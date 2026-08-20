Ópera gratis bajo las estrellas en Nueva York: cartelera y fechas del festival del Met Opera en septiembre

El Metropolitan Opera confirmó el regreso del Summer HD Festival en Nueva York del 2 al 7 de septiembre de 2026 en el Josie Robertson Plaza (Mat Summer HD Festival )

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El Metropolitan Opera (Met) confirmó el retorno de su tradicional Summer HD Festival en la ciudad de Nueva York, una iniciativa que transformará el Josie Robertson Plaza en un cine al aire libre. Durante seis noches consecutivas, entre el 2 y el 7 de septiembre de 2026, el público podrá acceder a 2.500 asientos gratuitos cada noche para presenciar producciones de clase mundial bajo las estrellas.

Este evento, que alcanza su 17.ª edición, se consolida como una de las ofertas culturales más destacadas del verano en la metrópoli. La propuesta permite disfrutar de óperas emblemáticas grabadas en alta definición, las cuales forman parte de la reconocida serie Live in HD.

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La operativa del Lincoln Center para este festival cuenta con el respaldo de fondos públicos proporcionados por la Ciudad de Nueva York, a través del Departamento de Asuntos Culturales, y el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, según consta en los comunicados oficiales de la institución.

La 17.ª edición del Summer HD Festival proyectará óperas de la serie Live in HD en un cine al aire libre del Lincoln Center (REUTERS/Alina Smutko)

La entrada a las funciones es totalmente gratuita y no requiere reservas previas. Además, funciona bajo una política de orden de llegada.

Programación de obras maestras

La cartelera para este año incluye una selección diversa de títulos. La programación completa es la siguiente:

Miércoles 2 de septiembre, 20:00 horas: Tristan und Isolde (Acto I) , de Richard Wagner .

Jueves 3 de septiembre, 20:00 horas: Tristan und Isolde (Actos II y III) , de Wagner .

Viernes 4 de septiembre, 19:30 horas: I Puritani , de Vincenzo Bellini .

Sábado 5 de septiembre, 20:00 horas: Eugene Onegin , de Piotr Ilich Chaikovski .

Domingo 6 de septiembre, 20:00 horas: El último sueño de Frida y Diego , de Gabriela Lena Frank .

Lunes 7 de septiembre, 20:00 horas: La Bohème, de Giacomo Puccini.

La duración de las piezas varía significativamente, desde la hora y 25 minutos del primer acto de la obra de Wagner hasta las tres horas de I Puritani.

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Detalles sobre el acceso y la logística

Para garantizar la seguridad y la organización del espacio público, el personal del Lincoln Center despejará el Josie Robertson Plaza dos horas antes de cada proyección. El acceso a las zonas de asientos se habilitará exactamente una hora antes del inicio de la función.

El Lincoln Center despejará el Josie Robertson Plaza dos horas antes de cada función y abrirá el acceso a los asientos una hora antes (REUTERS/Jeenah Moon)

“El festival es una oportunidad para que neoyorquinos y visitantes experimenten la creatividad y la comunidad que hacen de nuestra ciudad un referente global”, destacó la institución. Para facilitar la experiencia de todos los asistentes, todas las presentaciones incluirán subtítulos completos en pantalla, una medida inclusiva que permite seguir la trama de las obras sin barreras idiomáticas.

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Consejos para disfrutar la experiencia

Debido a la popularidad del Summer HD Festival, se recomienda a los interesados planificar su asistencia con antelación. Si bien el Lincoln Center ofrece una capacidad de 2.500 asientos, la alta afluencia de público durante el mes de septiembre suele llenar las plazas disponibles rápidamente. Es aconsejable llegar al lugar antes de la apertura oficial de las filas.

El evento se desarrolla en el campus de 6,4 hectáreas (16 acres) del Lincoln Center, un espacio que, además de esta propuesta del Met, ha albergado durante todo el verano diversas actividades bajo el programa Summer for the City. La infraestructura técnica del festival incluye una pantalla gigante de alta resolución y un sistema de sonido diseñado para ofrecer una experiencia auditiva envolvente en un entorno urbano abierto.

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