El Servicio Postal de EE. UU. reportó pérdidas trimestrales de USD 2.500 millones

El USPS aplicó medidas transitorias como la suspensión de aportes previsionales y la suba de la estampilla, mientras reclama reformas sobre deuda, pensiones e inversiones previsionales (REUTERS/Benoit Tessier).

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El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) informó una pérdida neta de USD 2.500 millones en el tercer trimestre fiscal de 2026, frente a un resultado negativo de USD 3.100 millones en el mismo período del año pasado.

Las autoridades de la entidad reiteraron las advertencias sobre una crisis de liquidez, mientras buscan alivio regulatorio, apoyo del Congreso y nuevas medidas para evitar recortes de servicio, cierres de oficinas y más subas de tarifas, consignó Reuters.

USPS reporta aumento de ingresos, pero los gastos operativos mantienen el déficit trimestral

De acuerdo con el reporte trimestral del USPS, el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio cerró con ingresos operativos por USD 19.900 millones, un alza interanual de USD 1.100 millones, impulsada por aumentos de tarifas y por el mejor desempeño de segmentos como los envíos terrestres y el correo publicitario. Aun así, los gastos operativos ascendieron a USD 22.500 millones, por lo que el balance volvió a cerrar en rojo.

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En su comunicado oficial, el organismo atribuyó la reducción de la pérdida neta a ese mayor nivel de ingresos y a una baja de USD 416 millones en compensaciones laborales. Ese alivio quedó parcialmente compensado por subas en beneficios de retiro, cobertura sanitaria para jubilados y remuneraciones.

En el desglose por segmentos, el área de envíos y paquetes elevó sus ingresos en USD 588 millones, equivalente a 7,7%, con una caída de 55 millones de piezas en volumen.

El correo publicitario aportó USD 440 millones más, con una suba de 12,3% en ingresos y un aumento de 574 millones de piezas, mientras que el correo de primera clase avanzó USD 255 millones en facturación, aunque registró una baja de 343 millones de piezas.

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Por su parte, el aumento de los gastos operativos respondió, tal como detalló el USPS, a mayores costos en beneficios jubilatorios, a un ajuste al alza en la cobertura de salud para retirados, a un incremento en compensaciones y beneficios para el personal y al impacto del encarecimiento del combustible sobre el transporte y otros rubros operativos.

El área de envíos y paquetes, el correo publicitario y el correo de primera clase mejoraron sus ingresos, aunque dos de esos segmentos registraron caída en el volumen de piezas (REUTERS/Daniel Cole).

El director de correos de EE.UU. advirtió sobre la crisis financiera

El director general de correos de Estados Unidos, David Steiner, sostuvo que el organismo atraviesa una “severa crisis de liquidez” y reclamó medidas del Congreso y de los reguladores.

La presión financiera se apoya en varios frentes. Steiner señaló que mantener la entrega a 170 millones de direcciones seis días por semana cuesta USD 3.400 millones al año y el 70% de esas rutas arroja pérdidas. A su vez, indicó que cerca de 58% de las 18.000 oficinas postales opera con resultados negativos, un cuadro que complica la sustentabilidad del sistema actual.

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Según detalló Reuters, Steiner cuestionó además un proyecto aprobado por un comité del Senado para sumar decenas de nuevos códigos postales, al estimar que esa medida implicaría un costo adicional de USD 800 millones para una entidad con caja restringida.

El jefe postal anticipó que la agencia busca autorización para aplicar una nueva suba en el precio de las estampillas en enero, en lugar de esperar hasta julio de 2027.

David Steiner afirmó que mantener la entrega a 170 millones de direcciones seis días por semana cuesta USD 3.400 millones al año y que el 70% de esas rutas arroja pérdidas (REUTERS/Elizabeth Frantz).

Medidas transitorias y reclamos al Congreso

El deterioro no es nuevo. El ente postal acumula pérdidas netas superiores a USD 120.000 millones desde 2007, en medio del retroceso del correo tradicional por el avance de la comunicación digital y de la obligación de conservar una red nacional de reparto de alto costo. De acuerdo con Reuters, en marzo la entidad contrató asesores de reestructuración para enfrentar ese escenario.

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Como parte de su estrategia de corto plazo, el USPS suspendió en mayo gastos no esenciales en viajes, suministros de oficina y consultorías. Ese mismo mes anunció una pausa temporal en los aportes patronales a un programa federal de pensiones y elevó el precio de la estampilla de correo de primera clase de 78 a 82 centavos de dólar, con vigencia desde el 12 de julio.

El USPS acumula pérdidas superiores a USD 120.000 millones desde 2007 por la caída del correo tradicional, el avance de la comunicación digital y el alto costo de su red nacional (REUTERS/Rachel Wisniewski/File Photo).

A eso se sumó la suspensión de contribuciones quincenales normales para empleados cubiertos por el Sistema Federal de Jubilación de Empleados (FERS), una decisión que permitió diferir cerca de USD 1.400 millones en el trimestre.

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Según el Servicio Postal de Estados Unidos, la suspensión de contribuciones patronales permitiría conservar USD 2.500 millones hasta el 30 de septiembre y hasta USD 15.000 millones hacia 2030, señaló Reuters.

Aun así, el propio USPS remarcó en el comunicado que esas decisiones son transitorias y que las obligaciones previsionales deberán afrontarse más adelante, por lo que no constituyen una solución estructural.

Entre las reformas que el organismo reclama figuran un aumento del límite legal de endeudamiento de USD 15.000 millones, que no cambia desde 1992, una modificación de las reglas de financiamiento de pensiones de retiro, mayor flexibilidad para invertir activos previsionales en instrumentos de mercado y cambios administrativos en el sistema de compensación laboral.

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