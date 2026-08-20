Dos muertos y otros siete heridos tras el atropello al equipo de ciclismo de una universidad de Tennessee

Las víctimas fatales del atropello en Tennessee fueron identificadas como Haylan Engdahl y Brayden Rogers, ambos alumnos de segundo año (Milligan University vía AP).

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Dos estudiantes de la Universidad de Milligan murieron y otros siete resultaron heridos después de que un conductor embistiera al equipo de ciclismo de la institución durante una salida de entrenamiento en el estado de Tennessee. El hombre al volante fue detenido y enfrenta siete cargos.

De acuerdo con ABC News, el siniestro ocurrió cerca de las 9 de la mañana del miércoles 19 de agosto en la autopista 19, en el condado de Carter. El límite de velocidad en ese tramo es de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora). Aún se desconoce a qué velocidad circulaba el conductor.

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La universidad indicó que 11 estudiantes participaban de la práctica cuando fueron alcanzados por el vehículo. Las víctimas fatales fueron identificadas como Haylan Engdahl y Brayden Rogers, ambos estudiantes de segundo año.

Siete integrantes del plantel fueron trasladados al Johnson City Medical Center. Autoridades sanitarias citadas por NBC News indicaron que dos de los estudiantes lesionados llegaron al hospital en helicóptero.

El director médico de trauma del hospital, Bracken Burns, informó que cuatro estudiantes permanecían en estado crítico, dos seguían internados en condición estable y uno ya había recibido el alta.

El choque ocurrió por la mañana del miércoles en la autopista 19 del condado de Carter mientras 11 estudiantes realizaban una práctica de ciclismo (Captura de video: WCNC).

Qué cargos enfrenta el conductor

El fiscal general del condado de Carter, Steven Finney, informó que el conductor detenido es John Benfield, de 69 años y residente de Newland, en Carolina del Norte. El acusado enfrenta dos cargos de homicidio vehicular por conducta temeraria y cinco cargos de agresión agravada con vehículo por conducta temeraria.

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Según documentos judiciales citados por WBTV News, Benfield conducía una camioneta Subaru Baja Sport modelo 2003 detrás de otro vehículo. Cuando el auto que iba delante cambió de carril, el acusado no advirtió que en su misma vía circulaba el grupo de ciclistas y terminó por impactarlo.

La misma documentación sostiene que Benfield marchaba a una distancia que no le dio tiempo ni espacio suficiente para percibir las condiciones del camino y reaccionar. Además, no había evidencia física de una frenada ni de maniobras evasivas antes del choque.

Previo a la llegada de la Patrulla de Carreteras de Tennessee, un agente del condado declaró haber percibido olor a marihuana en el vehículo del acusado.

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El hombre permanece bajo custodia. La fianza se fijó inicialmente en USD 150.000, pero tras la comparecencia ante el juez se aumentó a USD 300.000, precisó WJHL 11.

El conductor detenido, John Benfield, enfrenta dos cargos de homicidio vehicular y cinco cargos de agresión agravada con vehículo por conducta temeraria (Captura de video: News 5 WCYB).

Un equipo de ciclistas experimentado

El equipo de ciclismo pertenece a la Universidad de Milligan, una institución cristiana privada en Elizabethton con poco más de 1.200 estudiantes. A principios de este año, ganaron un campeonato nacional de contrarreloj por equipos en el USA Cycling Collegiate Road Nationals, en Wisconsin, reportó Associated Press.

El fiscal Finney describió al grupo como “un equipo de ciclismo de élite” y remarcó que sus integrantes tienen experiencia. “No es un grupo de aficionados que se juntan para montar en bicicleta. Saben lo que hacen”, afirmó.

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Por su parte, el presidente de la Universidad de Milligan, Stephen Waers, calificó el episodio como una tragedia y anunció apoyo pastoral y psicológico para la comunidad educativa.

En una conferencia de prensa, expresó: “Quisiera invitar a toda la comunidad a unirse a nosotros en la oración, a compartir el dolor con las familias y a orar profundamente por las familias de quienes hemos perdido”.

“Ahora más que nunca, Milligan es una comunidad unida en torno a Jesús y lo necesitamos profundamente”, lamentó Waers.

Al mismo tiempo, en un mensaje de video compartido a la comunidad escolar, instó: “Debemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a sobrellevar cargas demasiado pesadas para que una sola persona las lleve”.

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