“No tenemos suficiente personal”: la alarma de los bomberos forestales ante el avance de los incendios en Estados Unidos

Las cuadrillas federales afrontan una temporada de alta exigencia con menos recursos humanos y problemas para sostener la respuesta en varios frentes al mismo tiempo (REUTERS/David Ryder)

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La presión sobre el sistema federal de respuesta a incendios en Estados Unidos quedó expuesta este verano cuando cientos de pedidos de recursos no encontraron respuesta y varias cuadrillas debieron sostener operativos con equipos reducidos.

En ese marco, el medio especializado en cambio climático Grist reportó que bomberos y fuentes con acceso a datos internos advirtieron sobre vacantes, desgaste y fallas de coordinación en plena temporada alta.

Uno de los puntos más sensibles aparece en los cargos de conducción. La publicación explicó que funciones como líderes de tarea, supervisores de división y responsables de maquinaria pesada requieren años de experiencia y hoy resultan cada vez más difíciles de cubrir.

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Esas ausencias traban decisiones operativas y limitan el uso de recursos disponibles en incendios de gran escala.

Esa situación se reflejó en Oregón, donde contratistas privados quedaron sin tareas asignadas por falta de personal calificado para dirigirlos, tal y como publicó Grist. La dificultad no surgió por ausencia de equipos o máquinas, sino por la falta de mandos capaces de integrarlos al operativo.

En Oregon, la escasez de supervisores calificados dejó recursos contratados sin asignación en medio de una temporada marcada por incendios de gran escala (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

Falta de personal y desgaste acumulado

Un capitán federal destinado en el noroeste del país resumió la crisis con una frase directa. “Simplemente no tenemos suficiente gente”, dijo a Grist. El mismo oficial describió una presión constante sobre cuadrillas reducidas mientras los incendios ya afectaban zonas urbanas y rurales de varios estados.

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El desgaste quedó expuesto en las horas extra. El medio señaló que muchos bomberos superaron las 1.000 horas de trabajo adicional el año pasado.

Esa carga equivale a casi cinco meses extra dentro de una temporada ya exigente. Para varios integrantes del sistema, el panorama de este año apunta a una presión todavía mayor.

Las horas extra, las vacantes sin cubrir y la salida de trabajadores con experiencia profundizaron la presión sobre los equipos que siguen activos (REUTERS/Fred Greaves)

Uno de los capitanes comparó la situación con un equipo deportivo que sale a competir sin suplentes. “Presentarse a un partido con 13 personas es una locura. Jugar toda una temporada con 13 personas es abuso”, aseguró en declaraciones recogidas por Grist.

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La crisis arrastra varios años de deterioro. El Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), dependiente del Departamento de Agricultura, administra más de 193 millones de acres, equivalentes a unos 78 millones de hectáreas, y concentra la mayor parte de la fuerza federal dedicada al combate del fuego.

Aun así, el organismo no logró sostener el ritmo de contratación y permanencia que exige el aumento del riesgo.

El Servicio Forestal de Estados Unidos concentra la mayor parte de la fuerza federal dedicada al combate del fuego y arrastra problemas de retención desde hace años (REUTERS/Mike Blake)

La distancia entre el discurso oficial y lo que ocurre en el terreno

La advertencia de los bomberos contrasta con la posición pública del gobierno. El jefe del USFS, Tom Schultz, aseguró en julio ante un subcomité del Congreso que la fuerza estaba completa y equipada para responder de manera agresiva a cada nueva ignición no planificada.

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Grist indicó que la agencia utilizó como referencia una meta de contratación de 11.300 puestos, una cifra que se mantuvo estable durante años. Bomberos y fuentes familiarizadas con datos internos cuestionaron ese criterio. Afirmaron que el total operativo mínimo no alcanza para sostener una respuesta eficaz bajo las condiciones actuales.

Seth McKinney, oficial de manejo del fuego en la oficina del sheriff del condado de Boulder, volvió este verano para colaborar con el organismo donde había trabajado durante 12 años. “No debería sorprender a nadie que estemos en esta situación, porque no hemos invertido en nuestros bomberos federales”, afirmó al medio.

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El jefe del organismo sostuvo ante el Congreso que la fuerza estaba completa, aunque brigadistas y fuentes internas describieron un escenario muy distinto (REUTERS/Kylie Cooper)

Menos capacidad en plena expansión del riesgo

El trasfondo de esta crisis combina salarios bajos, desgaste físico, fatiga mental y pérdida de personal experimentado. Grist recordó que el USFS perdió casi la mitad de sus empleados permanentes entre 2021 y 2024.

El reporte también mencionó una reducción adicional de cerca del 20% de la fuerza laboral durante la ola de despidos masivos de 2025, aunque esa poda no apuntó de forma exclusiva a bomberos.

La reducción de personal también afectó tareas preventivas, con proyectos suspendidos justo cuando crece la exposición a incendios más severos (REUTERS/Tracy Barbutes)

El país se mantuvo desde el 18 de julio en nivel 5 de preparación, la categoría más alta de despliegue de recursos. Grist informó que, hasta el martes pasado, más de 49.200 incendios habían consumido 7,2 millones de acres, unos 2,9 millones de hectáreas, por encima de los promedios de la última década.

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La escasez también golpeó las tareas preventivas. Más de la mitad de los bomberos federales que respondieron una encuesta de organizaciones del sector dijeron que sus unidades cancelaron quemas prescriptas por falta de personal.