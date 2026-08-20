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Una niña de 5 años murió tras quedar dentro de un vehículo en medio de una alerta de calor en Texas

Los agentes y bomberos acudieron a una vivienda de Garland tras un llamado de emergencia, encontraron a la menor inconsciente y la trasladaron al hospital, donde confirmaron el fallecimiento

Edificio de piedra claro del Departamento de Policía de Garland, Texas, con escaleras de concreto y barandales metálicos, rodeado de arbustos y árboles
La reconstrucción inicial indica que un familiar regresó de una escuela con la niña y su hermano, y la menor quedó dentro del auto (Captura de video: WFAA).
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Una niña de 5 años murió tras ser hallada inconsciente dentro de un vehículo estacionado frente a una vivienda de Garland, en Texas. Las autoridades investigan las circunstancias del caso.

Agentes y bomberos acudieron a una casa de Redbird Drive por una emergencia médica hacia las 20:20 del martes 18 de agosto. Al llegar, encontraron a familiares que ya practicaban maniobras de reanimación.

Los socorristas continuaron con esas tareas y trasladaron a la menor a un hospital, donde los médicos confirmaron su deceso, reportó CBS News.

La reconstrucción inicial señala que un familiar adulto había regresado desde una escuela con la niña y con su hermano. El otro menor bajó del auto, pero la niña quedó dentro del vehículo. El adulto permaneció unos minutos en el auto antes de entrar a la vivienda.

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Más tarde, la familia advirtió que la niña no estaba, inició una búsqueda dentro del domicilio y en los alrededores y la encontró sin respuesta dentro del coche.

El agente de policía de Garland, Matt Pesta, declaró: “Estamos investigando la muerte de esta niña. En resumen, la dejaron en un vehículo y estamos investigando las circunstancias: cómo sucedió, cuánto tiempo estuvo allí, etcétera. Por lo que sabemos hasta ahora, estaba en un vehículo, sufrió una emergencia médica y falleció a causa de ella”.

Hombre con uniforme de policía, insignia de Garland Police en el pecho y el brazo, barba, frente a un fondo azul con el logo institucional
El vocero policial Matt Pesta afirmó que la investigación busca establecer cómo ocurrió el hecho y cuánto tiempo estuvo la niña en el vehículo (Captura de video: WFAA).

Al mismo tiempo, explicó que la niña habría pasado varias horas en el auto durante una jornada con una advertencia de calor extremo en el norte de Texas.

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El policía no respondió cuánto tiempo estuvo la menor dentro del vehículo, si estaba en un asiento elevador, si el vehículo estaba cerrado, por qué transcurrieron varias horas antes de que advirtieran su ausencia ni a qué hora exacta había llegado la familia a la casa, precisó FOX 4.

Un médico forense realizará una autopsia para establecer la causa exacta de la muerte y habrá servicios de acompañamiento comunitario para los familiares. La causa permanece abierta mientras los agentes reconstruyen la secuencia completa y determinan eventuales responsabilidades.

El distrito escolar independiente de Garland confirmó que la niña era alumna nueva este año. En un comunicado citado por WFAA, el distrito expresó: “Esta profunda pérdida nos entristece profundamente y acompañamos a la familia en su dolor. Contamos con consejeros especializados en crisis para brindar apoyo a los estudiantes y al personal del campus afectados por esta tragedia”. 

Un poste negro sostiene dos letreros verdes de calle con las inscripciones Redbird Dr 1500 y Hummingbird Ln 4400, con un edificio de ladrillo detrás
La Policía y los bomberos de Garland acudieron a Redbird Drive por una emergencia médica y la menor murió luego de ser trasladada a un hospital (Captura de video: WFAA).

El calor y el peligro mortal dentro de un vehículo

La temperatura máxima del martes en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth llegó a 40 °F (104 °F) y a las 19:53 todavía marcaba 37,8 °C (100 °F), consignó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

De acuerdo con NBC 5, el Consejo Nacional de Seguridad alerta que si la temperatura exterior es de 35 °C (95°F), la temperatura dentro de un automóvil puede subir hasta 53,8 °C (129 °F) en 30 minutos. Después de apenas 10 minutos, el interior puede alcanzar 45,6 °C (114 °F).

El organismo también advierte que la temperatura corporal de un niño aumenta entre tres y cinco veces más rápido que la de un adulto.

Un golpe de calor puede comenzar cuando la temperatura corporal central llega a 40 °C (104 °F). Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, una temperatura central de 41,6 °C (107 °F) es letal.

Por su parte, el portavoz Pesta aseveró: “Antes de salir de un vehículo, hay que revisar dos veces. No se puede dejar un vehículo apagado en este tipo de ambiente cuando hace tanto calor”.

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