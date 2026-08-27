Nueva York apunta contra los cobros sorpresa en el alquiler de autos tras citar a 56 agencias en los cinco condados

Nueva York emitió 56 citaciones tras 62 inspecciones a empresas de alquiler de autos entre mayo y julio (REUTERS/Jeenah Moon)

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Nueva York declaró la guerra a los cobros sorpresa en el alquiler de autos. El alcalde Zohran Mamdani y el Departamento del Consumidor y Protección al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) anunciaron los resultados de un operativo de fiscalización que, entre mayo y julio, derivó en 56 citaciones tras 62 inspecciones a empresas del sector en los cinco condados.

Fue la primera revisión integral de la industria en aproximadamente una década, según precisó el propio organismo municipal.

El relevamiento expuso una práctica extendida: la mayoría de los locales inspeccionados no exhibía los carteles de precios obligatorios ni informaba las tarifas según lo que exige la ley municipal.

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Muchas agencias tampoco contaban con una política de reembolso visible para el público, una exigencia que el DCWP considera parte del derecho básico de todo consumidor antes de suscribir cualquier contrato de alquiler.

“Los neoyorquinos y los visitantes que alquilan un automóvil deben saber exactamente cuánto pagarán antes de salir del establecimiento”, afirmó Mamdani.

El alcalde añadió que los trabajadores no deberían cargar con costos ocultos sumados al precio que se les prometió, y advirtió que su administración exigirá responsabilidades a las empresas que intenten sacar ventaja de la confusión.

Qué obliga la ley a informar antes de entregar las llaves

Zohran Mamdani afirmó que los neoyorquinos y los visitantes deben conocer el precio exacto del alquiler de autos antes de salir del establecimiento

La normativa municipal es precisa en sus exigencias. Las agencias deben respetar toda reserva durante la media hora posterior al horario pactado y al precio acordado, salvo que hayan notificado de antemano al cliente que esa reserva no estaba garantizada.

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Si el vehículo no está disponible al momento de la entrega, la empresa debe ofrecer una alternativa con igual capacidad de pasajeros que satisfaga las necesidades del consumidor, sin costo adicional.

A eso se suman dos obligaciones de transparencia: publicar un cartel que explique la regla de reservas de la Ley de Protección al Consumidor —incluyendo cómo presentar una queja— e informar el precio mínimo del alquiler junto con cualquier condición que pueda modificar la tarifa final.

La ley también prohíbe las prácticas comerciales desleales, entre ellas la publicidad engañosa, las ofertas falsas y las promociones con condiciones no divulgadas.

La vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, encuadró el problema en un marco más amplio: los cargos ocultos y las políticas no comunicadas operan como un impuesto que recae sobre quienes ya tienen los márgenes más ajustados. “Esta administración no permitirá que las empresas sorprendan a los neoyorquinos con sobrecostos sobre los que no se les informó”, sostuvo.

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El DCWP advirtió que el operativo no terminó

El DCWP advirtió que continuará con medidas y sanciones contra las agencias de alquiler de autos que sigan fuera de cumplimiento en Nueva York (Anna Moneymaker/Pool vía REUTERS)

El comisionado del DCWP, Samuel A.A. Levine, fue directo al resumir el criterio del operativo: “Cuando alquila un automóvil, usted merece conocer el precio y la política desde el principio. Este operativo deja claro que las empresas deben informar sus precios y políticas o afrontar las consecuencias”.

El organismo aclaró que continúa analizando los resultados de las inspecciones y que avanzará con medidas adicionales contra los locales que permanezcan fuera de cumplimiento.

Las 56 citaciones ya emitidas no cierran el expediente: las agencias que sigan en infracción podrían enfrentar sanciones en las próximas semanas.

El DCWP es el principal organismo municipal de aplicación de la ley en materia de protección económica de Estados Unidos. Entre sus funciones se encuentra la concesión de licencias a más de 45.000 negocios en más de 45 industrias, con el objetivo de garantizar competencia leal y un marco equitativo para las pequeñas empresas.

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El organismo también ofrece servicios gratuitos de preparación de declaraciones impositivas y asesoramiento financiero para que los neoyorquinos retengan una mayor parte de sus ingresos.

Además de la Ley de Protección al Consumidor, el DCWP administra otras normativas clave, entre ellas la Ley de Tiempo Libre Protegido, la Ley de Semana Laboral Justa y las leyes de trabajadores de reparto, que incluyen una tarifa de pago mínimo para repartidores.

La fiscalización del sector de alquiler de autos se inscribe en esa agenda más amplia de justicia económica que la administración Mamdani colocó en el centro de su gestión municipal.

Levine instó a los consumidores con reclamos vinculados al alquiler de autos a presentar una queja a través del sitio nyc.gov/Consumers, el canal oficial habilitado por la ciudad para este tipo de denuncias.

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