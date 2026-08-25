Taylor Swift, Dua Lipa y Cristiano Ronaldo: las bodas de celebridades que marcaron el 2026

People reunió diez bodas de celebridades celebradas entre mayo y agosto de 2026 en ciudades y destinos de Europa y Estados Unidos. (Composición Fotográfica)

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Un repaso publicado por People reunió algunas de las ceremonias de celebridades que más repercusión tuvieron en los últimos meses de 2026. Entre fines de mayo y mediados de agosto, figuras de la música, el cine, el deporte y las redes sociales celebraron enlaces en Londres, Sicilia, Nueva York, Portugal y California, con distintos niveles de exposición pública.

En varios casos, la información se conoció a través de posteos en redes sociales, coberturas de revistas como Vogue o declaraciones posteriores de los protagonistas. Este es el recorrido por diez bodas de celebridades que concentraron parte de la atención en ese período.

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Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres y repitieron sus votos en Sicilia antes de compartir imágenes en Instagram (Backgrid UK/The Grosby Group)

Dua Lipa y Callum Turner abrieron la secuencia con una ceremonia en el Old Marylebone Town Hall de Londres el 31 de mayo. La cantante vistió un diseño de Schiaparelli y el actor llevó un traje azul marino.

Una semana después la pareja volvió a intercambiar votos en Sicilia, el 6 de junio. Más tarde, Lipa compartió imágenes del evento en Instagram con el mensaje “Mr. & Mrs.”.

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Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce celebraron su boda en el Madison Square Garden con cerca de 1.000 invitados y votos de 20 minutos (Instagram/@taylorswift)

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue una de las celebraciones más comentadas de los últimos meses. La pareja se casó el 3 de julio en el Madison Square Garden, con una puesta que incluyó césped, alfombras y toldos.

El evento reunió a cerca de 1.000 invitados y ambos intercambiaron votos durante 20 minutos cada uno. Más de un mes después, Kelce describió la ceremonia como “la mejor noche de mi vida”.

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Paul Wesley y Natalie Kuckenburg

Paul Wesley y Natalie Kuckenburg anunciaron su boda en Instagram y luego explicaron que eligieron una ceremonia civil en Santa Bárbara (Instagram/@paulwesley)

Natalie Kuckenburg anunció su casamiento con Paul Wesley el 13 de julio a través de Instagram, donde publicó imágenes de la ceremonia al aire libre.

Después, Wesley contó que la pareja había pensado en una boda más grande, pero decidió avanzar con una ceremonia civil tras encontrar una cancelación de último momento en el juzgado de Santa Bárbara.

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Tommy Paul y Paige Lorenze

Tommy Paul y Paige Lorenze se casaron en Long Island, Nueva York, y dijeron a Vogue que eligieron el estado donde se conocieron ((Intagram/@tommypaul))

El tenista Tommy Paul y la creadora de contenido Paige Lorenze se casaron el 14 de julio en Old Westbury Gardens, en Long Island, Nueva York.

En una entrevista con Vogue, Lorenze explicó que ambos querían casarse en Estados Unidos, en el estado donde se conocieron, y en un lugar accesible para sus familiares y amigos.

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MrBeast y Thea Booysen

MrBeast y Thea Booysen hicieron una celebración de perfil bajo en Necker Island con 70 invitados durante una semana de festejos (Instagram/MrBeast)

MrBeast, nombre artístico de Jimmy Donaldson, y Thea Booysen eligieron Necker Island, la isla privada de Richard Branson, para una celebración de perfil bajo.

Los festejos comenzaron el 14 de julio y se extendieron durante una semana, con 70 invitados. La ceremonia fue oficiada por un amigo de la familia, después de varios días de actividades en la isla.

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Emma Roberts y Cody John

Emma Roberts se casó con Cody John el 25 de julio en una ceremonia al aire libre en Idaho

La actriz Emma Roberts se casó con Cody John el 25 de julio en una ceremonia al aire libre en Idaho.

Las imágenes difundidas por Vogue mostraron a Rhodes, el hijo de Roberts, acompañándola hasta el altar. La publicación también informó que la actriz eligió un vestido de Monique Lhuillier en tono rosa vintage, en alusión a su segundo nombre, Rose.

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Zendaya y Tom Holland

Zendaya y Tom Holland confirmaron su matrimonio después de versiones parciales y organizaron una fiesta privada el 4 de agosto en Surrey, Reino Unido

El caso de Zendaya y Tom Holland combinó confirmaciones parciales y celebraciones posteriores. En marzo de 2026, el estilista Law Roach dijo públicamente que la pareja ya estaba casada.

Más adelante, Holland confirmó el matrimonio en una entrevista con Esquire, donde además habló sobre imágenes falsas de una supuesta boda creadas con inteligencia artificial. Después, ambos organizaron una fiesta privada el 4 de agosto en Surrey, Reino Unido.

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Tallulah Willis y Justin Acee

Tallulah Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, vistió un diseño a medida de Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga (Instagram/@buuski)

Tallulah Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, se casó con Justin Acee el 8 de agosto en Sun Valley, Idaho.

La novia vistió un diseño a medida de Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga. Días después, Moore publicó fotos de la prueba del vestido en redes sociales y se refirió al valor familiar de la celebración.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en una ceremonia civil en Cascais, Portugal, y compartieron después una publicación conjunta en Instagram

El futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron el 11 de agosto en una ceremonia civil en Cascais, Portugal.

El acto fue privado y contó con la presencia de sus cinco hijos. La pareja difundió después una imagen de sus manos con las alianzas en una publicación conjunta de Instagram.

Jordyn Woods y Karl-Anthony Towns

Karl Anthony Towns and Jordan Woods attend the 2026 ESPY Awards at Lincoln Center in New York City, U.S., July 15, 2026 (REUTERS/Jordan Tovin)

La lista cierra con la boda de Jordyn Woods y Karl-Anthony Towns, celebrada el 15 de agosto en Malibú, California.

Según fotos publicadas por Page Six y datos citados por Vogue, la ceremonia se hizo al aire libre, frente al océano. Entre los invitados estuvieron Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Hailey Bieber, Justin Bieber, Teyana Taylor, Michael B. Jordan y Ben Stiller, además de compañeros de Towns en los New York Knicks.