Washington denunció que China invitó a un ciudadano estadounidense a una conferencia y lo arrestó: “Es injusto”

Min Zin

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El Gobierno de Estados Unidos calificó este jueves como “injusta” la detención en China del académico birmano nacionalizado estadounidense Min Zin, una clasificación que eleva la prioridad de los esfuerzos de Washington por liberar al politólogo.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, “ha determinado que el ciudadano estadounidense Min Zin se encuentra detenido injustamente en China”, indicó en un comunicado el subsecretario de Estado, Dylan Johnson.

“Esta decisión se produce tras una exhaustiva revisión de las circunstancias que rodearon su detención el 3 de junio en Yunnan, China, adonde el señor Zin había viajado para asistir a una conferencia académica por invitación del Gobierno chino”, agregó Johnson.

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El funcionario recordó que otro estadounidense, el sismólogo Youlin Chen, también se encuentra detenido injustamente en la nación asiática.

“La seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses son la máxima prioridad del Departamento de Estado. Seguiremos abogando por el señor Zin y exigiendo la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren detenidos arbitrariamente o sujetos a prohibiciones de salida en China”, concluye el texto.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (REUTERS/Kevin Lamarque)

La designación del académico, acusado de poner en peligro la seguridad nacional de China, tiene lugar semanas antes de la visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, prevista para el próximo 24 de septiembre.

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EEUU considera que uno de sus nacionales está “detenido injustamente” cuando este es encarcelado en el extranjero de forma arbitraria o sin las debidas garantías, aunque el país que lo retiene haya presentado cargos formales.

Esta clasificación permite que el caso pase de recibir asistencia consular ordinaria a una gestión diplomática de alto nivel para buscar su liberación, y puede incluir negociaciones, presión política o sanciones.

Según la organización de derechos humanos Fortify Rights, Min Zin fue un estudiante activista durante el movimiento democrático de 1988 en Birmania, tras lo que se trasladó a Estados Unidos para cursar estudios de posgrado y obtuvo la ciudadanía estadounidense.

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En la actualidad, Zin es el director ejecutivo de ISP-Myanmar, un centro de pensamiento independiente con un programa dedicado a China que investigó, entre otras cuestiones, la influencia política y económica de Pekín en Birmania.

“La detención de Min Zin suscita serias preocupaciones, no solo por sus derechos y su bienestar, sino también por la situación de académicos, investigadores, periodistas y personas dedicadas a los asuntos públicos”, insistió en julio el director de Fortify Rights, Benedict Rogers.