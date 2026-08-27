El exjugador de la NBA Byron Scott irá como único acusado en un juicio por agresión sexual en Los Ángeles

Byron Scott irá como único acusado al juicio civil por presunta agresión sexual y privación ilegal de la libertad en Los Ángeles (AP Foto/Jae C. Hong)

Guardar

A casi cuatro décadas del episodio y a pocos días de iniciarse el juicio civil contra el exjugador de la NBA, Byron Scott por presunta agresión sexual y privación ilegal de la libertad, la escuela secundaria Campbell Hall de California alcanzó un acuerdo confidencial con la demandante Hayley Dylan.

Mediante este arreglo, la institución ya no será juzgada en la causa y los detalles del acuerdo permanecerán sellados hasta que finalice el juicio contra Scott, que está previsto para el 8 de septiembre en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

El hecho, según la denuncia, sucedió en el verano de 1987 durante la filmación de un video instructivo de básquet en el gimnasio de Campbell Hall, un colegio privado episcopal de Studio City.

PUBLICIDAD

Hayley Dylan, de 15 años y alumna del plantel, fue apartada del grupo de profesores y del equipo de producción por Byron Scott, quien en ese momento tenía 26 años, estaba casado y era una estrella de Los Angeles Lakers. De acuerdo con la demanda, el acusado la condujo hasta un armario de limpieza y la agredió sexualmente.

Campbell Hall cerró un acuerdo confidencial con Hayley Dylan y quedó fuera de la causa antes del juicio fijado para el 8 de septiembre (Campbell Hall)

Qué alega la acusación y qué admite Scott

La denuncia fue presentada el 30 de diciembre de 2022 ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde se acusa a Scott de agresión sexual y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por USA Today, Dylan afirma que Scott la llevó al armario, comenzó a besarla mientras ella preguntaba repetidamente “¿qué estás haciendo?”, la empujó de rodillas, le quitó la parte superior de su ropa y trató de obligarla a practicarle sexo oral.

PUBLICIDAD

Scott admitió el contacto sexual, pero niega haber sabido que Dylan era estudiante del plantel. Su abogada, Linda Bauermeister, sostuvo en declaraciones al diario Los Angeles Times: “Nuestro cliente creyó que la demandante tenía más de 18 años y no tenía idea de que ella lo reclamaría de otra manera 35 años después”.

Scott admitió el contacto sexual, pero negó haber sabido que Dylan era alumna de Campbell Hall y sostuvo que creyó que tenía más de 18 años (Byron Scott´s Fast Break)

Rol de Campbell Hall y resolución judicial preliminar

La demanda original incluyó a la escuela como codemandada, al señalar que el personal docente y administrativo no tomó medidas para supervisar ni proteger a la estudiante durante el evento. En enero de este año, el juez Lee S. Arian rechazó el pedido de Campbell Hall para excluirse del litigio.

PUBLICIDAD

“La demandante fue la única estudiante seleccionada para quedarse después de que los demás se fueron, y nadie verificó su paradero durante el almuerzo ni nadie buscó a Scott y a la demandante mientras estaban solos”, escribió Arian en su fallo. Y agregó: “La evidencia refleja que el paradero de la demandante fue efectivamente ignorado”.

Tras esa resolución, la institución negoció el acuerdo de conciliación con Dylan. Según documentos citados por My News LA, Scott se opuso a que el monto del arreglo fuera archivado bajo sello, y sus abogados revelaron que Campbell Hall había ofrecido previamente a la demandante USD 75.000 para resolver su parte del caso.

PUBLICIDAD

En sus escritos judiciales, los representantes del exjugador argumentaron que el tribunal no debía permitir que la escuela ocultara la cifra para evitar “vergüenza o daño a su reputación”.

Un juez de Los Ángeles rechazó el pedido de Campbell Hall para salir del litigio al considerar que la escuela no supervisó ni protegió a la estudiante (Campbell Hall)

La Ley de Víctimas Infantiles de California y plazos legales

La demanda fue posible gracias a la Ley de Víctimas Infantiles de California, promulgada durante la gestión del gobernador Gavin Newsom. La norma habilitó una ventana temporal de tres años —entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022— para que víctimas de abuso sexual infantil pudieran presentar demandas que hasta entonces estaban bloqueadas por el vencimiento del plazo legal ordinario.

Dylan presentó su escrito judicial el 30 de diciembre de 2022, dos días antes del cierre de ese período. Para que una demanda avance bajo esta ley, deben archivarse ante el tribunal dos declaraciones confidenciales: una de un profesional de salud mental con licencia que avale la credibilidad del caso, y otra de los abogados de la víctima que certifiquen su mérito legal.

PUBLICIDAD

“Como muchas víctimas de abuso sexual infantil, Dylan se resignó a lidiar con el trauma de forma privada, con solo unos pocos cercanos y algunos profesionales de salud mental que sabían lo que ocurrió ese día de verano”, señaló el texto de la demanda.

La demanda contra Scott se presentó bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California, que fue impulsada por Gavin Newsom y reabrió por tres años casos bloqueados por plazos legales (REUTERS/Mike Blake)

Disputa legal sobre el monto que Scott debería compensar

Con el juicio a punto de iniciarse, el frente más activo del litigio gira en torno a la incidencia del acuerdo de Campbell Hall en la eventual condena contra Scott. La abogada Bauermeister presentó un escrito judicial en el que argumentó que el monto íntegro del arreglo de la escuela debe descontarse de cualquier suma que el jurado ordene pagar al exbasquetbolista.

PUBLICIDAD

“Scott no conoce el monto (porque está bajo sello), pero de todas formas tiene derecho a un descuento total del importe del acuerdo”, escribió Bauermeister.

Mientras que la abogada de Dylan, Kerry Garvis Wright, rechazó ese argumento. Según Wright, un codemandado que no llegó a un acuerdo —como el caso de Scott— solo tiene derecho a un descuento por la porción de daños económicos cubiertos por el arreglo ajeno.

Además, la representante de la demandante precisó que el acuerdo de Campbell Hall se circunscribe exclusivamente a daños no económicos, como el daño emocional y psicológico.

La disputa previa al juicio se centra en si el acuerdo de Campbell Hall debe descontarse de una eventual condena económica contra Byron Scott (Fox News)

Quién es Byron Scott

Byron Antom Scott nació el 28 de marzo de 1961 en Inglewood, California. Tras una carrera universitaria destacada en la Universidad Estatal de Arizona, fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA de 1983 por los San Diego Clippers, quienes lo traspasaron de inmediato a Los Angeles Lakers.

PUBLICIDAD

Con los Lakers, Scott se convirtió en uno de los escoltas titulares del célebre equipo “Showtime”, con figuras como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy. Durante esa etapa ganó tres campeonatos de la NBA (en 1985, 1987 y 1988) y registró su mejor temporada individual en 1987-88, cuando promedió 21,7 puntos por partido y lideró al equipo en anotación.

Completó su carrera como jugador profesional con una última temporada en los Lakers en 1996-97, donde fue mentor del entonces rookie de 18 años Kobe Bryant.

Byron Scott formó parte de un exitoso equipo de Lakers durante los 80´y 90' junto con otras figuras como Magic Johnson (Fox News)

Posteriormente, su trayectoria como entrenador abarcó 15 temporadas al frente de cuatro franquicias: New Jersey Nets (2000-2004), New Orleans Hornets (2004-2009), Cleveland Cavaliers (2010-2013) y Lakers (2014-2016).

PUBLICIDAD

En ese último paso por Los Ángeles, acumuló un récord negativo de 38 victorias y 126 derrotas, el peor de cualquier entrenador que haya dirigido al menos dos temporadas consecutivas en el mismo equipo de la NBA.