Estados Unidos

Un tribunal de Miami decide si concede la libertad bajo fianza a los hermanos Tate

La magistrada Lauren Louis evalúa el riesgo de fuga alegado por la fiscalía y las garantías presentadas por la defensa. Los influencers continúan bajo custodia federal en el marco de su proceso de extradición al Reino Unido

La jueza federal Lauren Louis evalúa en Miami la libertad bajo fianza de Andrew Tate y Tristan Tate mientras avanza su proceso de extradición al Reino Unido. (AP Foto/Vadim Ghirda, archivo)
La jueza federal Lauren Louis evalúa en Miami la libertad bajo fianza de Andrew Tate y Tristan Tate mientras avanza su proceso de extradición al Reino Unido. (AP Foto/Vadim Ghirda, archivo)
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La magistrada federal Lauren Louis evalúa este jueves en Miami la solicitud de libertad bajo fianza de Andrew y Tristan Tate, quienes permanecen detenidos mientras enfrentan un proceso de extradición hacia el Reino Unido. Los hermanos, figuras mediáticas con cargos por violación y trata de personas, buscan aguardar en libertad el avance de las causas legales que pesan sobre ellos.

El tribunal estadounidense enfrenta un complejo escenario jurídico. La fiscalía federal insiste en mantener a los hermanos bajo custodia, al argumentar que existe una fuerte presunción contra la libertad en casos de extradición internacional, tal como detalló Reuters. Los representantes del Ministerio Público señalaron el riesgo de fuga, reforzado por el acceso de los acusados a múltiples pasaportes y su capacidad económica global.

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La fiscalía de Estados Unidos pidió mantener detenidos a Andrew Tate y Tristan Tate por el riesgo de fuga en un caso de extradición internacional. (AP Foto/Vadim Ghirda)
La fiscalía de Estados Unidos pidió mantener detenidos a Andrew Tate y Tristan Tate por el riesgo de fuga en un caso de extradición internacional. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Por su parte, la defensa sostiene que la altísima visibilidad pública de los hermanos convierte cualquier intento de fuga en una acción imposible. Los abogados presentaron una propuesta que incluye el pago de una fianza, la entrega de sus documentos de viaje y la aceptación de un sistema de vigilancia mediante monitoreo electrónico, según registros judiciales citados por NBC6.

La situación legal de los Tate resulta un fenómeno de múltiples jurisdicciones. Mientras aguardan la resolución en Florida, las autoridades británicas disponen de plazo hasta el 16 de septiembre para presentar ante el Departamento de Estado la documentación completa que sustenta la solicitud de extradición. Este proceso podría extenderse durante varios meses.

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El historial judicial de los hermanos Tate

Los hermanos Tate, quienes poseen doble ciudadanía estadounidense y británica, arrastran una serie de causas penales y civiles que trascienden los límites de Estados Unidos. En Rumania, donde residieron durante años, enfrentan cargos por trata de personas, violación y explotación sexual. Aunque las autoridades rumanas levantaron recientemente la prohibición de viaje, los procesos judiciales en aquel país continúan activos, reportó la BBC.

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Andrew Tate y Tristan Tate enfrentan en Rumania causas por trata de personas, violación y explotación sexual, aunque sigue activo su proceso judicial.

Los fiscales estadounidenses subrayaron en sus documentos judiciales que las autoridades rumanas detectaron intentos de los hermanos por influir en testimonios de víctimas. Según la acusación, los Tate habrían ofrecido sobornos y amenazado con divulgar información privada para alterar las declaraciones en su contra. La defensa desmiente estos señalamientos y afirma que las mujeres mencionadas solo deseaban testificar a favor de ellos.

Los fiscales de Estados Unidos afirmaron que en Rumania se detectaron intentos de los hermanos Tate de influir en testimonios de víctimas, una acusación que la defensa niega. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Los fiscales de Estados Unidos afirmaron que en Rumania se detectaron intentos de los hermanos Tate de influir en testimonios de víctimas, una acusación que la defensa niega. (AP Photo/Vadim Ghirda)

La trayectoria de los hermanos en el ámbito mediático también forma parte del debate. Tras ganar fama en el programa Big Brother hace una década, Andrew Tate construyó un imperio digital enfocado en la promoción de un estilo de vida basado en la riqueza y la masculinidad extrema. Sus plataformas, sin embargo, han sido escenario de constantes controversias por comentarios misóginos que le valieron expulsiones de redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram.

La disputa sobre la realidad económica

Uno de los puntos de fricción durante las audiencias en Miami radica en la magnitud de los recursos financieros de los imputados. Mientras la fiscalía sostiene que la riqueza de los hermanos facilita su capacidad de huida, la defensa califica estas afirmaciones como una exageración mediática, según NBC6.

El mismo medio reportó que los abogados aseguraron ante la jueza que la imagen de opulencia proyectada en videos, donde exhiben superyates y vehículos de lujo como un Aston Martin, responde a una estrategia de marketing. Según la defensa, muchos de esos activos eran alquilados y no formaban parte del patrimonio real de los hermanos.

La audiencia en Miami también debate la fortuna de Andrew Tate y Tristan Tate, mientras Estados Unidos descartó brindarles asistencia pese a su apoyo a Donald Trump. (Inquam Photos/Eduard Vinatoru via REUTERS)
La audiencia en Miami también debate la fortuna de Andrew Tate y Tristan Tate, mientras Estados Unidos descartó brindarles asistencia pese a su apoyo a Donald Trump. (Inquam Photos/Eduard Vinatoru via REUTERS)

El estatus de los Tate como figuras polarizantes también alcanzó el terreno político. A pesar de su apoyo vocal a Donald Trump, la administración estadounidense aclaró que los hermanos no recibirán asistencia gubernamental. Esta postura marca una distancia clara frente a las especulaciones sobre posibles presiones políticas que habrían facilitado su salida de territorio rumano meses atrás, según la BBC.

El desenlace de la audiencia de este jueves determinará si los hermanos enfrentarán el proceso de extradición desde el centro de detención federal o bajo las condiciones de control propuestas por sus abogados. Por ahora, el tribunal mantiene el enfoque en las garantías de cumplimiento y el riesgo que ambos representan para el desarrollo del juicio en el Reino Unido.

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