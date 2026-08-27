FIFAGate: los Jinkis acordaron pagar USD 50 millones en Estados Unidos por el caso de los sobornos

El acuerdo de procesamiento diferido entre los dueños de Full Play y la fiscalía de Estados Unidos evita una declaración formal de culpabilidad e incluye el pago de 50 millones de dólares

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Los dueños argentinos de la empresa de mercadeo deportivo Full Play Group SA, Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis, admitieron ante un tribunal de Brooklyn su participación en un esquema de sobornos a dirigentes de fútbol latinoamericano para obtener derechos de transmisión y patrocinio de torneos, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos este jueves. Ambos acordaron un procesamiento diferido que evita la declaración formal de culpabilidad y contempla la entrega de USD 50 millones como parte del acuerdo.

Entre 2010 y 2015, los Jinkis pagaron “decenas de millones de dólares” en sobornos a organizaciones de fútbol sudamericanas, según el documento presentado por la fiscalía. Los pagos, de acuerdo con los fiscales, comenzaron en los años 90 y se extendieron hasta que ambos fueron imputados en 2015 como parte de la investigación sobre corrupción en la FIFA. El acuerdo alcanzado con la fiscalía dispone que los cargos serán retirados en septiembre de 2027, siempre que los acusados no cometan nuevos delitos.

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El acuerdo no implica tiempo de prisión para los Jinkis y establece que, si cumplen con las condiciones pactadas, el gobierno estadounidense abandonará los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, delito que conlleva una pena máxima de 20 años. Los abogados de los acusados y el portavoz de la fiscalía en Brooklyn declinaron hacer comentarios tras la audiencia judicial.

La causa forma parte del escándalo de corrupción que estalló en la FIFA en 2015, en el que se presentaron cargos contra más de 50 personas. En el transcurso del proceso, la fiscalía de Brooklyn obtuvo más de 20 condenas; varios implicados cumplieron penas de prisión y pagaron multas superiores a USD 4 millones, mientras otros colaboraron con la investigación y actuaron como testigos en juicio. En contraste, los Jinkis evitaron la extradición y permanecieron en Argentina como prófugos hasta que viajaron a Nueva York en mayo de este año para negociar el acuerdo de procesamiento diferido.

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El Departamento de Justicia estadounidense ha comenzado a desistir de algunos de los casos vinculados al escándalo FIFA. En diciembre pasado, se abandonaron los cargos contra Hernán López, ex director ejecutivo de Fox International Channels, y contra la propia Full Play, tras una orden del Procurador General de Solicitudes, D. John Sauer. López y la compañía habían sido condenados en 2023, pero esas sentencias fueron anuladas y luego reinstauradas hasta que finalmente la Corte Suprema dispuso el sobreseimiento en mayo.

La fiscalía sostuvo que los Jinkis pagaron decenas de millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2015 a organizaciones de fútbol sudamericanas

A raíz de esta decisión, al menos cinco acusados adicionales han solicitado la anulación de sus condenas y el reintegro de millones en multas, aunque el Departamento de Justicia mantiene su oposición a estas peticiones para quienes participaron en los mismos esquemas de soborno. El gobierno estadounidense ha recuperado cerca de USD 200 millones en multas y decomisos a partir de acuerdos con bancos suizos y la firma Full Play, pero hasta ahora ningún individuo había accedido a un trato similar al que obtuvieron los Jinkis.

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En el marco de la investigación, los fiscales señalaron que la conducta de los acusados está desvinculada del reciente intento de la FIFA de monetizar la Copa del Mundo. Las declaraciones de culpabilidad y los acuerdos alcanzados se produjeron mientras Estados Unidos organiza el torneo, contexto que renovó el interés sobre la corrupción en el fútbol internacional.