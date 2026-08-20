Florida reemplazará un puente de casi un siglo que se convirtió en un cuello de botella para trenes y embarcaciones

El Gobierno federal asignó USD 78,9 millones para reemplazar el puente ferroviario sobre el río St. Lucie en Stuart (Brightline)

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El Gobierno federal asignó USD 78,9 millones para sustituir el centenario puente ferroviario sobre el río St. Lucie, en Stuart, un proyecto que busca destrabar un punto crítico donde conviven trenes de pasajeros y convoyes de carga en el mismo corredor.

La obra prevé levantar una nueva estructura de doble vía en reemplazo del actual St. Lucie River Railroad Bridge, por el que circulan tanto los servicios de Brightline como los trenes de carga de Florida East Coast Railway.

El anuncio lo hizo el Departamento de Transporte de Estados Unidos el martes 18 de agosto. La subvención se suma a los USD 130,5 millones otorgados en 2023 para el mismo proyecto y, según un comunicado de prensa de Brightline, eleva la estimación del costo total a USD 262 millones.

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El reemplazo del puente apunta a mejorar el tránsito ferroviario y, al mismo tiempo, a reducir las interferencias con la navegación en el área.

La ayuda de 2023 había sido concedida a Stuart a través del programa federal Mega, con el objetivo de reemplazar el puente de casi 100 años por una estructura de doble vía. En términos operativos, la iniciativa busca eliminar un tramo que hoy limita la capacidad del corredor y que obliga a coordinar, con frecuencia, el paso de los trenes con el movimiento de embarcaciones.

Más altura y más ancho para reducir aperturas del puente

El nuevo puente sobre el río St. Lucie aumentará el ancho y la altura libre para reducir las aperturas ante el paso de embarcaciones (Brightline)

Uno de los cambios centrales del proyecto será el aumento del espacio disponible para las embarcaciones que utilizan el Okeechobee Waterway, el canal federal que une las costas este y oeste de Florida.

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La separación horizontal pasará de 50 pies a unos 90 pies. Además, la altura libre sobre la pleamar media crecerá de 6,5 pies a cerca de 17,75 pies cuando el puente permanezca cerrado al tráfico marítimo.

Los responsables de la obra sostienen que esa nueva altura permitirá que más del 90% de las embarcaciones pase por debajo sin necesidad de elevar la estructura. El funcionamiento del puente actual generó durante años choques entre las necesidades del tráfico ferroviario y la navegación, hasta el punto de que la Guardia Costera estableció horarios especiales de operación para equilibrar ambos usos.

El puente es una pieza estratégica de la infraestructura de transporte de Florida. Documentos del Florida Inland Navigation District identificaron la estructura actual como el único tramo de vía única que seguía en esta parte del corredor ferroviario de Florida East Coast Railway, un factor que influye en la capacidad de circulación y en la gestión de los cruces.

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La modernización también busca reducir costos de operación y mantenimiento, disminuir la probabilidad de cruces de calles bloqueados por trenes y rebajar el riesgo de colisiones con vehículos. Patrick Goddard, director ejecutivo de Brightline Trains Florida, dijo que “el ferrocarril es una infraestructura crítica para nuestro estado: mueve mercancías y mueve personas”.

Goddard añadió que la subvención beneficiará a todos los usuarios del corredor, desde la industria marítima y los municipios hasta los operadores ferroviarios.

Michael Kennedy, comisionado de Martin County ante el Florida Inland Navigation District, afirmó que la sustitución reducirá de forma considerable las afectaciones para navegantes, tráfico marítimo comercial, conductores del centro de Stuart y embarcaciones que recorren la región.

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El representante federal Brian Mast sostuvo que la infraestructura actual es demasiado baja y estrecha para las necesidades presentes. “Es un dolor de cabeza diario para los navegantes y un riesgo de seguridad para todos los que comparten ese corredor”, afirmó.

Cuando Stuart obtuvo la subvención federal de 2023, la ciudad calculaba la obra en alrededor de USD 218 millones y proyectaba entonces la apertura de la nueva estructura para 2028.

Para enero de 2026, documentos y reuniones públicas de Stuart situaban ya el proyecto en torno a USD 262 millones y señalaban que hacían falta aproximadamente USD 78 millones adicionales para completar la financiación.

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Cocoa sumará una estación en una línea que hoy atraviesa Brevard sin paradas

Cocoa recibirá USD 57,5 millones para construir una estación de Brightline en el condado de Brevard (Brightline)

En paralelo a la obra en Stuart, una subvención federal de USD 57,5 millones permitirá que Cocoa, en el condado de Brevard, tenga una estación de Brightline sobre la línea de tren de alta velocidad que conecta el sur de Florida con Orlando.

La financiación apunta a convertir el paso actual de los trenes por el condado —sin recoger pasajeros— en un acceso ferroviario directo para residentes y visitantes de la Costa Espacial.

La financiación fue concedida a la ciudad de Cocoa y a la Organización de Planificación del Transporte de Space Coast por la Administración Federal de Ferrocarriles.

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El dinero se destinará a completar el diseño y la construcción de una estación multimodal conectada con la red actual de la empresa, con el objetivo de sumar una parada en un tramo donde hoy el servicio no se detiene.

Brightline circula por Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón, West Palm Beach y Orlando. En ese recorrido atraviesa el condado de Brevard sin recoger pasajeros.

El proyecto de Cocoa incluirá una estación multimodal, aparcamiento y cuatro millas adicionales de doble vía cerca de la carretera estatal 528 y la US-1 (Mapa del sistema Brightline Florida)

La nueva estación busca cubrir esa ausencia con una infraestructura que, además de atender a usuarios ferroviarios, funcione como punto de intercambio con otras opciones de movilidad.

El plan incluye una estación de pasajeros en línea, servicios para familias, aparcamiento y unas cuatro millas adicionales de doble vía. Brightline construirá la estación junto con el ayuntamiento y se ocupará de su operación y mantenimiento.

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Según World Red Eye, la estación se ubicará en un terreno de 90 acres cerca de la carretera estatal 528, la US-1 y Clearlake Road. Esa localización daría a la Costa Espacial acceso ferroviario directo al Aeropuerto Internacional de Orlando, un enlace relevante para el movimiento de viajeros entre el centro del estado y la costa.

La ubicación también quedará cerca de Puerto Cañaveral y del Centro Espacial Kennedy. Esa conexión ampliará las opciones de traslado para quienes viajan hacia la zona de cruceros o buscan llegar al área de lanzamientos espaciales, con una parada ferroviaria en un corredor que ya une el sur de Florida con Orlando.

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