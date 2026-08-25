Zelensky agradeció el saludo de Trump por el aniversario de Ucrania y pidió más sistemas Patriot

Volodimir Zelenski y Donald Trump se saludan durante un encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero pasado (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeció este lunes un mensaje de felicitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el 35° aniversario de la independencia de Ucrania, y aprovechó la ocasión para reclamar más sistemas de defensa aérea Patriot ante la escasez de interceptores que atraviesa el país.

Zelensky compartió en la red social X el texto completo del saludo enviado por Trump:

“En nombre del pueblo estadounidense, lo felicito a usted y a los ciudadanos de Ucrania por su Día de la Independencia. El 24 de agosto es un día para celebrar nuestra amistad duradera, construida sobre 35 años de relaciones diplomáticas, un vínculo que solo se ha profundizado desde que Ucrania obtuvo su independencia”, escribió el mandatario estadounidense.

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“Con gente valiente, coraje y talento, ustedes construyeron un gran país. Al conmemorar esta importante ocasión, sepan que Estados Unidos admira su espíritu resiliente, honra sus sacrificios y mantiene confianza en su futuro como nación soberana y próspera”, agregó Trump, quien cerró el mensaje con un llamado a “aprovechar este momento para poner fin al conflicto y construir una paz duradera y digna que libere el enorme potencial de Ucrania para las próximas generaciones”.

El presidente ucraniano respondió con un mensaje que vinculó la ayuda militar estadounidense con la defensa de su país: “Estas palabras, al igual que el sonido de un lanzamiento de un Patriot PAC-3, elevan nuestro ánimo y nos dan esperanza de que se puedan proteger vidas de los ataques salvajes de Rusia y de que se pueda alcanzar una paz digna”, escribió Zelensky. “¡Gracias, presidente Trump y a todos los estadounidenses, por su apoyo y felicitaciones!”, concluyó.

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Una jornada de apoyo europeo en medio de la escasez de Patriots

El primer ministro británico, Andy Burnham, pronuncia un discurso junto a Volodimir Zelenski y Antonio Costa durante los festejos por el 35° aniversario de la independencia de Ucrania, en Kiev (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)

El intercambio se dio en medio de una jornada en la que los aliados de Ucrania reafirmaron su respaldo militar en una reunión en Kiev de la llamada Coalición de Voluntarios, que reunió a 30 líderes copresidida por Francia, Alemania y el Reino Unido. El primer ministro británico, Andy Burnham, en su primer viaje al exterior desde que asumió el cargo, sostuvo: “Pese a las escandalosas amenazas de Rusia contra mi país, continuaremos con nuestro apoyo a la defensa de Ucrania”.

Zelensky les pidió a los líderes reunidos en Kiev “aumentar la producción” de drones y misiles para poder lanzar “más ataques” contra Rusia, a la par de los bombardeos que recibe Ucrania. “Para eso necesitamos más dinero, mucho más”, afirmó.

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La necesidad de refuerzos resulta particularmente urgente en materia de defensa antimisiles.

Ucrania depende de los sistemas Patriot, de fabricación estadounidense, para interceptar los misiles balísticos rusos, que vuelan a gran velocidad y con una trayectoria parabólica que dificulta su derribo. Sin embargo, el país reportó una escasez de esos interceptores desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán en febrero, lo que derivó parte de los suministros hacia ese frente.

Antes de la reunión, Zelensky había revelado cifras que normalmente permanecen reservadas: los envíos de interceptores Patriot se redujeron a la mitad desde 2023, cuando Ucrania recibió 675 unidades, frente a 364 en todo 2025. Para 2026, la proyección actual es de apenas 264, por lo que Kiev busca asegurar un paquete de al menos 300 unidades de cara al próximo invierno.

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Nuevos fondos europeos y advertencias sobre una escalada rusa

La Unión Europea anunció este lunes la liberación de otros 6.100 millones de euros (unos 7.100 millones de dólares) en ayuda militar para reforzar la defensa aérea ucraniana, como parte de un préstamo de 90.000 millones de euros comprometido por el bloque. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió además que “Rusia intentará escalar contra los países europeos para disuadirlos de asistir a Ucrania” y anticipó que “los países de la OTAN serán blanco y las provocaciones se multiplicarán”.

La reunión se dio horas después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, acusara a Kiev de haber “abierto la caja de Pandora” al atacar la economía rusa y prometiera una nueva escalada, mientras Rusia continuaba con ataques que, según las autoridades ucranianas, dejaron muertos y heridos en Chernígov e Izium durante la jornada.

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