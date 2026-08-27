Cierran una famosa montaña rusa del parque Six Flags en California tras reportes de graves lesiones cerebrales

La montaña rusa X2 de Six Flags Magic Mountain quedó bajo investigación por traumatismos cerebrales sufridos por visitantes en California. (Captura Google Maps)

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Subir a una montaña rusa suele ser una promesa de adrenalina y diversión, pero para quienes desafían a X2 en Six Flags Magic Mountain, la experiencia se está convirtiendo en un juego de azar de alto riesgo. La atracción —una imponente estructura de cuarta dimensión ubicada en Valencia, California— se encuentra en el ojo de la tormenta tras provocar severos traumatismos cerebrales en varios de sus visitantes.

El riesgo dista de ser una simple advertencia teórica o un caso aislado del pasado: la amenaza a la salud física de los usuarios se mantiene vigente. Hace apenas unas semanas, la atracción tuvo que ser clausurada de emergencia por las autoridades de California luego de que dos mujeres requirieran cirugías cerebrales de urgencia con pocos días de diferencia.

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X2, uno de los tres únicos diseños en su tipo a nivel mundial, caracterizado por generar giros impredecibles y violentas aceleraciones que hoy enfrentan un profundo debate médico y legal. (Captura Google Maps)

Mientras médicos y especialistas vinculan directamente las aceleraciones extremas de la montaña rusa con hemorragias internas y lesiones irreversibles, la permanencia de este juego operativo pone en evidencia una alarmante cadena de omisiones por parte de la empresa y los organismos reguladores.

Características de la atracción X2 en Six Flags

La montaña rusa X2 destaca por su diseño 4D coaster. Sus asientos rotan 360 grados de manera independiente mientras el tren recorre la vía a velocidades cercanas a los 128 km/h (80 mph). El trayecto dura aproximadamente dos minutos y presenta caídas casi verticales.

La ingeniería de tipo 4D permite que los asientos giren 360 grados de manera independiente a velocidades que rozan los 128 km/h. (Captura Google Maps)

Esta configuración genera movimientos impredecibles para los pasajeros. En todo el mundo solo existen tres atracciones con estas especificaciones técnicas de rotación mecánica de cuatro rieles: la propia X2 en California, Eejanaika en el parque Fuji-Q Highland (Japón) y Dinoconda en China Dinosaurs Park (China).

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El parque promociona la experiencia como un desafío para los visitantes, quienes experimentan fuerzas físicas intensas durante todo el circuito.

Incidentes de salud y consecuencias médicas

Las dos mujeres afectadas en julio de este año llegaron al hospital con hemorragias cerebrales, según un informe de la CNN. Los neurocirujanos que atendieron ambos casos concluyeron que las lesiones cerebrales fueron resultado de eventos rápidos de aceleración y desaceleración. Estos daños se comparan con los observados tras choques de alta velocidad.

La estructura y la estación de la montaña rusa X2 se extienden bajo el cielo despejado en California. (Captura Google Maps)

Una de las víctimas permanece en estado de coma desde hace más de un mes. La otra paciente sobrevivió a una craneotomía para liberar la presión interna del cráneo. Ambas enfrentan procesos de recuperación prolongados que incluyen dificultades para hablar, caminar y el riesgo constante de convulsiones.

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Antecedentes de denuncias y registros previos

La historia de la atracción incluye más de una docena de reportes de accidentes en parques de diversiones vinculados a X2. Documentos judiciales y registros médicos señalan casos desde 2009. El reporte de la CNN recuerda que una adolescente sufrió un hematoma subdural en 2014, mientras que otros visitantes reportaron dolores de cabeza intensos y síntomas neurológicos tras el recorrido.

En 2022, un joven de 22 años falleció horas después de subir al juego. El informe del médico forense determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneal contundente. Registros internos del parque revelaron al menos 70 quejas previas por lesiones en la cabeza y cuello en los tres años anteriores a ese deceso.

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Postura de Six Flags y organismos reguladores

La empresa defiende la seguridad de la atracción en los tribunales. Sus abogados argumentan que los usuarios aceptan riesgos inherentes al subir. Asimismo, sostienen que la seguridad en parques temáticos se garantiza mediante pruebas regulares y que la estructura no genera fuerzas suficientes para causar daños en pasajeros que siguen las instrucciones.

La X2 en Six Flags alcanza velocidades cercanas a 128 km/h y combina asientos con rotación de 360 grados con caídas casi verticales en un recorrido de dos minutos. (Captura Google Maps)

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, responsable de la supervisión, no detalló los criterios para permitir la reapertura tras incidentes pasados. En ocasiones previas, los inspectores basaron sus evaluaciones en datos de pruebas proporcionados por la propia operadora, cuyos estándares de seguridad incluyen a fabricantes y empresas del sector.

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Debate sobre riesgos en atracciones extremas

Expertos en ingeniería mecánica y gestión de riesgos señalan que los estándares actuales presentan vacíos. Especialistas sugieren que las normativas no consideran factores reales como el movimiento natural de la cabeza del pasajero o el impacto directo contra los respaldos. La repetición de cuadros clínicos similares constituye, según diversos analistas, una señal de alerta clara.

La comunidad médica advierte sobre la brecha entre el diseño de las montañas rusas y la tolerancia física humana. El debate técnico se centra en la necesidad de evaluaciones independientes que profundicen en los efectos de la aceleración sobre el cerebro, más allá de las pruebas de carga estructural estándar.

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Estado actual de la investigación y demandas

El juego permanece cerrado desde mediados de julio. Las familias de las víctimas exigen respuestas sobre los protocolos de seguridad y la omisión de alertas previas. Existen demandas judiciales en curso que buscan determinar la responsabilidad legal de la empresa por las secuelas físicas y neurológicas permanentes en los usuarios.

Los abogados de los afectados sostienen que la información sobre los incidentes se mantuvo bajo reserva para evitar publicidad negativa. Mientras tanto, las investigaciones oficiales sobre el estado de la atracción continúan su curso.