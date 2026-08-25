California se une a otros 30 estados que exigen cursos de educación financiera para adolescentes en todas las escuelas secundarias

California exigirá aprobar un curso de educación financiera en escuelas secundarias públicas para obtener el diploma desde otoño de 2027

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California exigirá que todos los estudiantes de escuelas secundarias públicas aprueben un curso de educación financiera para obtener su diploma, en una medida que empezará a regir de forma progresiva desde el ciclo de otoño de 2027. La decisión convirtió al estado en el número 26 de Estados Unidos en establecer una materia independiente de finanzas personales como requisito para egresar del nivel medio, tal y como informó Good News Network.

La nueva disposición alcanza a las escuelas públicas tradicionales y también a las charter schools. El curso tendrá una duración semestral e incluirá 13 ejes vinculados al manejo del dinero, entre ellos temas como banca, ahorro, endeudamiento, inversiones y construcción de patrimonio. De acuerdo con Good News Network, la implementación deriva de una legislación aprobada en 2024 que ahora avanza hacia su puesta en práctica en todo el sistema educativo estatal.

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La incorporación obligatoria de esta asignatura se enmarca en un debate más amplio sobre la preparación de los jóvenes para la vida adulta. En ese contexto, el gobernador de California, Gavin Newsom, sostuvo que el aprendizaje financiero no debería llegar después del ingreso al mercado laboral. “Ahorrar para el futuro, realizar inversiones y gastar con criterio son habilidades para toda la vida que los jóvenes necesitan aprender antes de comenzar sus carreras, no después”, afirmó Newsom en declaraciones citadas por Good News Network.

Qué incluirá el nuevo curso de finanzas personales

El curso de educación financiera en California incluirá contenidos sobre ahorro, deuda, inversiones, presupuesto, banca y uso del crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa previsto por el estado buscará ofrecer herramientas concretas para que los alumnos comprendan cómo administrar ingresos, usar servicios bancarios, interpretar el crédito y planificar decisiones económicas de largo plazo. Good News Network señaló que el contenido abarcará nociones de presupuesto, ahorro para objetivos futuros, administración de deudas y formación de riqueza.

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La decisión de California se suma a una tendencia que gana espacio en distintos puntos de Estados Unidos. Según detalló la organización Next Gen Personal Finance, ya son 30 los estados que se comprometieron a garantizar algún tipo de curso de educación financiera para adolescentes dentro de la escuela. De ese total, 11 ya lo aplican plenamente y otros 19, entre ellos California, transitan etapas de implementación.

Ese dato ayuda a dimensionar el avance de una agenda educativa que busca trasladar a las aulas conocimientos que hasta hace pocos años quedaban fuera de los programas obligatorios. La discusión gira sobre una idea concreta: que los estudiantes egresen con nociones mínimas para abrir una cuenta, entender una tarjeta de crédito, evitar sobreendeudarse o proyectar metas económicas personales.

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Distritos que ya avanzaron antes de la implementación estatal

Next Gen Personal Finance informó que 30 estados de Estados Unidos ya se comprometieron a garantizar cursos de educación financiera para adolescentes (Freepik)

La medida no parte desde cero. Algunos distritos escolares californianos ya habían empezado a desarrollar cursos de educación financiera antes de la aplicación general de la ley. Good News Network destacó el caso de Fresno Unified, el tercer distrito escolar más grande del estado, que desde 2023 impulsa clases de finanzas personales.

Ese antecedente permitió observar una recepción positiva entre los alumnos. El medio aseguró que esas materias figuraron entre las optativas con mayor demanda dentro del distrito. A eso se sumó el testimonio de una docente vinculada al despliegue estatal, quien remarcó una “alta participación estudiantil” en contenidos relacionados con planes de retiro, ahorro, presupuestos familiares y construcción del puntaje crediticio.

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La experiencia de Fresno Unified aparece como uno de los ejemplos que respaldan la expansión del modelo a escala estatal. Para los promotores de la iniciativa, el interés de los estudiantes muestra que existe una demanda real por contenidos prácticos, vinculados con decisiones que impactan de manera directa en la vida cotidiana.

Un cambio que busca anticiparse a la vida adulta

El impulso a la alfabetización financiera entre adolescentes cobró fuerza en los últimos años en distintos estados del país, con apoyo de organizaciones especializadas y de sectores educativos que promueven una formación más conectada con desafíos concretos de la adultez. En el caso de California, la meta oficial es que ningún estudiante termine la secundaria sin haber recibido una base formal sobre dinero, crédito, ahorro e inversión.

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La organización Next Gen Personal Finance, identificada por Good News Network como una de las principales impulsoras de la iniciativa californiana, también ofrece cursos en línea para distintas edades y administra un fondo de apoyo a miles de educadores en todo el país. Ese trabajo sirvió como plataforma para expandir propuestas de enseñanza en una temática que gana terreno en la agenda pública.

Con el inicio previsto para otoño de 2027, el desafío pasará ahora por la organización curricular, la capacitación docente y la adaptación de los contenidos en cada distrito. La nueva exigencia marcará un cambio estructural para el sistema educativo estatal y colocará a las finanzas personales como parte obligatoria del trayecto de formación de los futuros egresados.

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