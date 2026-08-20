Estados Unidos presenta el primer avión comercial de ala mezclada: llevará 250 pasajeros y consumirá hasta 50% menos combustible

JetZero presentó el Z4, un avión comercial de ala mezclada que promete reducir hasta 50% el consumo de combustible (JetZero)

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En los últimos 60 años, los aviones comerciales mantuvieron una forma reconocible: un fuselaje largo con dos alas a los costados. Ahora, Estados Unidos busca romper con ese diseño con una aeronave que integra las alas y el cuerpo en una sola estructura y que aspira a convertirse en el primero de este tipo en transportar pasajeros.

El proyecto de la empresa privada JetZero, en colaboración con agencias gubernamentales, apunta a transformar los vuelos de media y larga distancia.

La aeronave podrá llevar unos 250 pasajeros y tendrá hasta 9.260 kilómetros de autonomía. Según las estimaciones de la empresa, su diseño podría reducir entre un 30% y un 50% el consumo de combustible frente a los aviones comerciales actuales.

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La iniciativa tomó visibilidad en las últimas semanas a partir de la presentación del modelo Z4 en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, en Inglaterra. JetZero prevé que la aeronave entre en servicio comercial a comienzos de la década de 2030.

Cómo es el Z4 y por qué su diseño llama la atención

El Z4 apunta a los vuelos de media y larga distancia con capacidad para 250 pasajeros y 9260 kilómetros de autonomía (JetZero)

A diferencia de los aviones comerciales de fuselaje tubular, el Z4 adopta una configuración conocida en inglés como blended-wing-body. Ese esquema integra alas y cuerpo en una superficie. El aspecto es similar al de una mantarraya.

Pero la diferencia no es solo estética. En el diseño clásico de “tubo y alas”, las alas concentran la suspensión. En el Z4, en cambio, toda la estructura contribuye a mantener el avión en vuelo.

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La compañía asegura que esa arquitectura permitirá una reducción sustancial en el gasto de combustible y una autonomía mayor. Esa mejora aparece como uno de los principales argumentos de JetZero para abrirse paso en un sector con presión creciente para bajar costos operativos y emisiones.

JetZero presentó el modelo Z4 en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, en Inglaterra, donde mostró su particular diseño de ala mezclada (REUTERS/Jaimi Joy)

La presentación del Z4 también despertó interés entre medios especializados y estadounidenses, que pusieron el foco en distintos aspectos de la aeronave. The New York Post, por ejemplo, destacó el diseño del interior del avión.

La publicación sostuvo que el diseño permitiría pasillos más amplios, una disposición de asientos más holgada y mayor espacio en los compartimentos superiores. También afirmó que el concepto contempla una cabina menos congestionada y condiciones distintas para el movimiento de los pasajeros durante el embarque y el vuelo.

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Los apoyos financieros y comerciales detrás del proyecto

El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos respaldó a JetZero con 3.000 millones de dólares para producir el avión en el país (REUTERS/Jaimi Joy)

El desarrollo del programa no descansa solo en la propuesta técnica. The New York Post informó que JetZero obtuvo un respaldo de 3.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, con la condición de que la primera planta de producción de la empresa fuera levantada dentro del país. Ese compromiso quedó enmarcado, de acuerdo con el medio, en una política orientada a fortalecer la manufactura estadounidense.

La misma publicación recordó que el proyecto también cuenta con apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2023 otorgó a la empresa un contrato por 235 millones de dólares. Para el medio neoyorquino, ese vínculo responde al interés militar en plataformas más eficientes en consumo, sobre todo en misiones de transporte y abastecimiento aéreo.

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A ese escenario se suma el interés de aerolíneas comerciales. The New York Post señaló que United Airlines cerró un acuerdo con la compañía para adquirir hasta 200 aviones, siempre que la empresa cumpla con los requisitos de seguridad, operación y negocio exigidos. La publicación indicó que la aerolínea considera que ese modelo podría contribuir a reducir emisiones y costos operativos.

Cuándo podría volar y qué obstáculos quedan por delante

Trabajadores de JetZero en las instalaciones de la compañía en California, donde desarrolla sus proyectos aeronáuticos (REUTERS)

Aunque el modelo ganó exposición pública, su llegada al mercado todavía depende de varias etapas de validación. The New York Post aseguró que el primer vuelo del demostrador está previsto para 2027 y atribuyó a directivos de la empresa la estimación de que el avión no estará listo para uso comercial antes de comienzos de la década de 2030.

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Entre los puntos que todavía deben resolverse aparecen la certificación, la producción a escala industrial y la verificación de que el diseño puede responder a las exigencias del transporte aéreo regular. El desafío también pasa por demostrar que la promesa de 250 plazas, mayor autonomía y menor gasto de combustible puede sostenerse fuera de las presentaciones técnicas y los anuncios corporativos.

Por ahora, los medios estadounidenses muestran al Z4 como un proyecto que dejó atrás la etapa puramente conceptual y avanza con financiamiento, acuerdos comerciales y apoyo institucional. Si supera las pruebas previstas y completa el proceso regulatorio, JetZero buscará instalar en el mercado un avión comercial de ala mezclada con ambición de alterar el mapa de la aviación en la próxima década.

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