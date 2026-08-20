Georgia Tech cambia el formato de sus clases por el avance de la inteligencia artificial en la educación superior

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La llegada de una nueva camada de estudiantes a Georgia Tech, en Estados Unidos, coincide con un cambio en la forma de enseñar impulsado por la inteligencia artificial. La universidad, reconocida por sus programas de ciencias, ingeniería y computación, comenzó a revisar tareas tradicionales y a incorporar nuevas herramientas en el aula, en respuesta al impacto que la inteligencia artificial ya tiene sobre la formación académica y el mercado laboral.

De acuerdo con un informe de CBS Atlanta, la institución atraviesa una etapa de adaptación en la que los docentes no solo enseñan contenidos vinculados con esta tecnología, sino que además revisan la manera en que evalúan a los alumnos. La discusión alcanza de lleno a carreras asociadas al desarrollo de software, la automatización y otros campos STEM, sigla en inglés que refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

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Una universidad con miles de alumnos en áreas ligadas a la IA

La universidad revisa tareas tradicionales e incorpora herramientas de IA ante su impacto en el aula y el mercado laboral

David Joyner, viceprovost interino de IA en educación en Georgia Tech, aseguró a CBS Atlanta que casi 15.000 estudiantes cursan especializaciones o carreras relacionadas con áreas de inteligencia artificial, entre ellas ciencias de la computación. Ese volumen, afirmó el académico, muestra hasta qué punto la universidad considera que esta tecnología ya forma parte del presente de la educación superior y no de un escenario lejano.

El reporte de CBS Atlanta indicó que la expansión de la IA no se limita al perfil de los estudiantes. También modifica la planificación de las materias y obliga a los profesores a revisar prácticas que durante años fueron habituales. Joyner explicó que varios docentes ya integran herramientas de este tipo en sus cursos y ensayan nuevos formatos de trabajo.

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Entre esos cambios, el funcionario sostuvo que algunos profesores incluso desarrollan sus propios agentes de IA para que funcionen como tutores. En ese marco, la universidad explora modelos en los que la asistencia automatizada puede acompañar el aprendizaje y resolver dudas puntuales de los alumnos fuera del horario de clase.

Los profesores revisan los trabajos tradicionales

David Joyner afirmó que casi 15.000 estudiantes cursan especializaciones o carreras vinculadas con inteligencia artificial en Georgia Tech

La transformación también alcanza a las evaluaciones. Joyner afirmó, en declaraciones recogidas por CBS Atlanta, que para parte del cuerpo docente “ya no alcanza con pedir un ensayo de diez páginas sobre un tema”. En lugar de ese esquema, varios profesores optan por instancias presenciales de intercambio, debates en clase u otras modalidades que permitan verificar de manera más directa la comprensión de los estudiantes.

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La redefinición de estas tareas aparece atada a una preocupación concreta: el uso de herramientas de IA para producir textos, resolver consignas o completar actividades en poco tiempo. Frente a ese escenario, los docentes buscan formas de evaluación que contemplen la existencia de estos sistemas, sin ignorar que ya forman parte de la vida académica de muchos alumnos.

Tal y como dijo Joyner al medio estadounidense, “vengan a clase y tengamos una discusión” empieza a reemplazar, en algunos casos, al pedido de trabajos extensos entregados por escrito. La frase resume un cambio de lógica en el aula: menos foco en productos finales fáciles de automatizar y más atención en la participación, la argumentación y la capacidad de explicar procesos.

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La IA como herramienta para acelerar procesos

Joyner también planteó que la inteligencia artificial puede acortar tiempos en tareas complejas. En declaraciones citadas por CBS Atlanta, explicó que el viejo modelo de estudiar unos años para luego sostener una carrera profesional estable durante décadas perdió vigencia hace tiempo, y ubicó a la IA como una herramienta que acelera etapas del aprendizaje y del trabajo.

En esa línea, aseguró que “la IA nos da una nueva herramienta para avanzar más rápido en un proceso”. A continuación, detalló que un estudiante o un profesional puede formular una idea y apoyarse en estos sistemas para escribir software en menos tiempo, lo que permite pasar antes al siguiente problema. Para Joyner, esa dinámica redefine el tipo de habilidades que las universidades necesitan fomentar.

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El informe de CBS Atlanta sitúa esta discusión en el comienzo del nuevo ciclo académico, cuando Georgia Tech recibe a sus ingresantes y revisa qué tipo de formación exige un mercado laboral alterado por la automatización. En ese contexto, la institución aparece como un caso testigo de una tendencia más amplia: la de universidades que ajustan programas, tareas y métodos de enseñanza frente al avance de la IA.