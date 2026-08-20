Cumple cadena perpetua por otro delito y fue identificado como sospechoso de un crimen que llevaba cinco años sin resolver

Itiaba Ekong fue identificado como sospechoso del asesinato de Lenoris Henry Marlowe en Miami-Dade tras cinco años sin resolución pública (Instituto Correccional Itiaba Ekong Liberty)

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Un hombre que cumple cadena perpetua en una prisión de Florida por un robo a mano armada con arma mortal cometido en mayo de 2022 fue identificado como sospechoso del asesinato de Lenoris Henry Marlowe, apuñalada en 2021, un caso que llevaba cinco años sin resolución, según informaron Miami Herald y NBC Miami.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, el sospechoso es Itiaba Ekong, de 36 años, quien confesó ante detectives haber apuñalado a la víctima y quedó acusado de asesinato en primer grado, robo con agresión y hurto mayor.

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La identificación se conoció mientras Ekong ya se encontraba detenido por otra causa y cumplía una condena a prisión perpetua en el sistema penitenciario estatal.

El crimen se remonta al 4 de febrero de 2021, cuando agentes acudieron a un departamento en la intersección de la calle 199 y la 10ª Avenida, cerca de las 22:20, para una verificación de bienestar. Allí hallaron el cuerpo de Marlowe, de 45 años, envuelto en una manta y con múltiples heridas de arma blanca, según el reporte del medio local.

Ese hallazgo abrió una investigación que, de acuerdo con lo informado, permaneció sin una resolución pública durante años.

La detective Samantha Choon, portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, indicó al Miami Herald que los investigadores trabajaron el expediente desde ese momento y que Ekong admitió el ataque.

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La funcionaria no ofreció, en la información citada por el diario, más detalles sobre el contenido de la confesión ni sobre el recorrido puntual de la pesquisa, pero remarcó que el caso continuó bajo análisis desde el inicio.

La confesión y los cargos en Miami-Dade

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que Itiaba Ekong confesó ante detectives haber apuñalado a Lenoris Henry Marlowe (Captura de video)

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, la confesión ante detectives fue clave para avanzar con la identificación del sospechoso y formalizar nuevas imputaciones. Ekong quedó acusado de asesinato en primer grado, robo con agresión y hurto mayor, siempre de acuerdo con la información atribuida a la autoridad local.

La secuencia completa de las acusaciones refleja, además del homicidio, la existencia de otros delitos asociados al hecho investigado. En la cobertura citada, no se precisó qué elementos o bienes se vinculan con el robo con agresión o el hurto mayor, ni si hubo recupero de pertenencias, pero sí quedó explicitado el paquete de cargos por el que se lo señala en este expediente.

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La identificación de un sospechoso mientras ya cumple una condena de por vida en otra causa reorientó la lectura del caso: no se trató de un arresto de urgencia en la calle ni de una detención reciente, sino del cruce de una investigación de años con la situación procesal de un interno del sistema penitenciario estatal. En ese marco, el avance se apoyó en el trabajo acumulado del expediente y en la declaración atribuida al propio acusado.

Una investigación que empezó con una verificación de bienestar

La detective Samantha Choon afirmó que la investigación por el crimen de Miami-Dade se mantuvo activa desde el hallazgo del cuerpo en 2021 (Folleto de homicidio de Lenoris Marlowe)

El punto de partida del caso fue la intervención policial en un departamento de la zona norte del condado, luego de que agentes acudieran por una solicitud de verificación de bienestar. En el lugar, de acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio local citado, encontraron a Marlowe envuelta en una manta y con múltiples heridas de arma blanca.

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La escena y la forma en que fue encontrado el cuerpo delinearon el comienzo de una pesquisa que quedó abierta desde entonces. Según la detective Samantha Choon, los investigadores trabajaron el expediente desde aquel momento. Esa continuidad fue presentada como un elemento central: el caso no se cerró ni se archivó, sino que permaneció activo durante años hasta la identificación del sospechoso.

En la cobertura de NBC Miami, se recordó que en 2021 las autoridades solicitaron ayuda a la comunidad para dar con el responsable. Ese pedido público se inscribió en la etapa inicial de la investigación y reflejó, según el propio canal, la falta de una identificación firme en ese momento.

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El sospechoso ya estaba preso por un robo a mano armada

Según registros penitenciarios estatales citados por el Miami Herald, Ekong cumple cadena perpetua en la Institución Correccional Liberty, en Bristol, por un robo a mano armada con arma mortal cometido en mayo de 2022. Esa condena previa es el contexto que enmarca el avance de la causa por el asesinato de Marlowe.

El hecho de que el sospechoso estuviera ya encarcelado por un caso distinto explica por qué la identificación no se tradujo necesariamente en una búsqueda policial tradicional. En cambio, el foco quedó puesto en el trabajo investigativo que derivó en una confesión ante detectives y en la formalización de cargos por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade.

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La nueva acusación, de acuerdo con la información reportada, no reemplaza la pena que ya cumple por el robo a mano armada: se suma como un expediente adicional, ahora con imputaciones por asesinato en primer grado y otros delitos vinculados al mismo hecho.

La víctima y el pedido de colaboración en 2021

En su cobertura, NBC Miami describió a Marlowe como “una integrante de nuestra comunidad transgénero”. Esa caracterización apareció en el contexto del pedido de ayuda a la comunidad realizado por las autoridades en 2021, cuando la causa todavía no tenía un sospechoso identificado de manera pública.

El caso, según lo reportado por Miami Herald y NBC Miami, permaneció sin resolución durante cinco años. La identificación de Ekong y la referencia a una confesión ante detectives reactivaron un expediente que se arrastraba desde el hallazgo del cuerpo el 4 de febrero de 2021 y que, de acuerdo con la portavoz del sheriff, se sostuvo en trabajo de investigación desde el inicio.

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Con el sospechoso ya condenado a cadena perpetua por otro delito y con cargos formales por el asesinato de Marlowe, el caso sumó una nueva etapa judicial en Miami-Dade, basada en la admisión del ataque atribuida al acusado y en la imputación por asesinato en primer grado, robo con agresión y hurto mayor.