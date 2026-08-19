Target le ganó a Walmart en el ritmo de visitas a tiendas en plena temporada de descuentos en EE. UU.

Target superó a Walmart en aumento de visitas durante el segundo trimestre en Estados Unidos, con un alza interanual de 4,7% frente al 0,7% de su competidor (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

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Target registró un aumento de afluencia de clientes superior al de Walmart en el segundo trimestre, en un período en el que ambas cadenas profundizaron sus rebajas para captar a consumidores de Estados Unidos presionados por la inflación, el alza de la gasolina y un retroceso del gasto minorista, según el texto difundido por TheStreet.

El movimiento se dio mientras el consumo mostraba señales de enfriamiento. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las ventas minoristas cayeron 0,6% en julio respecto del mes anterior, después de haber subido 0,2% en junio.

Bill Adams, economista jefe para Estados Unidos de Fifth Third Commercial Bank, dijo al medio que los consumidores recortaron el gasto discrecional después de que el aumento de la gasolina y otros costos de la energía encarecieran el costo de vida.

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En ese contexto, el tráfico en tiendas se convirtió en un indicador relevante para medir el impacto de las políticas comerciales. Según datos de Placer.ai citados por TheStreet, el tráfico general en las tiendas de Target aumentó 4,7% interanual en el segundo trimestre, mientras que el de Walmart avanzó 0,7%.

En paralelo, Target informó que sus ventas comparables crecieron 3,8% y que las ventas comparables digitales subieron 8,7%.

El aumento de visitas se produjo en un escenario en el que los minoristas reforzaron promociones y recortes de precios para sostener volumen, especialmente en temporadas sensibles como el regreso a clases.

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En ese segmento, las empresas buscaron retener compras esenciales y, al mismo tiempo, sostener ventas en categorías más expuestas a recortes del gasto.

Target aceleró ventas y visitas con promociones y cambios en comestibles

Target impulsó ventas y visitas con promociones, recortes de precios y cambios en comestibles, una categoría ligada a compras de mayor frecuencia (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En declaraciones a periodistas citadas por TheStreet, el director ejecutivo de Target, Michael Fiddelke, dijo que la compañía registró crecimiento de ventas en sus seis categorías principales de productos durante el trimestre. También señaló que las ventas de productos no vinculados con mercancías avanzaron 20% interanual.

El foco incluyó promociones y ajustes en comestibles, una categoría asociada a compras de mayor frecuencia. Cara Sylvester, directora de comercialización de Target, afirmó durante la llamada con periodistas que los compradores están “respondiendo a los útiles escolares asequibles” y a las novedades en la categoría de comestibles.

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La ejecutiva agregó que la empresa completó la mayor reestructuración de su sección de productos secos y alimentos en más de una década para ajustar el espacio y el surtido a la demanda del cliente. Según su explicación, el objetivo fue reorganizar la oferta en función de los patrones de compra que la compañía observa en tienda.

Según Sylvester, la estrategia se apoya en “apostar por el bienestar, los sabores globales, la novedad y las marcas emergentes”. También sostuvo que el negocio de snacks, uno de los más importantes de la cadena, impulsó un crecimiento de dos dígitos en las ventas comparables del trimestre.

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La ejecutiva añadió: “Estamos viendo un impulso en áreas como las proteínas y los aperitivos más saludables, y estamos ganando cuota de mercado en algunas de las marcas emergentes de las categorías en las que hemos invertido”.

En cuanto a precios, Fiddelke dijo que la empresa puso más énfasis en el valor para el cliente mientras actualiza su oferta con estilos y diseños más actuales. El ejecutivo afirmó: “A medida que seguimos apostando por nuestro estilo y diseño característicos, nos centramos igualmente en ofrecer valor a nuestros clientes”.

En esa línea, detalló: “Solo en el último año, hemos bajado los precios de más de 10.000 artículos, y seguiremos haciéndolo. Además, en esta temporada de regreso a clases y a la universidad, el 95 % de nuestro surtido de útiles escolares tiene un precio igual o inferior al del año pasado”.

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Walmart reforzó su política de descuentos y mantuvo liderazgo en alimentos

Walmart reforzó su política de descuentos con 7.200 rebajas activas y mantuvo el liderazgo en alimentos con una cuota de mercado de 20,3% (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Walmart respondió a la presión del consumidor con una política más agresiva de descuentos. En el primer trimestre elevó a 7.200 las rebajas activas en todas sus tiendas y, en junio, lanzó ofertas para la vuelta al colegio que después fueron replicadas por Target hasta agosto, según el texto difundido por TheStreet.

La cadena también activó una promoción entre el 22 y el 28 de junio, en competencia directa con los Target Circle Days, celebrados del 23 al 26 de junio.

En una conferencia de resultados de mayo citada por la publicación, el director ejecutivo de Walmart, John Furner, dijo: “Cuando observo al consumidor, especialmente aquí en Estados Unidos, nos dicen que sienten cierta presión y que buscan en Walmart una buena relación calidad-precio”.

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Furner añadió: “Seguimos invirtiendo en precios, extendiendo las rebajas que comenzamos en la segunda mitad del año pasado, y ahora tenemos alrededor de 7200 rebajas en vigor”.

Aunque Target registró un aumento mayor en tráfico y ventas, Walmart se mantuvo como el mayor minorista de comestibles por cuota de mercado.

Según datos recientes de Numerator compartidos con la publicación, la compañía alcanzó una participación de 20,3% en alimentos en los 12 meses cerrados el 30 de junio, 0,3 puntos por encima del año anterior.

Reembolsos de aranceles y presión sobre el ahorro de los hogares

Target recibió casi USD 1.000 millones en reembolsos de aranceles y prevé usar esos fondos para sostener precios más bajos ante la presión sobre el ahorro de los hogares (REUTERS/Andrew Nelles)

Target recibió casi USD 1.000 millones en reembolsos de aranceles durante el segundo trimestre y prevé seguir destinando esos fondos a precios más bajos. En declaraciones citadas por el medio Modern Retail, el director financiero de la empresa, Jim Lee, dijo que la compañía invirtió y seguirá invirtiendo en precios para que los clientes obtengan valor cada vez que visiten sus tiendas.

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La presión sobre el consumo aparece también en el ahorro de los hogares. Adams sostuvo en su mensaje al medio: “En junio, la tasa de ahorro personal (porcentaje de la renta personal disponible) fue la más baja desde mediados de 2022”.

En conjunto, las cifras de tráfico, la evolución de ventas minoristas y las declaraciones de ejecutivos describen un escenario de mayor sensibilidad al precio. En ese contexto, las cadenas ajustaron promociones, ampliaron rebajas y modificaron surtidos para sostener visitas y ventas, mientras el consumo mostró señales de desaceleración.