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Retiran gotas para los ojos en todo EE. UU. por riesgo de contaminación: cuáles están afectadas y qué hacer si las compraste

La Administración de Alimentos y Medicamentos informó una alerta sobre un colirio específico de 15 mililitros por posible falta de esterilidad, e indicó revisar lote y códigos, suspender la aplicación y desecharlo o solicitar reintegro

Mujer adulta en primer plano aplicando gotas oftálmicas en su ojo derecho con fondo desenfocado.
La FDA recomendó no usar las gotas oftálmicas retiradas y pidió desechar el producto o devolverlo al lugar de compra (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó el retiro del mercado de 39.060 frascos de gotas oftálmicas Clear Eyes Maximum Itchy Eye Relief en Estados Unidos por una falta de garantía de esterilidad, con el consiguiente riesgo potencial de contaminación.

La medida fue un retiro voluntario iniciado por Prestige Consumer Healthcare el 29 de julio y confirmado por la FDA en una actualización del 14 de agosto.

La agencia lo clasificó como un retiro Clase II, lo que indica que el uso del producto podría causar “consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles”, aunque considera remota la posibilidad de efectos graves.

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La FDA recomendó no utilizar las gotas incluidas en el retiro. También indicó que, si el consumidor ya las compró, debe suspender su uso y desechar el producto o devolverlo al lugar de compra.

Detalles del retiro y productos afectados

Tres cajas idénticas de gotas oculares Clear Eyes, con textos que mencionan alivio para picazón, enrojecimiento, ardor y ojos llorosos
La FDA informó el retiro del mercado de 39.060 frascos de Clear Eyes Maximum Itchy Eye Relief en Estados Unidos por falta de garantía de esterilidad (Amazon)

El retiro alcanzó a 39.060 frascos de Clear Eyes Maximum Itchy Eye Relief en envases de 15 mL (0,5 onzas líquidas). El lote implicado fue el 2552A, con fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2027.

Según el aviso, los productos también pueden identificarse por el NDC 67172-999-01 y el UPC 6 78112 65920 3.

La distribución fue nacional, con envíos a minoristas de todo Estados Unidos. El retiro continuó activo, de acuerdo con el registro D-0766-2026 de la FDA.

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En el aviso oficial, la agencia señaló que el problema se relacionó con la falta de garantía de esterilidad. En los materiales citados no se detalló la fuente específica de la posible contaminación ni se precisó cómo pudo haberse producido.

La clasificación como Clase II implica que el uso del producto podría ocasionar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, y que la posibilidad de consecuencias graves se considera remota.

Un frasco blanco con gotero, unos lentes de montura metálica y una receta médica borrosa sobre una superficie de madera.
El retiro voluntario de Prestige Consumer Healthcare fue iniciado el 29 de julio y la FDA lo confirmó en una actualización del 14 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los consumidores si compraron el producto

Quienes hayan adquirido Clear Eyes Maximum Itchy Eye Relief en la presentación y lote mencionados deben dejar de usarlo de inmediato. La recomendación es desechar el frasco o devolverlo al lugar de compra, según corresponda.

La FDA suele indicar que, ante cualquier duda o síntoma tras el uso de un producto retirado, es conveniente consultar con una farmacia o con un profesional de la salud.

En este caso, la agencia insistió en no correr riesgos, debido a que la esterilidad es un requisito clave en productos de uso ocular.

El retiro no implicó que todos los frascos de la marca estén alcanzados por la medida, sino únicamente aquellos que coinciden con los identificadores incluidos en el aviso.

Por eso, la verificación del lote y de los códigos es el paso central para que el consumidor determine si el producto que tiene en su casa está afectado.

Cómo identificar si un frasco está afectado

Para confirmar si un producto está incluido en el retiro, hay que verificar que el frasco sea Clear Eyes Maximum Itchy Eye Relief en la presentación de 15 mL, con lote 2552A y vencimiento 30 de septiembre de 2027.

Los identificadores que también figuran en el aviso son el NDC 67172-999-01 y el UPC 6 78112 65920 3. Si el frasco coincide con esos datos, debe dejar de usarse de inmediato y descartarse o devolverse.

La empresa Prestige Consumer Healthcare inició el retiro de manera voluntaria, y la FDA lo incorporó a su registro oficial.

En los materiales citados no hubo declaraciones adicionales de la empresa sobre el procedimiento de devolución. En este tipo de casos, la recomendación práctica es consultar con el comercio donde se compró el producto para conocer el mecanismo de reintegro o reemplazo.

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