China amenazó a EEUU con represalias tras el anuncio de sanciones a Irán que pueden afectar sus acuerdos secretos

El presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano durante un encuentro en Pekín, China (Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Foto distribuida a través de REUTERS/Archivo)

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China advirtió este martes que tomará represalias contra Estados Unidos si el nuevo paquete de sanciones impuesto a Irán se amplía de forma significativa contra empresas chinas, en momentos en que Washington intenta asfixiar económicamente al régimen iraní y expone al mismo tiempo la red de comercio petrolero que Beijing sostiene con Teherán al margen de las restricciones internacionales.

En una conferencia de prensa en Beijing, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este martes: “China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses”.

El funcionario advirtió que “la guerra económica y la máxima presión no ayudan a resolver los problemas” y que, por el contrario, “solo van a alimentar aún más los conflictos”.

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“La tarea urgente es facilitar la desescalada de la situación y volver cuanto antes al camino del diálogo y la negociación”, sostuvo, y remarcó que “la cooperación entre China e Irán siempre se desarrolló en el marco del derecho internacional y no debería ser interferida ni interrumpida”.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Lin Jian (EFE/EPA/JESSICA LEE/Archivo)

Las medidas anunciadas el lunes por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, apuntaron contra empresas con sede en Hong Kong y en la China continental, aunque por el momento evitaron incluir a los grandes bancos chinos. Cualquier escalada seria de sanciones contra China —que compra el 90% del petróleo que exporta Irán—podría tensionar la relación bilateral apenas un mes antes de la cumbre prevista entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Washington, un encuentro considerado clave para prorrogar la tregua comercial de un año que ambos países acordaron en octubre.

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La relación económica entre ambos países tiene, además, una capa de opacidad de larga data: en marzo de 2021, Irán y China firmaron en Teherán un “pacto de cooperación estratégica de 25 años” cuyos detalles nunca se hicieron públicos, según confirmó en su momento la televisión estatal iraní. El acuerdo, que según medios oficiales persas contempló inversiones chinas por unos 400.000 millones de dólares en los sectores energético y de infraestructura de Irán a cambio de un suministro estable de petróleo y gas a precios competitivos, generó polémica en su momento por su falta de transparencia: el entonces canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, fue increpado en el Parlamento cuando aseguró que el texto no tenía nada de secreto y prometió publicarlo por completo, algo que hasta hoy no ocurrió.

El esquema de las refinerías “teteras”

Un empleado camina junto a tanques de petróleo en una refinería de Sinopec en Wuhan, provincia de Hubei, China (REUTERS/archivo)

Aunque las grandes refinerías estatales chinas cumplen en general con las sanciones sobre el crudo iraní, Beijing permite que refinerías del sector privado, conocidas como “teteras” (teapots), importen y procesen petróleo proveniente de Irán. Estados Unidos ya había sancionado a varias de esas refinerías a comienzos de este año, pero el gobierno chino ordenó a las empresas locales no acatar esas medidas. China, además, construyó un régimen cada vez más firme de contramedidas que apuntan a individuos y organizaciones extranjeras que colaboren con restricciones sobre empresas chinas y sus cadenas de suministro, un esquema que ya demostró el año pasado su capacidad de paralizar la manufactura estadounidense a través del control chino sobre minerales críticos para la industria de alta tecnología.

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Consultado el lunes sobre si los bancos chinos podrían ser blanco de las nuevas sanciones, Bessent respondió que “nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”.

Wang Dong, académico sénior de la Universidad de Pekín, sostuvo al Financial Times que “hay que esperar para ver si esto es solo un farol o si [Estados Unidos] está pensando seriamente en imponer sanciones secundarias a China”.

“Si lo hacen, por supuesto que China va a defender sus intereses nacionales sin dudarlo... ya lo hicimos durante la primera ronda el año pasado”, agregó, y acusó a Washington de intentar “transferirle la responsabilidad a otros y culpar a China por su propio fracaso”.

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El diario británico también aportó la mirada de Zhu Feng, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Nankín, quien sostuvo que, detrás de escena, China está profundamente interesada en alentar a las partes del conflicto entre Estados Unidos e Irán a encontrar una solución.

Zhu remarcó que las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz ya están tensionando a toda la economía global y advirtió: “Desde la perspectiva china, no queremos vernos involucrados en una pelea entre Estados Unidos e Irán. Por otro lado, también somos muy conscientes de que si el dilema del estrecho de Ormuz continúa, también será más peligroso para China. Las principales importaciones petroleras chinas no vienen de Irán, sino de Arabia Saudita e Irak”.

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Movimientos diplomáticos de Xi

El presidente chino, Xi Jinping, y el rey Abdalá II de Jordania, tras una ceremonia de firma en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, en un encuentro donde también se abordaron Irán y la guerra en Gaza (ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS)

El Financial Times señaló además que, en los últimos días, Xi Jinping se reunió con el rey Abdalá II de Jordania, mientras el canciller Wang Yi mantuvo un encuentro con su par kuwaití, en ambos casos con Irán y la guerra en Gaza como temas de conversación. “El mensaje de China a Teherán es muy claro: esperamos que las conversaciones de paz continúen”, dijo Zhu al FT.

La disputa se da a casi seis meses del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán, luego de que Washington ampliara sus amenazas de sanciones secundarias e instara a gobiernos de todo el mundo a sumarse a su campaña económica contra Teherán. Irán respondió con desdén a la amenaza y anticipó “otra derrota” para Washington. “Hemos estado esperando estos planes durante mucho tiempo, y el gobierno está y estaba preparado, y tiene un plan de dos años para gestionar estos eventos”, declaró el ministro de Economía iraní, Ali Madanizadeh.

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