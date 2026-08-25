Cuál es la función de WhatsApp para bloquear chats con PIN o huella y crear un historial privado

Los chats restringidos de WhatsApp suman una capa extra de privacidad cuando el móvil se comparte - (WhatsApp)

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La función de chats restringidos en WhatsApp es una herramienta muy útil, aunque a menudo pasa desapercibida para muchos usuarios. Permite proteger conversaciones específicas mediante autenticación biométrica, PIN o código secreto, manteniendo así un historial privado fuera del alcance de terceros.

Esta opción responde a la demanda constante de mayor privacidad digital y ofrece una capa extra de seguridad tanto en Android como en iOS y WhatsApp Web. El interés por ocultar chats privados sigue en aumento, sobre todo en contextos donde los dispositivos móviles se comparten o pueden quedar expuestos.

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Qué pasa si olvidas el código secreto de WhatsApp y cómo recuperar chats restringidos - (Foto: Meta)

¿Qué son los chats restringidos y por qué importan?

Los chats restringidos son conversaciones que quedan ocultas en una carpeta especial de WhatsApp, accesible únicamente mediante autenticación adicional. Esta puede ser el código del teléfono, Face ID, huella dactilar o un código secreto creado específicamente para los chats restringidos. El objetivo es impedir que cualquier persona que acceda al dispositivo pueda ver mensajes sensibles o privados.

Las notificaciones vinculadas a estos chats no muestran el nombre del contacto ni el contenido del mensaje. Solo se indica “WhatsApp” o “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”, reforzando la discreción de la función. Además, restringir un chat no envía alertas a los participantes, por lo que la privacidad se mantiene intacta.

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Cómo activar y gestionar los chats restringidos

El proceso para restringir un chat es sencillo y está diseñado para adaptarse tanto a conversaciones individuales como grupales. Los pasos generales son:

Chats restringidos llegan a WhatsApp Web, pero exigen crear primero un código secreto en el móvil - (EFE)

Mantén presionado el chat que deseas restringir y selecciona la opción correspondiente (puede aparecer como “Restringir chat” o “Bloquear chat”). Si no tienes la autenticación del dispositivo configurada, WhatsApp solicitará que la actives antes de permitir el bloqueo del chat. Una vez restringido, el chat desaparece de la lista principal y solo puede ser consultado tras desbloquearlo con la autenticación elegida.

En Android e iOS, puedes crear un código secreto diferente al de acceso general del teléfono, pensado exclusivamente para los chats restringidos. Esto añade una barrera adicional, útil si el dispositivo es usado por varias personas o si se busca un nivel de seguridad superior.

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¿Cómo ver, ocultar y recuperar los chats restringidos?

Para acceder a los chats restringidos, desliza hacia abajo en la lista de chats y toca la carpeta especial. Si decidiste ocultar la carpeta, deberás ingresar tu código secreto en la barra de búsqueda para que vuelva a mostrarse.

Esta función permite que los chats restringidos permanezcan invisibles hasta que el usuario decida lo contrario.

Qué pasa si olvido el PIN de seguridad

Si olvidas tu código secreto, puedes recuperar el acceso dejando de restringir y vaciando los chats. No obstante, esto eliminará todos los mensajes, fotos y vídeos asociados a esas conversaciones. Es posible restaurarlos únicamente si se cuenta con una copia de seguridad reciente.

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Basta con mantener presionado un chat y elegir la opción de restringir o bloquear, habilitar seguridad del dispositivo si hace falta y definir una clave propia, una barrera útil para separar grupos o conversaciones sensibles - (Foto: Meta)

En WhatsApp Web, la función de chats restringidos también está disponible, aunque requiere que primero se cree un código secreto desde el dispositivo móvil. Una vez hecho esto, se puede acceder a los chats bloqueados desde la versión web utilizando ese mismo código.

Qué sucede con archivos multimedia y llamadas

Puedes guardar archivos multimedia de los chats restringidos, pero la visibilidad de estos archivos no puede activarse. Las llamadas de los contactos restringidos no se bloquean: seguirás recibiendo llamadas normalmente, aunque los mensajes permanezcan protegidos.

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Las copias de seguridad de WhatsApp mantienen intacta la configuración de chats restringidos. Al restaurar la cuenta en un nuevo dispositivo, los chats protegidos seguirán requiriendo autenticación para acceder a su contenido.

La función de restricción de chats en WhatsApp aporta una solución efectiva para quienes necesitan separar conversaciones sensibles. Es ideal para quienes comparten dispositivos, trabajan con información confidencial o simplemente desean un espacio de privacidad adicional.

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Aunque se trata de una herramienta poco conocida, conocer y aprender a utilizar la opción de chats restringidos en WhatsApp puede marcar la diferencia en la protección de la privacidad personal. Incorporarla al uso diario permite gestionar de forma más segura las conversaciones y controlar quién accede realmente a los mensajes más sensibles.