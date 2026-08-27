Florida mantiene su demanda contra Meta por presuntos daños a menores

Florida mantiene su demanda contra Meta por los presuntos daños de Facebook e Instagram a niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estado de Florida decidió mantener su demanda contra Meta por los presuntos daños que Facebook e Instagram habrían causado a niños y adolescentes, al rechazar el acuerdo millonario que la compañía tecnológica alcanzó con otros estados de Estados Unidos. La decisión fue comunicada por el fiscal general James Uthmeier, quien sostuvo que la compensación pactada no guarda relación con el impacto que, a juicio de las autoridades estatales, tuvieron las plataformas sobre los menores.

De acuerdo con CBS News, Florida no se sumó al entendimiento por casi 18.000 millones de dólares que Meta cerró con más de 50 fiscales generales de Estados Unidos para evitar la continuidad de un juicio federal por denuncias vinculadas al diseño adictivo de sus redes sociales. La cobertura precisó que el acuerdo incluyó a la mayoría de los estados y que Florida quedó fuera de ese pacto.

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Uthmeier aseguró que su estado seguirá adelante con la ofensiva judicial y planteó que el pago aceptado por otras jurisdicciones resulta insuficiente frente a la magnitud de los hechos denunciados. En declaraciones citadas por CBS News, el fiscal sostuvo que “veremos a Meta en el juicio”. En esa misma línea, afirmó que los desembolsos previstos para los estados resultan mínimos frente a los daños que, a su entender, las funciones adictivas de la empresa causaron a menores en Florida y en el resto del país.

La demanda de Florida sostiene que Meta diseñó funciones adictivas en Facebook e Instagram para generar dependencia en usuarios menores de edad (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

La demanda impulsada por Florida se apoya en una acusación central: que Meta habría desarrollado funciones en Facebook e Instagram con características orientadas a generar dependencia en usuarios menores de edad. A criterio del fiscal Uthmeier, esas herramientas fueron diseñadas con fines de rentabilidad, pese a los riesgos que podían implicar para la salud mental y física de niños y adolescentes.

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Tal y como informó CBS News, el funcionario también cuestionó la dimensión económica del acuerdo alcanzado por la compañía con otros estados. Uthmeier afirmó que “los pagos a los estados son insignificantes frente a los profundos daños” que habrían provocado las funciones adictivas de la empresa. En ese mismo pronunciamiento, citado por el medio, sostuvo que para una corporación de ese tamaño la suma acordada equivale a una sanción menor.

El expediente no solo apunta al eventual diseño adictivo de las plataformas. Las demandas contra Meta además acusan a la firma de engañar al público sobre los peligros de sus servicios, de ignorar señales sobre los efectos adversos en jóvenes y de vulnerar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recolectar datos de menores de 13 años sin consentimiento paterno, tal y como resumió CBS News al repasar los ejes del litigio.

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Qué dice Meta y por qué aceptó un acuerdo con otros estados

Meta negó las acusaciones, no admitió responsabilidad y aceptó nuevas medidas de protección para adolescentes de 13 a 17 años y menores de 13 (EFE/Adam Vaughan)

Mientras Florida resolvió continuar por su cuenta, Meta optó por cerrar un acuerdo con un grupo de estados para evitar la prolongación del litigio en la vía federal. La empresa negó las acusaciones y rechazó cualquier admisión de responsabilidad, aunque aceptó implementar nuevas medidas de resguardo para usuarios adolescentes de entre 13 y 17 años, así como para menores de 13.

Esa respuesta corporativa quedó reflejada en la cobertura de CBS News, que indicó que la empresa busca desactivar una batalla judicial extensa y costosa. La controversia gira alrededor de un debate que ya ocupa a reguladores, fiscales y legisladores en distintos puntos de Estados Unidos: el impacto de las redes sociales sobre la infancia y la adolescencia.

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En ese marco, Meta enfrenta cuestionamientos que exceden este caso puntual. La discusión pública se concentra en la arquitectura de las plataformas, la forma en que captan y retienen la atención de los usuarios jóvenes, y los mecanismos de protección que deben activarse cuando intervienen menores de edad. La protección de niños y adolescentes en entornos digitales aparece así como uno de los ejes más sensibles de la disputa.

Un frente legal más amplio contra las tecnológicas

La decisión del gobierno de Florida se inscribe en un contexto de mayor presión política y judicial sobre las grandes compañías tecnológicas. CBS News recordó que en 2024 el estado aprobó una ley que prohíbe a los menores de 14 años tener cuentas activas en redes sociales, una señal del endurecimiento regulatorio impulsado por las autoridades locales.

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Ese escenario no se limita a Meta. Según informó el mismo medio, el fiscal Uthmeier anunció en junio una demanda contra TikTok, al considerar que sus contenidos resultan adictivos para niños y adolescentes. También promovió otra acción judicial contra OpenAI, a cuya herramienta ChatGPT se le atribuyen, en la acusación estatal, efectos de adicción, aportes a la planificación de tiroteos y un deterioro del pensamiento crítico.

Con ese cuadro de fondo, la pulseada entre Florida y Meta seguirá su curso en los tribunales estatales. Uthmeier ya adelantó, de acuerdo con CBS News, que la empresa deberá responder en la Corte, mientras continúa el debate nacional sobre los límites que deberían imponerse a las plataformas digitales cuando sus usuarios son menores.

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