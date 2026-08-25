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Allison Janney y Andrew Rannells encabezan “Te extraño, te amo”, la comedia dramática que a HBO Max

La historia sigue a una viuda obligada a organizar la despedida de su esposo junto al asistente de su hijo ausente, una combinación extraña que convierte el dolor en tensión, confesiones y humor negro

Un hombre con chaqueta beige y una mujer con saco oscuro y camisa a rayas se miran mutuamente en un lugar rodeado de plantas
La historia de Miss You, Love You sigue a Diane, una viuda que debe organizar el funeral de su esposo junto a Jamie. (HBO Max)
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Te extraño, te amo (Miss you, love you) es el título de esta película protagonizada por Allison Janney, Andrew Rannells que llegará a HBO Max el 28 de agosto.

El film, escrito y dirigido por Jim Rash, se montó como una comedia dramática de humor oscuro centrada en un duelo y en la logística emocional de un funeral, según el material de producción.

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Andrew Rannells vistiendo chaqueta marrón y Allison Janney con suéter gris están frente a frente en una habitación
La película muestra que el hijo distanciado de Diane no regresa a casa y envía a su asistente personal para los arreglos finales. (HBO Max)

El proyecto se produjo bajo el paraguas de las compañías Madison Wells, The Walsh Company y la productora de Nat Faxon, que figuraron como responsables de llevar la historia a pantalla, de acuerdo con los créditos difundidos junto al avance.

En términos de historia, la trama sigue a Diane (Janney), una viuda que, en pleno duelo, debe organizar el funeral de su esposo junto a Jamie, el asistente personal de su hijo distanciado. La premisa establece desde el arranque una convivencia forzada entre dos desconocidos, atravesada por arrepentimiento, resentimiento y miedo a seguir adelante.

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Una mujer vestida con un abrigo negro permanece sentada en un banco de madera al aire libre junto a una urna negra sobre el asiento
El film presenta secretos enterrados, resentimientos y una alianza inesperada en medio del duelo. (HBO Max)

Producción: guion y dirección en manos de Jim Rash

La película acredita a Jim Rash como guionista y director, una combinación creativa que fija el tono entre drama familiar y humor oscuro desde el diseño de proyecto.

En los créditos de producción aparecen Kevin Walsh, Nat Faxon, Gigi Prizker, Rachel Shane, Michael Bowes y Tammy Allen, el equipo que sostuvo la fabricación del largometraje en su fase industrial.

Rash también definió su vínculo con el reparto en una declaración asociada al proyecto: “Si pudiera dirigir cada película protagonizada por la extraordinaria Allison Janney, lo haría. Emparejarla con el maravilloso Andrew Rannells hace que este sea un elenco de ensueño para mí. Como ocurre con todos mis proyectos, los actores están obligados contractualmente a ser mis mejores amigos, lo cual es muy beneficioso para todos”.

Hombre con barba corta y chaqueta beige de pie en el interior de una habitación con cuadros en la pared
Miss You, Love You llegará a HBO el 28 de agosto, según anunció el primer avance de la película. (HBO Max)

El paquete de casting y el tono del avance

El elenco incluye a Allison Janney, Andrew Rannells, Bonnie Hunt, Oscar Nuñez, Lisa Schurga, Suzy Nakamura y Rocky Lippman, un grupo que completó la dinámica coral alrededor del funeral y sus conflictos.

El avance presenta una historia íntima que mezcla drama familiar con humor oscuro y muestra cómo la convivencia incómoda entre Diane y Jamie se convirte en una relación atravesada por confesiones, tensión emocional y momentos inesperadamente divertidos.

La propia descripción argumental ubica a Diane como una madre en duelo que terminó procesando su dolor “en presencia de un completo desconocido”, cuando su hijo —separado de ella desde hace tiempo— evita volver a casa y prefiere enviar a su asistente personal para resolver los arreglos finales.

En ese marco, el relato plantea que, a medida que avanzan los preparativos del funeral, surgen “secretos enterrados” y resentimientos acumulados durante años, lo que empuja a los personajes a confrontar el dolor, el miedo y la posibilidad de sanar en una alianza inesperada. Podrás disfrutar de este título a partir del 28 de agosto en la plataforma HBO Max.

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