óptico que da color a amaneceres y atardeceres.

Horarios, visibilidad y lugares recomendados para observarlo en el sur de Florida

Miami-Dade, Broward y Palm Beach tendrán visibilidad completa del eclipse lunar, y en Miami la Luna estará a unos 51 grados sobre el horizonte sur-sureste en el pico del fenómeno (Photo by Wikus de Wet / AFP)

La cobertura citada afirmó que el eclipse podrá verse de forma completa desde Miami-Dade, Broward y Palm Beach, tres de las zonas más pobladas del sur de Florida. En Miami, la Luna alcanzará una altura cercana a 51 grados sobre el horizonte hacia el sur-sureste en el momento de mayor intensidad, una posición que, de acuerdo con CBS News, favorecerá la observación desde espacios abiertos.

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Entre los sitios recomendados figuran patios, parques, playas y sectores urbanos con vista despejada del cielo. El medio remarcó que la contaminación lumínica no impedirá apreciar el fenómeno, aunque unos binoculares podrían ayudar a distinguir mejor los matices del color.

La nota también recogió referencias a instituciones locales. El Frost Science Museum confirmó que el eclipse será visible desde el sur de Florida si el cielo se mantiene despejado. A la vez, el Fox Observatory, ubicado en Markham Park, en Sunrise, anunció una jornada de observación con telescopios desde las 10:30 p.m., siempre sujeta a las condiciones meteorológicas.

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Un fenómeno visible en buena parte de América y rodeado de antiguas creencias

La visibilidad del eclipse no quedará limitada a Florida. El proceso también podrá seguirse desde gran parte del este y centro de Estados Unidos, el Caribe y América del Sur. En la costa oeste estadounidense, el ascenso de la Luna coincidirá con un eclipse ya iniciado, aunque sus habitantes sí podrán contemplar el momento de mayor cobertura.

En Europa occidental y África occidental el fenómeno aparecerá en las horas previas al amanecer del 28 de agosto. El máximo llegará a las 4:12 a.m. en tiempo universal, equivalentes a 12:12 a.m. en Miami, 11:12 p.m. en Chicago, 10:12 p.m. en Denver y 9:12 p.m. en Los Ángeles.

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Junto con la explicación científica, CBS News repasó algunas interpretaciones antiguas sobre la llamada luna de sangre. Entre ellas, mencionó la creencia de los incas, quienes atribuían el color rojo a un ataque de un jaguar contra la Luna.

También señaló que en la antigua Mesopotamia el eclipse era visto como una amenaza para el rey. Hoy, tal y como expuso el medio, la astronomía identifica este episodio como el resultado de la geometría entre la Tierra, la Luna y el Sol, sin relación con presagios o señales sobrenaturales.