Saoirse Ronan se postula como villana en James Bond: “Me encantaría”

Saoirse Ronan expresó su deseo de asumir el rol de villana en la saga de James Bond, planteando un posible cambio en los arquetipos femeninos de la franquicia (REUTERS/Toby Melville)

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Saoirse Ronan expresó su interés por interpretar una villana en la próxima etapa de las películas de James Bond, una postura que introduce la posibilidad de renovar los perfiles femeninos en la franquicia.

La actriz irlandesa, reconocida por su versatilidad, afirmó que esta intención es completamente seria, según The Hollywood Reporter.

Un giro hacia personajes oscuros

Durante una entrevista con Empire, Saoirse Ronan manifestó su deseo de explorar papeles distintos a los que ha desarrollado hasta ahora.

La actriz irlandesa explicó que le atrae interpretar personajes con matices más sombríos, convencida de que una villana joven puede ofrecer nuevas perspectivas al público (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

“Quiero ir hacia lo oscuro”, dijo la actriz, señalando que “dije que quería ser una villana de Bond y hablo completamente en serio”.

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Estas declaraciones, recogidas por The Hollywood Reporter, marcan un distanciamiento respecto de los papeles protagónicos tradicionales que la impulsaron a la fama.

Ronan explicó que le atrae la idea de llevar a la pantalla un personaje femenino que canalice emociones intensas. “Creo que sería muy interesante tener una villana joven. En especial para chicas y mujeres, ver a alguien que pueda tomar toda esa rabia contenida y dirigirla hacia algún lugar; hay algo interesante en eso desde el punto de vista dramático. Me encantaría hacer más de eso”, afirmó.

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Nueva etapa para la saga Bond

La franquicia de James Bond vive una fase de transición, con Denis Villeneuve como director y un acuerdo estratégico entre Amazon MGM Studios y los productores históricos (REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo)

La declaración de Ronan coincide con un momento de transformación para la franquicia. Denis Villeneuve fue confirmado como director de la próxima película, con Steven Knight a cargo del guion.

The Hollywood Reporter informó que este proyecto se enmarca en la estrategia de Amazon MGM Studios, tras haber alcanzado en febrero de 2025 un acuerdo con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson para el control total de la propiedad intelectual de James Bond.

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El futuro del agente 007 genera amplio interés en la industria. La lista de posibles sucesores de Daniel Craig incluye nombres como Callum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson y Jack Lowden, esposo de Ronan. Hasta el momento, Amazon no ha confirmado ninguna elección, y según The Hollywood Reporter, los rumores sobre el reparto suelen ser poco fiables.

Antagonistas en la era contemporánea de Bond

La directora de reparto Debbie McWilliams destacó la importancia de que los antagonistas transmitan una amenaza real, mientras la saga suma figuras como Rami Malek y Javier Bardem a su lista de villanos

Si el deseo de Saoirse Ronan se concretara, la actriz se sumaría a una nómina de antagonistas recientes que incluye a Rami Malek, Christoph Waltz, Javier Bardem y Mads Mikkelsen. La construcción de estos personajes ha evolucionado en la última década, en paralelo a los cambios en el propio protagonista.

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La directora de reparto Debbie McWilliams, responsable de seleccionar a catorce actores para el papel de Bond, compartió detalles sobre el perfil buscado en un panel en Karlovy Vary.

“Parte de la descripción del puesto es tener licencia para matar. Así que hay que pensar que podría tomar un arma y dispararte”, señaló. Añadió que el actor elegido “tiene que tener una especie de amenaza”, y diferenció la dureza de Daniel Craig respecto de la interpretación de Pierce Brosnan.

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El guion y la agenda de Ronan

Steven Knight avanza con el libreto de la nueva película de Bond, mientras Saoirse Ronan continúa ampliando su carrera con proyectos internacionales (REUTERS/Mario Anzuoni)

El avance del libreto es seguido con atención. Steven Knight evitó revelar detalles durante la promoción de Peaky Blinders: The Immortal Man. “Literalmente me matarían si dijera algo”, declaró. Limitó su comentario a una breve apreciación: “No puedo hablar de eso en absoluto, salvo para decir que es maravilloso”.

En paralelo a la especulación sobre su posible incorporación a Bond, Saoirse Ronan tiene otros proyectos en agenda. Interpretará a Linda McCartney en las películas biográficas sobre los Beatles dirigidas por Sam Mendes y participará en Three Incestuous Sisters de Alice Rohrwacher, junto a Josh O’Connor, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Isabella Rossellini y Mick Jagger.

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Un horizonte de nuevos roles femeninos

El interés de la actriz por interpretar a una villana en la saga Bond refleja la apertura de la industria a personajes femeninos con mayor profundidad dramática (REUTERS/Mario Anzuoni)

La propuesta de Ronan refleja un cambio en la percepción sobre los personajes femeninos dentro de sagas clásicas.

Su interés por una villana joven en el universo de James Bond plantea una oportunidad para diversificar los registros dramáticos y abre la puerta a nuevas lecturas de los antagonismos en la pantalla grande.

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