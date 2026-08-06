El sur de Florida enfrentará seis mareas excepcionalmente altas hasta diciembre: cuándo es la próxima

El sur de Florida enfrentará seis periodos de mareas vivas hasta diciembre de 2026, con riesgo de inundaciones costeras en Miami, Fort Lauderdale y los Florida Keys

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El Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (SFWMD, por sus siglas en inglés) difundió las fechas previstas de la temporada de mareas vivas de 2026, periodos en los que las mareas más altas del año pueden invadir calles y propiedades en el sur de Florida y agravar episodios de inundaciones costeras.

Según el organismo, los días con mayor probabilidad de inundaciones podrían coincidir con la luna llena del 27 de octubre. Las ventanas previstas son:

Del 11 al 14 de agosto .

Del 8 al 15 de septiembre .

Del 24 de septiembre al 15 de octubre .

Del 22 de octubre al 12 de noviembre .

Del 22 al 29 de noviembre .

Del 22 al 27 de diciembre.

Los científicos señalan que estas mareas, ligadas a los ciclos de luna llena y luna nueva, son predecibles y funcionan como un anticipo de lo que podría intensificarse con el aumento del nivel del mar asociado al cambio climático.

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En términos técnicos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) explica que las llamadas “mareas vivas” (spring tides) se registran alrededor de la luna nueva y la luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna están casi alineados y el rango de marea suele ser mayor.

Qué son las mareas vivas y por qué se repiten

La NOAA explicó que las mareas vivas se producen cerca de la luna nueva y la luna llena, cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan casi alineados (X)

De acuerdo con la NOAA, ese patrón ocurre dos veces por mes durante todo el año, sin relación con la estación, y se explica por la suma de los efectos gravitacionales del Sol y la Luna, que tienden a elevar algo más las mareas altas y a bajar algo más las mareas bajas. Siete días después suelen presentarse las mareas muertas (neap tides), cuando el Sol y la Luna quedan en ángulo recto respecto de la Tierra y el rango de marea es más moderado.

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El impacto de las mareas vivas varía. Algunas solo dejan acumulación de agua salada de pocos centímetros, mientras que otras, combinadas con vientos marinos, lluvias torrenciales o una tormenta tropical, han llegado a inundar el centro de Miami, anegar coches en Fort Lauderdale e invadir comercios a pie de calle.

En su pronóstico, el SFWMD advirtió que los picos de marea alta pueden variar según la ubicación, un matiz relevante para zonas costeras con infraestructura y drenajes distintos. Por ese motivo, el distrito presenta el calendario como ventanas de días de mayor probabilidad, más que como un único evento idéntico para toda la región.

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El calendario 2026 y el foco puesto en el 27 de octubre

La publicación del SFWMD incluye además un desglose por áreas —costa este, Florida Keys y costa oeste— con ventanas distintas para cada una. En el caso de Florida Keys, el propio distrito listó un tramo de riesgo más extendido hacia el final del año, mientras que en la costa oeste fijó fechas y un máximo anual previsto diferente al del Atlántico.

Este tipo de cronogramas se usa como una herramienta de preparación: permite anticipar días críticos, ajustar rutinas en zonas bajas, planificar refuerzos de limpieza de drenajes y prevenir complicaciones de movilidad en calles que suelen anegarse cuando coinciden marea alta y condiciones meteorológicas adversas.

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Pronósticos semanales y umbrales de inundación

La Universidad de Miami y el SFWMD difunden pronósticos semanales y el informe vigente no prevé inundaciones graves ni superar el umbral de inundación menor (REUTERS/Marco Bello)

La Universidad de Miami y el SFWMD publican pronósticos semanales sobre inundaciones asociadas a mareas vivas. En el pronóstico vigente citado en el borrador, que se extiende hasta la primera marea viva de la próxima semana, no se anticipan inundaciones graves y se prevén mareas altas de cerca de un pie por encima de lo normal, por debajo del umbral de inundación “menor”.

Esa lectura semanal es clave porque no toda marea viva se traduce automáticamente en calles inundadas. La marea astronómica puede verse amplificada por el viento sostenido desde el mar, por lluvias intensas o por sistemas tropicales que empujen el agua hacia la costa.

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En escenarios así, el nivel de agua puede subir lo suficiente como para invadir carriles, veredas o accesos a edificios, incluso si el evento estaba, en principio, por debajo del umbral de inundación “menor”.

Para residentes y comerciantes de áreas expuestas, el riesgo no se limita a la interrupción del tránsito: el agua salada puede entrar en locales a pie de calle, afectar autos estacionados en zonas bajas y deteriorar infraestructura si los episodios se repiten.

Por eso, las autoridades y centros de monitoreo suelen insistir en el seguimiento de los pronósticos locales y en la preparación logística para los días con mayor probabilidad de inundación.

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En ese marco, el calendario de 2026 publicado por el SFWMD funciona como una señal de alerta temprana: no determina por sí solo que habrá inundaciones, pero sí identifica las ventanas en las que las mareas altas tienen más chances de coincidir con otros factores que agravan el anegamiento costero.