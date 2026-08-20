Ron DeSantis advierte pena de muerte para Michael Caruso en Florida: “Le espera un mundo de dolor”

Ron DeSantis advirtió que Michael Caruso podría enfrentar la pena de muerte tras su detención por abuso sexual infantil en Florida (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que el exfuncionario Michael Caruso podría enfrentar la pena de muerte tras su reciente detención por graves acusaciones de abuso sexual infantil. El arresto del exsecretario de tribunales del Condado de Palm Beach ocurrió el martes 18 de agosto en Orlando y desató un complejo proceso judicial.

La División de Cumplimiento de la Ley de Florida investigó denuncias contra Michael Caruso por hechos que se habrían registrado desde 2024 e incluyen secuestro y actos lascivos (AP)

La División de Cumplimiento de la Ley de Florida inició la investigación tras denuncias que involucran a un menor de edad. Los hechos, que se habrían registrado desde 2024, incluyen cargos por secuestro y actos lascivos, según reportó Fox News.

Las advertencias de DeSantis sobre el caso

El gobernador fue tajante al referirse al futuro legal del detenido durante una conferencia de prensa en Orlando. “Si estas acusaciones se prueban en un tribunal de justicia, le espera un mundo de dolor”, aseguró DeSantis al abordar las posibles consecuencias legales que enfrentará el exfuncionario.

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La ley de Florida aprobada en abril de 2023 permite a los fiscales pedir la pena capital en casos de agresión sexual calificada contra menores de 12 años (AP foto/Chris O'Meara)

El mandatario subrayó que la decisión de destituirlo “fue inmediata” tras conocerse el arresto. “Para mí, fue una decisión fácil sacarlo de ese puesto”, declaró el gobernador. Agregó que mantendrá la suspensión del cargo independientemente de los resultados del proceso penal, ya que su estándar para la medida administrativa se basa en la seriedad de los hechos.

Sobre la naturaleza de los delitos, el gobernador enfatizó: “Son acusaciones verdaderamente horribles”. Al reflexionar sobre el perfil del acusado, quien fue designado en su puesto en agosto de 2025, el mandatario lamentó: “Fue altamente recomendado y tenía una verificación limpia cuando fue evaluado. Pero quienes hacen esto, a veces, son personas que en público uno no pensaría que lo harían”.

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Una de las denuncias señala que Michael Caruso habría separado a la víctima de su familia durante un crucero de siete días para cometer abusos (AP)

DeSantis también destacó la importancia de la actuación estatal: “Creo que tienes que hacer todo lo posible para proteger a los niños”. En este sentido, sentenció que, de probarse siquiera la mitad de los cargos, el exfuncionario recibirá una condena ejemplar. Él afirmó: “Le van a tirar todo el peso de la ley como a pocos acusados”.

Finalmente, el gobernador contextualizó la investigación: “Esta fue iniciada por la División de Cumplimiento de la Ley de Florida. Los cargos fueron presentados por la fiscalía estatal con sede en Tallahassee, que trabaja para el fiscal general”. Asimismo, DeSantis recordó: “Somos el primer estado en reintroducir la pena de muerte para pedófilos. Estoy orgulloso de haber firmado esa ley y de que tengamos penas muy fuertes para las personas que abusan de niños”.

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Contexto legal y alcance de la pena capital en Florida

La legislación mencionada por el gobernador fue aprobada por los legisladores estatales en abril de 2023. Esta norma permite a los fiscales solicitar la pena máxima específicamente en casos de agresión sexual calificada contra menores de 12 años.

Sin embargo, el panorama legal no está exento de dudas sobre su aplicación técnica. Mark Schlakman, experto del Centro para el Avance de los Derechos Humanos de la Universidad Estatal de Florida, señaló a Fox News que, aunque la ley podría superar el escrutinio constitucional, es difícil predecir el comportamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos si el caso llega a esa instancia.

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Detalles de la acusación contra Michael Caruso

El exfuncionario de 67 años enfrenta un pliego de cargos graves que incluyen secuestro, abuso lascivo, exhibicionismo lascivo y abuso infantil con lesiones mentales. Según reportó CBS News, las denuncias señalan una conducta reiterada contra un niño que es miembro de su propia familia, con incidentes documentados tanto en el sur de Florida como en el área de Orlando.

La investigación detalla episodios específicos que habrían ocurrido desde 2024. Entre las alegaciones más críticas, Fox News informa que uno de los actos de abuso se produjo durante un crucero de siete días con la línea Royal Caribbean, donde el acusado habría logrado separar a la víctima de su grupo familiar para cometer los ilícitos.

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Michael Caruso, de 67 años, enfrenta cargos por secuestro, abuso lascivo, exhibicionismo y abuso infantil que causa daño mental en el sur de Florida y en el área de Orlando (County Corrections Department )

Tras su detención, el acusado compareció ante el juez Donald Hafele, quien denegó la libertad bajo fianza. Durante la audiencia, el tribunal impuso restricciones estrictas que prohíben de forma absoluta cualquier contacto con la víctima y su familia.

El juez Hafele fue explícito al establecer las condiciones de la reclusión: “Esto también incluye no tener contacto alguno con nadie menor de 18 años”, según consta en el registro judicial citado por CBS News.

Próximas etapas del proceso judicial

La defensa legal de Caruso sostiene que su cliente es inocente y ha manifestado su intención de defenderse vigorosamente ante los tribunales. El equipo legal espera que el traslado del detenido al condado de Orange se realice con prontitud para fijar nuevas condiciones de fianza.

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Mientras el caso avanza, el exfuncionario permanece encarcelado. La comunidad y las autoridades estatales mantienen una estricta vigilancia sobre el desarrollo de las audiencias, dado que el proceso involucra a una figura que, hasta el momento de su arresto, era considerada un funcionario respetado en su comunidad.