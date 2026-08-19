La OEA convocó a una cumbre de cancilleres para condenar al régimen de Nicaragua que intenta suprimir las elecciones

Daniel Ortega y Rosario Murillo, dictadores de Nicaragua

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(Desde Washington, Estados Unidos) La OEA aprobó una convocatoria urgente de cancilleres de toda la región para condenar a la dictadura de Nicaragua, que desde septiembre tiene intenciones de suspender para siempre los comicios presidenciales y legislativos.

La decisión política del foro regional fue aprobada por 29 países, Brasil en contra y la abstención de México. Los gobiernos de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum jugaron en tándem, pese a que utilizaron diferentes métodos al momento de votar.

En concreto: los embajadores de Lula y Sheimbaum rechazaron la convocatoria de todos los cancilleres para repudiar otra decisión autocrática de los dictadores Murillo y Ortega.

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La cumbre diplomática aún no tiene fecha precisa. Pero debería ser antes del primero septiembre, ya que ese día la Asamblea Nacional abolirá el derecho de votar en Nicaragua.

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