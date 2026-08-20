Una nutria reaparece en el Bronx por primera vez en un siglo: asombro en Nueva York

La aparición de una nutria de río en el Bronx marcó el primer avistamiento en más de cien años junto al río Bronx (Wildlife Conservation Society Education Department / RJ Hawkins)

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La aparición de una nutria de río en Nueva York, registrada en junio por una cámara junto al río Bronx, marcó el primer avistamiento en más de cien años.

Tanto el Zoológico del Bronx como la Wildlife Conservation Society atribuyeron el hallazgo a décadas de restauración ambiental. La imagen, aunque borrosa, permitió identificar sin duda al ejemplar.

Durante casi cien años, las nutrias de río dejaron de registrarse en la ciudad debido a la caza no regulada, la degradación del hábitat y la contaminación de sus aguas.

La ausencia se extendió por todos los distritos: el río Bronx llegó a funcionar como cloaca a cielo abierto y basural industrial, y recibió residuos químicos, sangre de mataderos y objetos desechados.

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El regreso de la nutria y las causas de su retorno

El cambio comenzó con la presión de comunidades locales y organizaciones ambientales, y con la aplicación de leyes como la Clean Water Act.

La recuperación del río Bronx avanzó por la presión de comunidades locales, organizaciones ambientales y leyes como la Clean Water Act (Bronx River / Alliance via AP)

De acuerdo con el Zoológico del Bronx, en 2007 los castores volvieron al río Bronx tras más de dos siglos de ausencia. La presencia de la nutria reforzó esa tendencia de recuperación ecológica.

La observación fue posible por el monitoreo con cámaras trampa que realizó RJ Hawkins, científico del Zoológico del Bronx.

“Cuando revisé por primera vez las imágenes, casi no podía creer lo que estaba viendo”, relató Hawkins a The Guardian, diario británico, y NBC New York, canal local de televisión.

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Añadió que el registro demostró la importancia del seguimiento de fauna a largo plazo y del trabajo sostenido de restauración ambiental.

La nutria de río norteamericana requiere agua limpia, abundancia de peces y hábitats intactos para sobrevivir. Para los especialistas, su reaparición en el Bronx indicó una mejora del ecosistema local. De todos modos, el registro no garantizó la existencia de una población estable.

Qué dijeron el Zoológico del Bronx y la Bronx River Alliance

El director del Zoológico del Bronx, Craig Piper, definió el hallazgo como “una victoria tanto para la fauna como para las personas”.

Piper sostuvo que el registro funcionó como recordatorio del impacto de los esfuerzos colectivos: “Gracias a una amplia coalición de socios públicos y privados, podemos celebrar el regreso de una nutria como resultado de décadas de trabajo de restauración para proporcionar agua más limpia y un hábitat más saludable”.

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Javier López, director ejecutivo interino de la Bronx River Alliance, afirmó que durante 50 años el río Bronx fue tratado como un espacio relegado.

López sostuvo que la observación de la nutria fue “un regalo no solo para el río Bronx sino para las comunidades que lucharon durante décadas para devolverle la vida a este río”.

Agregó: “Hoy, esta nutria nos recuerda que cuando invertimos en la naturaleza, la naturaleza responde, y cuando las comunidades lideran, el cambio es posible”, según New York Post, tabloide estadounidense.

Cómo es la nutria de río y qué indica su presencia

La nutria de río desapareció de la ciudad por la caza no regulada, la degradación del hábitat y la contaminación de las aguas del río Bronx

La nutria de río puede medir hasta 1,5 metros de largo. Su cola musculosa representa el 40% del cuerpo. El pelaje, denso y brillante, varía del marrón claro al negro.

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Machos y hembras se diferencian por tamaño: los machos alcanzan hasta 1,12 metros (44 pulgadas), frente a los 96 cm (38 pulgadas) de las hembras. El peso oscila entre 4,5 y 13,6 kilos (9,9 y 30 libras).

El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York explicó que estos animales se alimentan de peces, ranas, cangrejos, insectos y tortugas. También señaló que su presencia suele asociarse a hábitats saludables y con suficiente oferta de alimento.

Restauración ambiental y próximos pasos

La reaparición de la nutria reflejó el avance de iniciativas impulsadas por agencias estatales, organizaciones sin fines de lucro y voluntarios.

El Zoológico del Bronx y la Wildlife Conservation Society subrayaron que el monitoreo de fauna y la restauración ambiental benefician a las especies y a las comunidades que dependen de ríos más limpios.

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López lo resumió así: “No es solo la de un animal, sino la de un río urbano que vuelve a la vida”.