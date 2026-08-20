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Un camión cisterna volcó cerca del aeropuerto JFK y derramó miles de litros de combustible

El conductor salió ileso, pero el vuelco activó una respuesta de emergencia con cortes de tránsito, monitoreo ambiental y tareas para evitar riesgos de incendio

Un camión cisterna volcado provoca un derrame y el cierre de una carretera cerca del aeropuerto JFK

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Un vuelco de un camión cisterna con combustible desató este miércoles un amplio operativo de emergencia en las inmediaciones del aeropuerto John F. Kennedy, en Queens, luego de que parte de la carga terminara sobre la calzada, los desagües pluviales y sectores conectados con la bahía de Jamaica. CBS New York informó que el vehículo transportaba unos 8.500 galones de combustible y que alrededor de 2.000 galones se derramaron tras el accidente.

El episodio ocurrió cerca de las 11 de la mañana, en la zona de Meyer Avenue y Rockaway Boulevard, donde acudieron más de 70 bomberos y personal de emergencias. En imágenes difundidas por CBS New York se observó al camión acostado sobre uno de sus laterales, rodeado por una capa de espuma blanca que los equipos desplegaron para reducir riesgos.

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De acuerdo con el reporte de CBS New York, las autoridades resolvieron cubrir de manera periódica el área afectada para contener los vapores y evitar un incendio. El jefe de bomberos del condado de Nassau, Michael Uttaro, aseguró que esa barrera permitía mantener controlada la situación.

Por suerte, esa capa de espuma que se ve, y que se vuelve a colocar cada 25 minutos, mantiene contenidos los vapores y todo lo demás, así que no tenemos fuego ni problemas adicionales”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por el medio.

Qué pasó en el cruce donde volcó el camión

Un camión cisterna volcado provoca un derrame y el cierre de una carretera cerca del aeropuerto JFK
Un camión cisterna volcó cerca del aeropuerto JFK en Queens y derramó unos 2.000 galones de combustible

El conductor logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas, tal y como indicó la cobertura de CBS New York. La secuencia del accidente también quedó registrada por cámaras de vigilancia, que mostraron el momento en que el tanque perdió estabilidad al tomar una curva y cayó sobre un costado.

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Un testigo relató al canal que el camión acababa de salir de una carga de gasolina y que el vuelco se produjo cuando intentó doblar en la intersección. “Venía de cargar gasolina, tomó la curva y no sé si agarró el bache que está ahí. Se fue de costado y se dio vuelta. Eso fue todo. Yo empecé a gritar y a entrar en pánico”, dijo, en una versión traducida al español de sus declaraciones a CBS New York.

Personas que trabajaban en oficinas y comercios cercanos recibieron la instrucción de permanecer dentro de los edificios como medida preventiva. Una empleada de la zona contó que sintió una fuerte sacudida antes de advertir lo que había ocurrido. Otra trabajadora explicó que la estructura del lugar tembló más de lo habitual en el momento del impacto, siempre de acuerdo con testimonios citados por CBS New York.

El derrame encendió alertas ambientales y obligó a cortar la zona

Un camión cisterna volcado provoca un derrame y el cierre de una carretera cerca del aeropuerto JFK
El accidente en Meyer Avenue y Rockaway Boulevard activó un operativo de emergencia con más de 70 bomberos y personal especializado

La dimensión del derrame activó controles adicionales por el riesgo de contaminación. Uttaro precisó, citado por CBS New York, que una parte del combustible alcanzó la calle, los desagües y cursos de agua vinculados con Jamaica Bay, por lo que intervinieron equipos especializados en materiales peligrosos.

Además, el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y la Guardia Costera de Estados Unidos quedaron a cargo del seguimiento del escurrimiento y de la posible afectación ambiental. Las brigadas también comenzaron mediciones en edificios cercanos para verificar si existían niveles inflamables que obligaran a ampliar el perímetro de seguridad.

El funcionario explicó además que el combustible restante dentro del camión debía transferirse a otra unidad antes de intentar reincorporar el vehículo a su posición normal. Esa maniobra resultaba indispensable para reducir el peligro en la escena y avanzar con la remoción del tanque volcado.

Sin heridos, pero con investigación abierta

Pese a la magnitud del operativo, no se reportaron heridos. Uttaro señaló que tres personas rechazaron atención médica, aunque ninguna presentaba lesiones de gravedad. El conductor, por su parte, salió ileso del accidente, afirmó CBS New York.

La policía del condado de Nassau dispuso el cierre total de los carriles de Rockaway Turnpike entre Peninsula Boulevard y Brookville Boulevard, en ambos sentidos, mientras continuaban las tareas de contención y limpieza.

Las causas del vuelco seguían bajo investigación este miércoles por la tarde. Hasta ese momento, las autoridades no habían confirmado de forma oficial si el estado del pavimento, una maniobra fallida o una combinación de factores provocó el accidente, aunque los testimonios recogidos por CBS New York mencionaban la presencia de un bache en la intersección.

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