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La OEA convocó a una cumbre de cancilleres para condenar al régimen de Nicaragua que intenta suprimir las elecciones

El primero de septiembre, la Asamblea Nacional tiene previsto cancelar para siempre la posibilidad de votar, cumpliendo así una instrucción directa de los dictadores Murillo y Ortega. 29 países votaron a favor, Brasil se opuso y México se abstuvo

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, dictadores de Nicaragua
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(Desde Washington, Estados Unidos) La OEA aprobó una convocatoria urgente de cancilleres de toda la región para condenar a la dictadura de Nicaragua, que desde septiembre tiene intenciones de suspender para siempre los comicios presidenciales y legislativos.

La decisión política del foro regional fue aprobada por 29 países, Brasil en contra y la abstención de México. Los gobiernos de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum jugaron en tándem, pese a que utilizaron diferentes métodos al momento de votar.

En concreto: los embajadores de Lula y Sheimbaum rechazaron la convocatoria de todos los cancilleres para repudiar otra decisión autocrática de los dictadores Murillo y Ortega.

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La cumbre diplomática aún no tiene fecha precisa. Pero debería ser antes del primero septiembre, ya que ese día la Asamblea Nacional abolirá el derecho de votar en Nicaragua.

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