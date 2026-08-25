Taylor Farms y el impacto del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos: por qué es un gigante difícil de reemplazar

El brote de ciclosporiasis en Estados Unidos suma 10.930 casos confirmados, 454 hospitalizaciones y dos muertes en 17 estados, según los CDC (REUTERS/Nathan Howard)

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La investigación sobre el brote de ciclosporiasis vinculado a lechuga iceberg sigue abierta en Estados Unidos, con 10.930 casos confirmados, 454 hospitalizaciones y dos muertes en 17 estados, según la última actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con un informe de Reuters, el episodio también golpeó de forma directa al mercado de verduras frescas y expuso la posición dominante de Taylor Farms en la cadena alimentaria del país.

Antes de quedar en el centro de la crisis sanitaria, Taylor Farms ya había transformado la forma en que buena parte de Estados Unidos consume ensaladas. La empresa se consolidó como la principal productora de ensaladas de América del Norte tras expandir la venta de productos lavados, trozados y listos para consumir, con variedades distribuidas en cadenas de supermercados como Walmart, Kroger y Costco, además de restaurantes como McDonald’s y Taco Bell.

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La escala de la compañía ayuda a explicar el alcance comercial del brote. Esa red convirtió a la firma en un actor difícil de reemplazar cuando surgió la alerta por la lechuga iceberg procesada en el centro de México y vinculada al brote de ciclosporiasis.

Taylor Farms quedó en el centro de la crisis sanitaria por la lechuga iceberg y expuso su peso dominante en la cadena alimentaria de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Becerril)

Cómo construyó su liderazgo en el mercado

La empresa fue fundada en 1995 por Bruce Taylor, productor de tercera generación que había salido de Fresh Express. De acuerdo con Reuters, su estrategia consistió en concentrarse primero en el negocio de comida preparada fuera del hogar, lo que le permitió asegurar grandes pedidos y cubrir costos fijos con volumen estable.

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Ese posicionamiento le dio ventaja para crecer después en otros canales. En 2012, añadió al negocio minorista ensaladas trozadas, envasadas y con aderezos incluidos, un formato que ganó espacio entre consumidores que buscaban opciones rápidas. Un artículo de la Universidad de California en Berkeley describió hoy a la firma como una empresa de USD 7.000 millones con más de 25.000 empleados.

Tim McAfee, dueño de Visionary Vegetables, resumió que parte de esa ventaja competitiva al explicar que los compradores pueden resolver varias necesidades con un solo proveedor. “Usted entra y obtiene todo lo que necesita en un solo camión”, afirmó. Esa conveniencia operativa fortaleció la presencia de Taylor Farms en una industria con pocos jugadores de gran tamaño.

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Tim McAfee, productor de Visionary Vegetables en Salinas, sostuvo que una de las claves del crecimiento de Taylor Farms fue su capacidad para concentrar múltiples productos en un solo envío (REUTERS/Fred Greaves)

Impacto sobre productores y precios

El brote no solo afectó a la empresa señalada por las autoridades sanitarias. La agencia informativa indicó que la demanda de productos frescos se desplomó y que el precio mayorista de la lechuga cayó 73% en julio, una baja récord que arrastró a productores de todo el valle de Salinas, en California, donde se concentra buena parte de la industria hortícola del país.

Jess Quinlan, fundador de Sabor Farms, dijo que su empresa perdió cerca de 30% de la demanda y tuvo que arar parte de sus cultivos de cilantro. Con márgenes de apenas 2%, ese retroceso eliminó la posibilidad de ganancias en 2026. También hubo recortes de horas de trabajo en plantas procesadoras por la caída en los pedidos.

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Las consecuencias fueron especialmente duro en una región conocida como la “ensaladera del mundo”. Aunque la lechuga vinculada al brote procedía de México y no de California, la reacción de consumidores y compradores afectó a toda la categoría de vegetales frescos, sin distinguir origen ni empresa.

Productores del valle de Salinas en California perdieron demanda, redujeron horas de trabajo y absorbieron el impacto del desplome del mercado de vegetales frescos (REUTERS/Fred Greaves)

Un proveedor grande, difícil de sustituir

La dimensión de Taylor Farms también complicó la respuesta de sus clientes. Miembros de la industria consultados señalaron que sustituir de un día para otro a una empresa con ese volumen resulta difícil por la cantidad de productos y rutas que maneja.

El distribuidor Sysco explicó que suspendió ventas y distribución de lechuga iceberg de Taylor Farms procedente de México. Su director ejecutivo, Kevin Hourican, afirmó este mes que la compañía movió sus fuentes de abastecimiento “en la medida en que pueden”. Aunque reconoció también que “no se puede simplemente cortar de la noche a la mañana”.

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Sysco suspendió ventas y distribución de lechuga iceberg de Taylor Farms procedente de México, pero advirtió que no puede reemplazar de inmediato a un proveedor de ese volumen (REUTERS/Fred Greaves)

Seguridad alimentaria y antecedentes recientes

La firma Taylor Farms quedó ligada en julio al brote por lechuga iceberg servida en locales de Taco Bell. La empresa sostuvo que confía en la seguridad de sus productos y que destina más de USD 200 millones al año a controles de inocuidad, con pruebas que, según sostuvieron las autoridades, superan exigencias y guías de la industria.

Sumado a este episodio, también arrastraba otros antecedentes recientes. Este mes retiró alimentos preparados con jalapeños por posible contaminación con salmonella.

En 2024, cebollas fileteadas provistas por la compañía fueron vinculadas a un brote de E. coli en hamburguesas de McDonald’s. Reuters añadió que la compañía alimentaria cofundó en 2007 el Center for Produce Safety de California y aportó más de USD 4 millones a esa entidad.

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El brote de ciclosporiasis hundió la demanda de verduras frescas y provocó una caída récord de 73% en el precio mayorista de la lechuga en julio (REUTERS/Nathan Howard)

Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis

Según el CDC, la ciclosporiasis que generó preocupación durante las últimas semanas, suele aparecer cerca de una semana después del contagio, aunque los síntomas pueden comenzar entre dos días y más de dos semanas después de haber consumido alimentos o agua contaminados. Los cuadros más frecuentes incluyen:

Diarrea.

Fatiga.

Pérdida de apetito.

Náuseas.

Cólicos y gases.

Distensión abdominal.

Pérdida de peso.

El organismo sanitario de Estados Unidos advirtió que, sin tratamiento, la enfermedad puede durar desde algunos días hasta más de un mes. También recomendó consultar a un profesional de la salud ante síntomas compatibles y pedir pruebas específicas para detectar Cyclospora, ya que los análisis de materia fecal de rutina no siempre identifican ese parásito.

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