Retiran casi 25 mil libras de pollo buffalo congelado en Estados Unidos por fallas de inspección

El FSIS ordenó el retiro de 24.900 libras de pollo estilo búfalo congelado por falta de control sanitario federal en el noreste de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La detección de 24.900 libras de pollo estilo búfalo congelado elaboradas sin control sanitario federal activó una alerta en el noreste de Estados Unidos.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Agricultura, ordenó el retiro inmediato de los productos fabricados por Shanghai Ravioli Corporation, con sede en Boston.

Los artículos afectados, identificados como Buffalo Chicken Rangoon y Benedetto’s Buffalo Chicken Mozzarella Stick, se distribuyeron a locales de servicio de comida en Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.

El FSIS advirtió que parte de estos paquetes aún puede estar almacenada en refrigeradores o congeladores de restaurantes y comedores.

El retiro abarcó productos elaborados entre el 8 de julio de 2025 y el 29 de junio de 2026, con fechas de venta de hasta el 29 de junio de 2027.

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Shanghai Ravioli Corporation, con sede en Boston, fabricó los productos retirados por el Departamento de Agricultura a través del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el organismo, los envases exhibían el número de establecimiento EST. 18004, pero esa identificación no correspondía a una planta habilitada para la inspección federal.

El FSIS indicó que, al tratarse de alimentos producidos sin inspección federal, no hay garantías sobre su inocuidad. Advirtió que no se puede asegurar la ausencia de alérgenos no declarados, bacterias u otros contaminantes.

La recomendación a los establecimientos fue dejar de servir estos productos y desecharlos o devolverlos. Para quienes los hubieran adquirido, el organismo pidió retirarlos de inmediato y devolverlos al proveedor o desecharlos; y consultar a un profesional de la salud ante síntomas posteriores al consumo.

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Características de los productos retirados

La alerta incluyó dos presentaciones: cajas de cartón con 100 unidades de Buffalo Chicken Rangoon y envases con 120 piezas de Benedetto’s Buffalo Chicken Mozzarella Stick.

El FSIS informó que ambos se distribuyeron exclusivamente a locales de comida y no al consumidor minorista.

La alerta sanitaria abarcó cajas con 100 unidades de Buffalo Chicken Rangoon y envases con 120 piezas de Benedetto’s Buffalo Chicken Mozzarella Stick, distribuidos solo a locales de comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante tareas de vigilancia de rutina, inspectores federales detectaron irregularidades en las marcas de inspección y en la trazabilidad de la producción.

El organismo señaló que las etiquetas incluían datos falsos que simulaban una habilitación oficial.

Alcance del retiro y situación sanitaria

Hasta el momento, el FSIS no recibió reportes de enfermedades o lesiones asociadas al consumo de estos productos. La información disponible indicó que el retiro fue de carácter preventivo.

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El organismo intervino luego de detectar que la empresa responsable no contaba con un registro válido para elaborar productos cárnicos bajo supervisión federal, lo que constituyó una infracción en la cadena de inocuidad alimentaria.

El FSIS no recibió reportes de enfermedades o lesiones y sostuvo que el retiro preventivo busca sacar por completo los productos del circuito de consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de las autoridades sanitarias

El FSIS reiteró que la falta de inspección federal impidió descartar riesgos alimentarios. Recomendó consultar en un centro de salud ante cualquier inquietud vinculada con el consumo de estos alimentos.

También pidió que los locales que aún tuvieran en stock alguno de los lotes identificados se abstuvieran de utilizarlos en sus menús y gestionaran su devolución conforme a las indicaciones del proveedor.

El organismo mantuvo la vigilancia en la región para asegurar que los productos fueran retirados por completo del circuito de consumo.

Ante dudas sobre la procedencia de alimentos similares, recomendó contactar de inmediato al proveedor o a la agencia sanitaria.