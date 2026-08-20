Nueva York emite alerta por fuertes tormentas y posibles inundaciones: pronóstico y el impacto previsto para el fin de semana

Nueva York emitió una alerta por fuertes tormentas y una vigilancia de inundaciones vigente hasta las 2 a.m. del viernes (REUTERS/Heather Khalifa)

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La ciudad de Nueva York enfrenta fuertes tormentas esta tarde y noche, con una vigilancia de inundaciones vigente hasta las 2 a.m. del viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico contempla chubascos y tormentas eléctricas dispersas que podrían intensificarse y generar aguaceros torrenciales y ráfagas de viento en la ciudad y el área triestatal.

La vigilancia se mantuvo activa en un tramo horario clave: la tarde del jueves y las primeras horas del viernes. En ese lapso, advirtió el organismo, el escenario podía cambiar con rapidez por la naturaleza irregular de los chaparrones y tormentas eléctricas, capaces de descargar lluvia intensa en pocos minutos y provocar anegamientos puntuales.

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El Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad activó el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas y pidió a los residentes seguir las alertas oficiales.

“Para los neoyorquinos que regresan a casa esta tarde: se esperan aguaceros localmente intensos entre las 2 y las 8 p.m. de hoy, siendo más fuertes entre las 5 y las 8 p.m. La vigilancia de inundaciones está vigente hasta las 2 a.m. del viernes”, indicó NYCEM.

Riesgo de inundaciones y ampliación de la vigilancia

El riesgo de inundaciones repentinas aumentó entre la tarde del jueves y la noche, con posibilidad de anegamientos puntuales por lluvias intensas en pocos minutos (Mariah Whitmoyer/vía REUTERS)

El NWS-NY advirtió que el “riesgo de inundaciones repentinas aumenta desde esta tarde hasta la noche” y que parte de la zona se encuentra bajo “un riesgo moderado de lluvias excesivas”. El organismo también informó que amplió la vigilancia para incluir el bajo valle del Hudson y el oeste de Connecticut.

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Ese ajuste amplió el alcance del monitoreo meteorológico en la región, en un contexto de condiciones que podían favorecer lluvias fuertes y de corta duración.

La advertencia apuntó, en particular, a la posibilidad de inundaciones repentinas, un tipo de evento que suele concentrarse en sectores urbanos con drenaje exigido al máximo y en áreas donde el agua se acumula con rapidez.

El alerta de inundaciones abarcó gran parte del área triestatal, incluida NYC, y las tormentas podrían coincidir con el horario de mayor tráfico del jueves por la tarde, con desplazamientos lentos y condiciones peligrosas en rutas.

Según ABC News, la actividad tormentosa podría persistir más tiempo sobre la costa antes de disiparse de forma gradual durante la noche, con un descenso de temperatura hasta cerca de 20 °C (67 °F).

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El posible impacto sobre la movilidad fue uno de los ejes de la advertencia: la ventana de mayor actividad coincidía con la vuelta a casa, cuando la exposición en calles y rutas aumenta y las demoras pueden volverse más difíciles de gestionar.

En ese marco, las autoridades insistieron en seguir comunicaciones oficiales para identificar con anticipación los momentos de mayor intensidad.

Cómo recibir alertas oficiales y qué recomendó NYCEM

NYCEM recomendó recibir alertas oficiales por texto con NOTIFYNYC al 692-692 y consultar medidas de preparación ante calles y estaciones inundadas (REUTERS/Heather Khalifa)

Para recibir actualizaciones, NYCEM recomendó enviar un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692 y entrar al sitio oficial para consultar medidas de preparación. “Saber cuándo llegarán las lluvias más intensas le permite salir antes, evitar calles y estaciones inundadas y trasladarse a un piso superior antes de que el agua llegue a las unidades situadas en sótanos”, añadió la agencia.

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La recomendación se centró en reducir riesgos durante un episodio que podía intensificarse en franjas horarias específicas. En particular, el organismo puso el foco en la información en tiempo real —alertas y avisos— como herramienta para decidir traslados y evitar zonas complicadas, con especial atención a posibles anegamientos en calles y estaciones.

El antecedente reciente reforzó el llamado a la precaución. En el otoño de 2025, dos personas murieron ahogadas en sótanos durante una tormenta en Nueva York que dejó un récord de lluvia acumulada.

Pronóstico para viernes, fin de semana y comienzo de la próxima semana

Tras una mejora prevista para el viernes, el pronóstico anticipa nuevas lluvias durante el fin de semana y posibles chubascos hasta el lunes (REUTERS/Heather Khalifa)

Tras el episodio de este jueves, el viernes tendría una pausa, con menor humedad y una combinación de sol y nubes, y una máxima prevista de 26 °C (80 °F), de acuerdo con ABC News. El fin de semana volvería la inestabilidad, con 92% de probabilidad de lluvia el sábado y 88% el domingo.

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El sábado se perfila como el día más fresco, con una máxima cercana a 24 °C (76 °F), mientras que el domingo la temperatura rondaría otra vez los 26 °C (80 °F). Podrían persistir algunos chubascos hasta el lunes.