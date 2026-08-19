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Juicio por el asesinato de Tupac Shakur, día 3: el testigo clave se negó a delatar y estalló la tensión en la corte

James McDonald reconoció que fue citado a declarar y evitó relatar hechos de pandillas, mientras el fiscal Binu Palal insistió en el trasfondo de represalias vinculado al crimen

La tercera jornada del juicio por el asesinato de Tupac Shakur se tensó por el testimonio hostil de James McDonald ante el jurado (Captura de video)
La tercera jornada del juicio por el asesinato de Tupac Shakur se tensó por el testimonio hostil de James McDonald ante el jurado (Captura de video)
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La tercera jornada del juicio por el asesinato de Tupac Shakur subió de tono por el testimonio de James McDonald, exintegrante de la pandilla Mob Piru Bloods y excolaborador de Death Row Records.

Citado bajo orden judicial y presentado como “testigo hostil”, evitó detallar episodios violentos y tensó el intercambio con el fiscal frente al jurado.

El proceso tiene como acusado a Duane “Keffe D” Davis. Según la fiscalía, consiguió el arma y estuvo en el vehículo desde el que se disparó.

La acusación sostiene que el crimen formó parte de una escalada de represalias entre las pandillas Crips y Bloods, desencadenada por un enfrentamiento previo entre el sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson —señalado como presunto autor material—, y miembros del círculo de Shakur.

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McDonald admitió su incomodidad en el estrado. “No vine voluntariamente”, respondió al fiscal Binu Palal, al subrayar que su presencia obedecía a una citación judicial.

Poetic Justice - Tupac Shakur y Janet Jackson
La acusación sostiene que el asesinato de Tupac Shakur respondió a una escalada de represalias entre las pandillas Crips y Bloods (Sony Pictures)

También describió el trasfondo de violencia ligado a la rivalidad entre Crips y Bloods en Los Ángeles: “En la vida de pandillas, siempre hay violencia en cualquier momento”, resumió.

La negativa a responder y la tensión en la sala

Cuando el fiscal le pidió que detallara hechos violentos que hubiera presenciado, McDonald se negó: “¿En serio? No me preguntes eso aquí”, lanzó. La respuesta dejó expuesta la reticencia del testigo a profundizar ante el jurado.

McDonald coordinaba la seguridad en el club 662, propiedad de Marion “Suge” Knight, la noche en que Shakur fue atacado. Según su relato, el local era el destino previsto para el rapero y el productor. El ataque ocurrió a poco más de un kilómetro del club.

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El testigo dijo que, tras confirmarse el ataque, “la gente se fue de Las Vegas esa misma noche, porque era una situación delicada. Pac fue baleado. La represalia era segura”.

Aunque no presenció el asesinato, McDonald afirmó que el entorno de las pandillas reaccionó de inmediato y anticipó una respuesta violenta antes de que se confirmara la muerte del rapero, ocurrida seis días después, a causa de las heridas.

La fiscalía acusa a Duane “Keffe D” Davis de conseguir el arma y de estar en el vehículo desde el que dispararon contra Tupac Shakur (David Becker/Pool via REUTERS)
La fiscalía acusa a Duane “Keffe D” Davis de conseguir el arma y de estar en el vehículo desde el que dispararon contra Tupac Shakur (David Becker/Pool via REUTERS)

La seguridad de Death Row y el testimonio de Reggie Wright Jr.

La audiencia también escuchó a Reggie Wright Jr., jefe de seguridad de Death Row y entonces agente policial en Compton. Wright testificó desde una scooter eléctrica debido a secuelas de Long Covid.

En su declaración, distinguió entre su rol formal y el de McDonald, a quien identificó como miembro de los Bloods. “No eran seguridad oficial, pero sí brindaban otro tipo de protección”, admitió en sala.

Wright relató que asignó un segundo guardia personal a Shakur tras el lanzamiento de Hit ‘Em Up, un tema dirigido contra Bad Boy Records y Christopher “Biggie Smalls” Wallace. La noche del crimen, ese agente no se presentó a trabajar, lo que dejó a Shakur y Knight solos en el vehículo.

Cuando le preguntaron si tuvo relación con el asesinato, Wright fue tajante: “Absolutamente no”, al desmentir las insinuaciones de Davis, quien lo mencionó desde la cárcel como posible orquestador del crimen.

Fotos de la autopsia y disculpas fuera del tribunal

La sesión matinal incluyó la exhibición de fotografías de la autopsia de Shakur, tomadas justo después de su fallecimiento en el hospital.

Poetic Justice - Tupac Shakur y Janet Jackson
El testigo aseguró que el entorno de las pandillas anticipó una represalia inmediata en Las Vegas antes de la muerte de Tupac Shakur (Sony Pictures)

Las imágenes mostraron tubos médicos y heridas de bala, así como el tatuaje “Thug Life” en el pecho del artista. Los familiares de Shakur, advertidos previamente sobre la crudeza de las pruebas, abandonaron la sala antes de la proyección.

Al final de la jornada, McDonald protagonizó una escena fuera del tribunal: buscó al abogado defensor Michael Sanft para ofrecerle disculpas por el tono de su declaración.

“No quería contribuir a que Davis termine en prisión, pero también debe asumir que sus palabras lo pusieron en esa posición”, afirmó ante la prensa.

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