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Bob Iger y Josh Kushner buscan comprar Los Angeles Lakers con una millonaria cifra récord en el deporte estadounidense

La transacción colocaría al exjefe de Disney y al fundador de Thrive Capital como nuevos responsables de la franquicia angelina, tras una venta por confirmar que dejará al anterior dueño con un retorno estimado del 21%

La compra de los Lakers marca el precio más alto pagado por una franquicia deportiva en Estados Unidos (REUTERS)
La compra de los Lakers marca el precio más alto pagado por una franquicia deportiva en Estados Unidos (REUTERS)
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En 1979, Jerry Buss compró los Lakers y convirtió el baloncesto profesional en una producción de Hollywood: celebridades en las primeras filas, un estilo de juego rápido y listo para las cámaras, y un estadio diseñado para sentirse como un escenario. Lo llamó “Showtime”, y funcionó tan bien que se convirtió en el modelo que todas las ligas del mundo terminaron copiando.

Unos 47 años después, el equipo que Buss construyó como entretenimiento está siendo comprado por el hombre que pasó su carrera dirigiendo la mayor compañía de entretenimiento del mundo. Bob Iger, quien construyó Disney sobre la base de poseer historias que el mundo ya amaba, ahora está comprando la historia que Buss inventó.

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El acuerdo, reportado el miércoles pasado por ESPN, valora a los Lakers en aproximadamente USD 12.500 millones, el precio más alto jamás pagado por una franquicia deportiva en Estados Unidos.

Iger y Josh Kushner, el capitalista de riesgo que fundó Thrive Capital, están en proceso de compra del equipo a Mark Walter, quien adquirió una participación mayoritaria de la familia Buss hace apenas 14 meses con una valoración de USD 10.000 millones, lo que supone un retorno de alrededor del 21% para Walter.

“Como fanáticos de la NBA de toda la vida, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de ser los nuevos administradores de los Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo”, dijeron Kushner e Iger en una declaración conjunta. Y agregaron: “Tenemos un inmenso respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss”.

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Dos hombres en un diptych. A la izquierda, hombre con canas, gafas de sol y polo blanco. A la derecha, hombre joven con polo oscuro frente a un logo Fortune
Bob Iger y Josh Kushner compran Los Angeles Lakers en un acuerdo que valora la franquicia en USD 12.500 millones (REUTERS/@Fortune Magazine)

Iger renunció como director ejecutivo de Disney en marzo, fue reemplazado por Josh D’Amaro, y asumió un rol de asesor en Thrive Capital, la firma de Kushner. Anteriormente, fue socio de riesgo en Thrive antes de que Disney lo llamara de regreso en 2022 para reemplazar a Bob Chapek como CEO. Antes de cerrarse este acuerdo, Kushner ya era jefe de Iger.

Una empresa de entretenimiento deportivo

Kushner, de 41 años, construyó Thrive Capital como una de las firmas de capital de riesgo más influyentes en tecnología, con inversiones tempranas en Instagram, Spotify, Stripe y OpenAI.

A principios de este año lanzó un segundo vehículo, Thrive Eternal, estructurado como un capital permanente destinado a comprar y mantener participaciones minoritarias en equipos deportivos y lo que la firma llama “otras marcas icónicas”. Su primer acuerdo fue una participación minoritaria en los San Francisco Giants.

En julio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó un plan para vender una participación en los derechos comerciales de la organización, incluidos los ingresos por transmisión y patrocinio de la Copa del Mundo, a través de una nueva subsidiaria llamada FIFA Forward Enterprise.

La subsidiaria tenía una valoración propuesta de USD 20.000 millones, con hasta 4.200 millones disponibles para inversores externos. Thrive Eternal de Kushner fue nombrado inversor principal. Tras una intensa reacción negativa y amenazas de boicot, la FIFA archivó el plan en una semana.

Tres semanas después, el mismo inversor cerró el mayor acuerdo de propiedad deportiva en la historia de Estados Unidos.

Kushner es el hermano menor de Jared Kushner, yerno y exasesor principal del presidente Donald Trump. Josh Kushner tiene su propia huella política: asistió a la manifestación March for Our Lives en 2018 junto a su ahora esposa, Karlie Kloss, en protesta contra la política de armas. Su donación política más reciente registrada fue para la Fundación Obama.

Josh Kushner construyó Thrive Capital con inversiones en tecnología y amplió su apuesta al deporte con Thrive Eternal (REUTERS/Brendan McDermid)
Josh Kushner construyó Thrive Capital con inversiones en tecnología y amplió su apuesta al deporte con Thrive Eternal (REUTERS/Brendan McDermid)

Los Lakers de los años 80, bajo Jerry Buss, fueron construidos deliberadamente tanto como entretenimiento como baloncesto. Mientras que Disney bajo el mando de Iger funcionaba con un principio similar, comprando Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox por las historias que llevaban consigo, construyendo una franquicia en sí misma.

Walter, quien vende el equipo después de poco más de un año de propiedad, dijo en un comunicado que ser dueño de los Lakers había sido “uno de los grandes honores de mi vida”.

Cuando Walter compró el equipo el año pasado, el histórico ex basquetbolista Magic Johnson dijo a Los Angeles Times que Jeanie Buss había tomado la decisión correcta: “Una cosa que Jeanie iba a hacer era poner la franquicia en las manos correctas. Si iba a vender, tenía que ser la persona adecuada, y Mark Walter es la persona adecuada para tomar el control y guiarnos durante los próximos 30, 40 años. Así que, esta es la mejor noticia que podría haber pasado para todos los fanáticos de los Lakers en todo el mundo. Mark le ha puesto el ojo a los Lakers durante mucho tiempo”.

Mark Walter vende los Lakers 14 meses después de adquirir la mayoría con una valoración de USD 10.000 millones (REUTERS)
Mark Walter vende los Lakers 14 meses después de adquirir la mayoría con una valoración de USD 10.000 millones (REUTERS)

En X, Johnson agregó: “Los fanáticos de los Lakers deberían estar extasiados. Algunas cosas que puedo decir sobre Mark: lo impulsa ganar, la excelencia y hacer todo de la manera correcta”.

Unos 14 meses después, con Walter ya vendiendo, Johnson publicó su reacción a Iger y Kushner en X: “Fanáticos de los Lakers, no podrían tener dos mejores propietarios. Conozco a Bob personalmente desde hace más de 40 años: siempre ha amado a los Lakers y al baloncesto y traerá campeonatos de regreso a Los Ángeles”.

Magic Johnson respaldó la llegada de Bob Iger y Josh Kushner y afirmó que pueden devolver campeonatos a Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)
Magic Johnson respaldó la llegada de Bob Iger y Josh Kushner y afirmó que pueden devolver campeonatos a Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)

Johnson sabe cuál es el estándar. Ganó cinco campeonatos bajo Buss y desde entonces defendió el estándar de “Showtime” frente a cada propietario que lo sucedió, incluida una ruptura pública con Jim Buss.

(c) 2026, Fortune

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