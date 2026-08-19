Trump anunció una ofensiva económica “sin precedentes” contra el régimen iraní para cortar sus vías de financiamiento

Donald Trump anunció una nueva ofensiva económica contra Irán y afirmó que busca aislar por completo a la República Islámica (REUTERS/Kylie Cooper)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán que, según afirmó, será la operación de este tipo “más devastadora” jamás aplicada contra un país y tendrá como objetivo aislar completamente a la República Islámica.

“Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”, escribió Trump en una publicación en Truth Social, en la que calificó la nueva estrategia como una forma de “guerra económica” y “aislamiento a una escala sin precedentes”.

El mandatario sostuvo que Irán tuvo oportunidades para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, pero que el régimen iraní no las aprovechó.

“Nadie le ha dado a la República Islámica de Irán una oportunidad mayor para alcanzar un acuerdo que yo. Trágicamente para ellos, no han sabido aprovecharla”, afirmó.

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Trump aseguró además que las capacidades militares iraníes han quedado severamente debilitadas. Según el presidente estadounidense, la Armada iraní “ha desaparecido”, su Fuerza Aérea fue destruida y las fábricas militares quedaron reducidas a escombros.

También afirmó que la moneda iraní “no tiene valor” y describió al país como una nación “pendiendo de un hilo”.

“Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”, dijo Trump (Europa Press)

La nueva ofensiva, según Trump, no se limitará a las entidades iraníes. El presidente advirtió que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de asistencia a Irán también enfrentará represalias económicas por parte de Washington.

“Cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen cualquier tipo de salvavidas a Irán enfrentará por sí mismo tremendas consecuencias económicas”, advirtió.

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Trump mencionó varias vías utilizadas por Irán y sus aliados, entre ellas el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio financiero, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de embarcaciones y las empresas utilizadas como fachada.

“Todo esto debe detenerse AHORA. Ustedes saben quiénes son”, escribió.

El mandatario estadounidense describió las medidas como un “Día D económico” y reclamó el respaldo de los aliados de Estados Unidos para profundizar el aislamiento internacional de Irán.

“Necesitamos que todos nuestros aliados estén junto a Estados Unidos de América para aislar y derrotar la amenaza iraní”, afirmó Trump.

En su mensaje, el presidente también sostuvo que las nuevas medidas buscan impedir que Irán mantenga su capacidad para proyectar operaciones consideradas terroristas por Washington en otras partes del mundo.

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Esta jornada, el presidente de Estados Unidos descartó la posibilidad de retomar contactos diplomáticos (Europa Press)

“Estos maníacos están contra las cuerdas y estas medidas históricas los paralizarán y limitarán su capacidad para proyectar terror en todo el mundo”, aseguró.

Horas antes de anunciar la nueva ofensiva económica, el presidente de Estados Unidos adoptó una postura distante frente a la guerra en Irán y descartó la posibilidad de retomar contactos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades. Consultado en la Casa Blanca sobre la opción de reiniciar negociaciones con Teherán, tras el vencimiento del plazo de 60 días acordado entre ambos países, Trump respondió que “quizás en algún momento”, pero subrayó que actualmente “la situación es muy buena”.

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El mandatario sostuvo que Estados Unidos mantiene el control del estrecho de Ormuz y que el tránsito de petróleo por esa zona estratégica se realiza con normalidad.

“Muchos barcos están cruzando. Mucho petróleo está saliendo”, aseguró Trump, quien atribuyó la relativa estabilidad del precio del barril a este flujo constante y a la búsqueda de alternativas de suministro, como Texas, Alaska y Louisiana.

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, 17 de agosto de 2026 (REUTERS/Stringer)

Trump insistió en la prohibición a Irán para desarrollar armas nucleares, afirmando que “no pueden tener un arma nuclear” porque “la usarían” y que Washington no permitirá esa posibilidad.

Por su parte, el régimen iraní afirmó que Estados Unidos busca una “salida digna” de la región, en un momento de incertidumbre tras la expiración del plan de 60 días para negociar un acuerdo definitivo. Trump confirmó que no existen conversaciones ni diálogo previstos con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente tras el vencimiento del acuerdo alcanzado en junio.

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